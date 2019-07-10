EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  17686  143
Все про:Бориспіль (248) Зеленський (2009) бешкет (402)

 Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником" і вигнав з наради, голосував за "чесного преЗЕдента". ФОТО

Секретар міської ради Борисполя Ярослав Годунок, якого сьогодні вигнав під час наради Володимир Зеленський, на виборах глави держави голосував за чинного президента.

Про це сам Годунок повідомив у день виборів, 21 квітня, передає Цензор.НЕТ.

"Проголосував за майбутнє моїх дітей, за процвітаючу Україну і чесного преЗЕдента", - написав він під фото з моментом опускання бюлетеня в урну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подам на нього до суду, вимагатиму вибачень і компенсації за моральну шкоду, - Годунок про скандал із Зеленським

Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав розбійником і вигнав з наради, голосував за чесного преЗЕдента 01

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка. назвавши його "розбійником".

Дивіться також: "Ща позвоню Баканову по поводу этого черта", - Зеленський звернеться до СБУ з приводу секретаря міськради Борисполя Годунка. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136753
 
   
 Топ коментарі
 
ОН большой фанат ЗЕли, так за него распинался)))
Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником" и выгнал с совещания, голосовал за "честного преЗЕдента" - Цензор.НЕТ 1735
 показати весь коментар
 
лох - это судьба
проголосовал

у меня есть контрагент. не просто за вазелина голого совал - даже в комиссии от него был. радовался как дитя. теперь хмурый ходит.он был связан с бюджетом - финансирование из бюджета нет. до конца года не будет. здобул дятел
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Это такое же быдло и гопник, как и твое Зё.
 показати весь коментар
 
 
тогда они должны обниматься) твоя версия провальна) варианты со смыслом есть ?)
 показати весь коментар
 
С каких делов конкуренты-гопники будут обнимаются? Что за "логика"? Бандиты друг-друга мочат постоянно. Это твоя версия провальна
 показати весь коментар
 
ничего особенного - типичный криминал за своего голосует, потом криминальные разборки - братва не стреляйте друг друга
 показати весь коментар
 
 
Такой себе "сраный" Робин Гуд- первый раз отнял деньги и личные вещи , угрожая пистолетом,будучи во власти - присвоил себе, второй раз , и опять при власти- украл землю Атовцев, при чем признал- я украл у тех, кто ее украл - и опять присвоил себе. Теперь он вымаливает слезы, мотивируя тем , что голосовал за ЗЕ, а простыми словами- решил опять прорваться во власть.Так хочется сказать "сраному Робин Гуду"- тот в отличии от тебя онимал у богатых тиранов и раздавал бедным, А НЕ ПРИСВАИВАЛ СЕБЕ..
 показати весь коментар
 
 
так этого чувака выбрал народ, какие претензии? Зе не имеет права его выгонять.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Мораль этой басни такова-если ты вор не голосуй за ЗЕ, НЕ ПОМОЖЕТ, семипроцентная илита четко усвоила это правило. А Зе красавец, никакой лояльности к ворью, даже если ворье готово жопу лизать !!! полная противоположность барыги-схемщика ротеродамного
 показати весь коментар
 
 
А как насчет Гепі, Медведчука, Бойко, Вилкула да и Богдана с Бакановым ? Или то не ворье?.
 показати весь коментар
 
 
Выгнали депутата от Батькивщины! Все. Никакой коалиции "Слуги народа" с Тимошенко не будет.
Зеленский уверен что он сможет создать однопартийную власть в ВР. Но он не учел что это ничего не даст. У Радикалов Яныка тоже по факту была вся власть в ВР. И чем это закончилось?...
Олигархат скидывал Яныка и потом Порошенко как раз из-за того что те решили всю власть подмять под себя. Зеленского ждет неизбежно та же судьба. Он и 2-х лет не просидит.
Каналы СМИ все в руках олигархов. Сейчас почти все каналы в оппозиции к Зеленскому (кроме Пинчука, который как всегда надеется отсидеться в кустах).
А когда президент не контролирует все СМИ то его быстро утопят в глазах народа.
 показати весь коментар
 
 
можно попробовать народ на свою сторону потянуть ? в век инета телевизор немного не тот уже, да и врущий телевизор народ просто выключит, с розетки, совсем...так еще и телебизнес навернется. Короч не все так просто и однозначно
 показати весь коментар
 
