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Все про:контррозвідка (100) Росія (18643) СБУ (4481) Національна гвардія (548)

 Контррозвідка СБУ викрила офіцера Нацгвардії з громадянством РФ, який збирав секретні відомості для передачі ворогові. ФОТО

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України викрили підполковника Національної Гвардії, який має громадянство Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБ України.

Оперативники спецслужби задокументували, що в 2014 році чоловік, підтримуючи ідеологію так званого "русского мира", виїхав в окупований РФ Крим "у пошуках кращої долі". Там він отримав паспорт громадянина РФ, водійське посвідчення, став на військовий облік і в пільговому порядку оформив російську військову пенсію, оскільки в 1995 році у складі ЗС країни-агресора брав участь у бойових діях у Чечні.

Співробітники СБ України встановили, що в 2016 році підполковник влаштувався на військову службу в Головне управління Національної гвардії за сприяння колишнього керівництва НГУ. Він отримав допуск до державної таємниці та ініціативно звернувся до командування про направлення його в район проведення антитерористичної операції.

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Перебуваючи в штабі АТО, підполковник, порушуючи встановлені вимоги режиму секретності, накопичував на особистих флеш-носіях великий обсяг секретної інформації щодо виконання бойових завдань підрозділами НГУ зі складу сил антитерористичної операції.

Для попередження витоку і розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, співробітники військової контррозвідки СБ України вилучили з незаконного обігу виявлені носії інформації.

На даний момент підполковника відсторонено від виконання службових обов'язків, а отримані щодо нього матеріали передано в органи досудового розслідування.

Контррозвідка СБУ викрила офіцера Нацгвардії з громадянством РФ, який збирав секретні відомості для передачі ворогові 01

Контррозвідка СБУ викрила офіцера Нацгвардії з громадянством РФ, який збирав секретні відомості для передачі ворогові 02
Контррозвідка СБУ викрила офіцера Нацгвардії з громадянством РФ, який збирав секретні відомості для передачі ворогові 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136774
 
   
 Топ коментарі
 
На 6 й год войны!
Вот ЭТО ТЭМП!
Начинаешь задумываться - что делала контрразведка при порохне? Наверно орехи крышевала!
В принципе история Семочко это подтверждает!
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Вот что такое гражданин Украины с российским паспортом!
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Після виборів у ВР то все буде неважливо.
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Так він ще нічого не передавав, так за що його арештували? Що за маразм відбувається в СБУ, намагаються показати свою нікчемну роботу? За зберігання фото та відео з зони бойових дій може бути тільки виговор. Людина сама пішла на фронт, воювала, а СБУ з неї ліпить зрадника? Ну отримував військову пенсію в РФ і що з того? Де докази його роботи на ворога? Відмовиться від російського громадянства і буде продовжувати успішну службу в НГУ. Теж мені знайшли зрадника. Премію йому потрібно виписати за успішно проведену операцію по дискредитації ФСБ!
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Отпустят под залог."этожежнашибратья" мать их
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На 6 й год войны!
Вот ЭТО ТЭМП!
Начинаешь задумываться - что делала контрразведка при порохне? Наверно орехи крышевала!
В принципе история Семочко это подтверждает!
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так ЦЕ і зробила контррозвідка часів ПОРОШЕНКО Контрразведка СБУ разоблачила офицера Нацгвардии с гражданством РФ, который собирал секретные сведения для передачи врагу - Цензор.НЕТ 6780 за два місяця такі операції НЕ РОБЛЯТЬСЯ Контрразведка СБУ разоблачила офицера Нацгвардии с гражданством РФ, который собирал секретные сведения для передачи врагу - Цензор.НЕТ 8271
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За 6 лет отдел кадров прошерстила?
Или она об этом просто знала все года, и только сейчас решила показать РАБОТУ?
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Шо троллику, стараешься? Нет уже Семочка! Есть Бухарев на его месте и даже ВЫШЕ- теперь начальник! А у Бухарева как и у Семочко -жена россиянка. И ниоткуда нажитое имущество! Так что же теперь делает контрразведка при Зелебене? Наверное орехи крышует? В принципе история Бухарева это подтверждает!
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Вот что такое гражданин Украины с российским паспортом!
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как же его проверяли перед тем как взяли на такую работу и дали доступ к секретным документам
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так может такой же с паспортом рф и проверял
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Авакян грозился что всех гвардейцев будут проверять на детекторе лжи!
трындел наверно?
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какая самка собаки ,тут мне рассказывала за двойное гражданство - шо это нормально? неужто Игорь Д - да,точно - вот тебе Игорь и пример
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И циничный барыгу тут ни при чем конечно же, что два года шпион себе тихонько сидел.
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Вероятно что таких ушлепков в армии и других структурах -тьма тараканья...
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Не думать это удел соевых туда набирают только олигофренов которые думать не способны.
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вот почему все цапские тролли такие хамы? вас же сразу по поведению видно
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слышь ты видно лемита голимая по этому - патриций - смех да и только))))))))
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Цілком згоден- "все цапские тролли такие хамы", й ти
тому наочний приклад!
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Так спалить на пустом месте может только соевый, выдать про себя всю поднаготную как их отличить.
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Бо той, хто може думати, ніколи не вступить до лав казкових свідків секта 24 відсотків!)
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И это говорит дегенерат, не способный сам позаботится о себе, выбравший, как решение своих проблем, идиота-наркомана президентом...

Шото не вяжется.
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вот почему все цапские тролли такие хамы? вас же сразу по поведению видно (с Чинганчгук)
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Что тебя удивило в том, что ты дегенерат? Ты этого не знал или обиделся?
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Сотрудники СБ Украины установили, что в 2016 году подполковник устроился на военную службу в Главное управление Национальной гвардии при содействии бывшего руководства НГУ. Так что заткни пасть свинорылая сепарская гадина
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Вот скопипастил ты хорошо, а когда сам писать начал, из тебя говно полезло.
Может не стоит тебе заниматься непосильным?
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Чем дальше в лес тем толще партизаны, всё что нужно знать про так называемых агентов кремля и их покровителя циничного барыгу, антирейтинг которого уже перевалил за 70%. Два года СБУ слепое было и не замечало.
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Это по привычке. Тяжелое наследие старого режима.
Теперь приоритетом СБУ станут инакомыслящие.
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Так это не к порохне а а рюкзакову вопросы кого он брал себе в Главное Управление Нацгвардии . да и правильно выше написали после выборов на эту мелочь внимание не будут обращать
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Начальника Нацгвардии Аваков или циничный барыга назначал?
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Так назначает по представлению министра МВД или как
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А может и не назначить, если посчитает что предателем может быть.
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Ну таки целый министр МВД когда представляет - то провёл положенную законом спецпроверку и полностью гарантирует
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Зате у парламент можна йти від партії СН без всяких проблем. Це навіть заохочується. Ось і Разумков каже, що зробити з цим нічого не можна.
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Но были в Лохвице и порядочные люди, смелые воины и патриоты Украины, жаль что их уже нет с нами. Сергей Вой... позывной "Лоза", погиб при штурме смт. Жолобок август 2017 года.
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С такими темпами обезвреживания шпиЁнов и сексотов, на мой взгляд, трудно патриотам будет выстоять.
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...который имеет гражданство Российской Федерации.

Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни болтающийся у бедра маузер.
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Отдайте его кодыровцам, будет ему узкиймир 😷
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И сколько еще таких Петя и Рюкзаков набрали в нацхвартию? Что скажите *******? Еще несколько лет назад все криком кричали что Рюкзаков у себя пригрел сепаров, членов действующих бандформирований и прочую мерзость. ******* тогда кричали что вы агенты кремля и шатаете будку.
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Та не было тогда ******** . а были патриоты хрен знает кого и чего которые кричали что рюкзаков один борется против агентов кремля . а Петя его не понимает . Что скажете зелёные любители узкого мира ?
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На даный момент вражеский полковник отстранен от занимаемой должности. Афигеть какое жестокое наказание. Вместо на зону его и обменять на наших пленных. Хоть бери топор и руби всю ету мразь во власти
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Думаю этот шлак голосовал как раз за зедараста - проект коломойши- пукина
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а если бы еще глубже копнули, поняли бы, что это вообще не человек, а какой нибудь рептоид
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Цензор.НЕТФотоПодіїКонтррозвідка СБУ викрила офіцера Нацгвардії з громадянством РФ, який збирав секретні відомості для передачі ворогові. ФОТО
 
 
 
 
 
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