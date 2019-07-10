 Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником" і вигнав з наради, голосував за "чесного преЗЕдента". ФОТО

Про це сам Годунок повідомив у день виборів, 21 квітня, передає Цензор.НЕТ.

"Проголосував за майбутнє моїх дітей, за процвітаючу Україну і чесного преЗЕдента", - написав він під фото з моментом опускання бюлетеня в урну.

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Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка. назвавши його "розбійником".

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