Не нужно самообманываться. По соц. исследованиям народ смотрит по прежнему ТВ а не Инет. И доверяет ТВ. Причем каждая группа электората давно подсела на свои каналы и доверяет ТОЛЬКО им.
Медведчуковские каналы (три самых мощных информационных канала в Украине) - УЖЕ сегодня открыто и жестко "топят" имидж Зеленского. Порошенко был этими же каналами потоплен и проиграл, хотя имел два свои ТВ канала.
А сегодня Зеленского будут топить и Медведчуковские и Порошенковские каналы.
А у Зеленского НЕТ 100% своих ТВ каналов. Завтра его выгонят и с канала Коломойского. И Коломойский начнет критиковать Зеленского по черному! Вот посмотрите.
ЭТО КОНЕЦ
 показати весь коментар
 
 
Думал соевый что переметнулся, а не тут то было.
 показати весь коментар
 
 
- Пшел вон отсюда!
- За что? Я же за тебя голосовал!
Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником" и выгнал с совещания, голосовал за "честного преЗЕдента" - Цензор.НЕТ 620
 показати весь коментар
 
 
Ну так преЗедент действительно оказался честным и назвал все своими именами.
 показати весь коментар
 
 
Свинья и хамло - это про тебя. Впрочем, такова ваша свинячья элита 25% 7%
 показати весь коментар
 
 
Ну, а вас ментальных бомжей, как было 73%, так и осталось.
 показати весь коментар
 
 
Что ты чешешь, пьяное полено? Мозгов нет, чтобы в цифрах разобраться? Еще раз: Вас, ватников "уставших ат вайны", ка которой вы ни разу не были было 73% и осталось. Это быдло смотрящее "Сватов" + откровенные ватники "путинввиди". Нас хоть и мало, но мы сильнее духом. Выгнали Овоща Первого - прогоним и Овоща Второго. И вы стадо овец нам не помешаете, так как "мешалки" в трусах нет.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я смотрю, порохатый скот все еще находится в своем маня-мирке.
Кого ты выгонишь-то? Ты даже не украинец. Выгонятесь, мля.

Даже твои единомышленники в Украине редеют с каждым днем. Потому как пропаганда твоего вождя ужалась без государственной поддержки и не может отравлять умы с той же силой. А на "фестивали" Свиночолого приходит всего пару сотен упоротых.
Ничего вы уже не способны решать.

И не сравнивай сотни тысяч разных людей, вышедших против Овоща, с кучкой всратой "илиты 7%" пороходрочеров. Абсолютно не сопоставимые величины.
 показати весь коментар
 
Читаю коменты и не понимаю. У большинства совсем с головой проблемы по ходу.
Вы слышали когда нибудь о понятии деловая репутация????? Как вообще мог человек с судимостью на такую должность попасть?? Вам дятлам яныка мало было?
А по логике других зеля с таким человеком должен был обсуждать работу потому что он за него голосовал?
Вас баранов зеки во власти снова устраивают? Дежявю??
 показати весь коментар
 
 
Этот "черт" избрался на выборах, а потом депутаты избрали его секретарем местной рады. Вот такой вот лохторат. Да и през не лучше, тем более, что "черт" за него и головал)
 показати весь коментар
 
 
Черт и есть черт и пофигу за кого этот черт голосовал. Простите за тавтологию.
 показати весь коментар
 
это можно за кружкой пива рассуждать, а на деле Годунок по закону чист - отсидел, избрался, все законно, никаких претензий.
 показати весь коментар
 
 
Уверяю вас! Завтра среди членов партии "Слуга народа" оппоненты Зеленского найдут с десяток людей с криминальными статьями. И СМИ Медведчука и Порошенко эту тему старательно растиражируют.
Вот это будет потеха! ))
 показати весь коментар
 
 
Потєха кому ? Тим,кому смішно від квартальських жартів ?
 показати весь коментар
 
зеленский и слуга народа это не выбор, это диагноз.
 показати весь коментар
 
 
Есть категория индивидуумов, учащихся только на своих ошибках.
 показати весь коментар
 
 
ГЛАВНЫЙ ПОСЫЛ ПОНЯТ. СИДИТЕ ЗЕБОБИКИ ТИХО И НЕ КРИЧИТЕ ИНАЧЕ ПРЕЗЕДЕНТ ВАС ПОШЛЕТ
 показати весь коментар
 
 
Не тих розбійників ти виганяєш, Вова. Головні розбійники в Києві, сидять В Раді, В Міністерствах і навкруги тебе. А з Годунком розбиратися це справа місцевих правоохоронців.
 показати весь коментар
 
Пожирають одне одного. Дивимось далі Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником" і вигнав з наради, голосував за "чесного преЗЕдента" - Цензор.НЕТ 9349
 показати весь коментар
 
ну может сейчас один этот зебил и прозреет
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниСекретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником" і вигнав з наради, голосував за "чесного преЗЕдента". ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору