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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:лікарня (246) Бориспіль (248) Зеленський (2009) ремонт (532)

 Зеленський закликав владу Борисполя за рік побудувати нову лікарню та пригрозив чиновникам зняттям з посад. ФОТОрепортаж

10 липня президент України Володимир Зеленський оглянув Бориспільську багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування в Київській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

Як зазначили в Офісі президента, в діяльності і санітарному стані цієї лікарні зафіксовано низку порушень і невідповідностей нормативним вимогам. У багатьох приміщеннях немає ремонту. А з-поміж тих, у яких побував глава держави, в найгіршому стані - терапевтичне відділення та харчовий блок. Це застарілі будівлі, які потребують капітального ремонту. Крім того, у відділеннях бракує місць.

Зеленський закликав владу Борисполя за рік побудувати нову лікарню та пригрозив чиновникам зняттям з посад 01

Зеленський поспілкувався з пацієнтами лікарні. Місцеві мешканці поскаржилися на годинні черги, іноді – відмову лікарів надавати послуги через низьку зарплатню, відсутність нормальних умов, проблеми з якістю інсуліну та ліків тощо.

"Побачив умови, у яких перебувають люди в лікарні. А зараз бачу у вас ремонт – це ж міська рада, яка, напевно, важливіша за головну бориспільську лікарню. Бо тут ремонт кращий", – зазначив глава держави під час зустрічі з громадським активом області у приміщенні міської ради Борисполя. За словами Зеленського, наприклад, у терапевтичному відділенні 6 людей розміщено на 9 кв. м.

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Головний лікар Олександр Щур повідомив, що проведено тендер на будівництво нового комплексу лікарні, однак через нестачу фінансування процес загальмувався.

Зеленський закликав владу Борисполя за рік побудувати нову лікарню та пригрозив чиновникам зняттям з посад 02

"Що я думаю про це. У 2020 році місцеві вибори. Якщо в 2020 році ви не побудуєте, ніхто за вас не проголосує", – сказав Зеленський, звертаючись до мера міста.

Президент доручив новому голові Київської ОДА зібрати всіх посадовців, чиновників, головного лікаря, напрацювати план, щоб за рік спільними зусиллями була побудована нова Бориспільська лікарня. Президент також наголосив, що звертатиметься щодо усунення з посад усіх, хто перешкоджатиме цьому процесу.

Глава держави також закликав головного лікаря: "Прошу припинити показувати людям, де ви зробили ремонт. І зробіть усе можливе, щоб під час ремонту люди були в нормальних умовах".

Зеленський закликав владу Борисполя за рік побудувати нову лікарню та пригрозив чиновникам зняттям з посад 03
Фото: Офіс президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136743
 
   
 Топ коментарі
 
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Ну прямо копія прямої лінії п'зди моржової.
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Он призвал? Или алени подопечные бумажку написали?
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В Украине около 2000 больниц.
Если преЗЕдент будет на каждую хотя бы по одному дню тратить, то ему придется потратить ПЯТЬ с половиной лет.
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Small Jerboa

Если преЗЕдент будет на каждую хотя бы по одному дню тратить, то ему придется потратить ПЯТЬ с половиной лет.
Та хай їздить - шкоди наробить менше... Зеленський закликав владу Борисполя за рік побудувати нову лікарню та пригрозив чиновникам зняттям з посад - Цензор.НЕТ 8231
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Хай краще стане пацієнтом в наркодиспансері на 5 років. Йому ж користь ... і народу. Зеленський закликав владу Борисполя за рік побудувати нову лікарню та пригрозив чиновникам зняттям з посад - Цензор.НЕТ 5938
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А сколько в Украине озёр! Если в каждом президент будет уровнем дерьма заниматься, как в Борисполе, то сколько лет ему на это дерьмовое дело придется потратить! Аж дух захватывает.
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Тут проблема в другом....он же вонючим президентом станет. Зеленський закликав владу Борисполя за рік побудувати нову лікарню та пригрозив чиновникам зняттям з посад - Цензор.НЕТ 2299
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Да просто Феофанию Народу отдайте..?
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Порох ее давно отдал народу. Из администрации убрал. Атошников там много.
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Во как, приехал Зеленский, сразу сколько жалоб от народа. И дерьма оказывается в озере 1 метр и больница в ужастном состоянии, а когда мародер приезжал, все было хорошо, только был слышен плач маленького мальчика, которому не дали сделать селфи с шоколадным.
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Та погоди, дай пару лет - буден слышен только плач Лысого, которого не назначили министром культуры. При чем и больница и озера останутся прежними.
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Так Мародёр же Рыг, а рыги--лохотронщики, как и ***** с жопоблоком.
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Зе, ты будешь пиаром заниматься или выполнять свои обязанности????

Или ты думаешь одну больницу посетил и вокруг рай наступит?

На Востоке обстрелы, гибнут пацаны, много раненых. Давай, главнокомандующий, действуй! А не самопиаром занимайся!!! Больницы пусть посещают твои зебилы.
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А ты в больницу не ходишь , а дети ? И что он должен решать на востоке ? Что 5 лет ни кто не погибал , а только сейчас начали ? Что бы он не делал , вы везде зраду найдёте
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объясняю зебилам - Президент является главнокомандующим, а не надсмотрщиком над больницами. Или зебилы пришли только шаурму жрать??? Пусть его богданы-шмонганы наводят порядок на местах.

Зе обещал прекратить войну, вот я и хочу увидеть это в его исполнении.

Я смотрю зеленые сопли только языком ляпают и пиарятся.
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Пріпіздєнту треба терміново перевірити слух. Йому ж пріснопам'ятний бандит Годунок прямо вказав, що лікарня була, але її "віджали". То може нехай краще просто повернуть лікарню громаді? Чи це не варіант, бо жінці новопризначеного обласного голови Бно-Айріян Михайла Кареновича з офіційним доходом 3 мільони гривень на рік терміново потрібні гроші, бо жінка живе на метеріальну допомогу, якої отримала 150 тисяч гривень у тому ж році, коли її чоловік крутив мільонами", а де ж ті гроші "заробити", як не на будівництві будь-чого?
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Медицина, наука, образование, спорт, искуство - это то, что делает нас развитыми людьми. Есть конечно категория, которым можно быть и "обезьянами", лишь бы сидеть на мешке денег. Но если мы хотим быть на уровне, то надо хорошенько подумать об этих заложниках госаппарата. После децентрализации муниципальный сектор стал на высоте, а вот государственный ...Может надо изменить закон о децентрализации, приватизации и др., что бы общество всё таки развивалось.
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Офіційна чисельність населення міста Бориспіль за роки незалежності України збільшилася на 20%, а всі соціальні заклади школи, лікарні і т.д. були побудовані ще в роки радянської влади... а тепер "нові" медичні реформи від нових реформаторів із Кабміну із об'єднням громад і створенням госпітальних районів та скороченням лікарів і ліжок в лікарнях... ось тому на 9 м2 поклали 6-ть хворих... і такі ж проблеми напевно не тільки в терапевтичному, а й в неврологічному і хірургічному відділеннях...
На сьогодні мери-пери і голови райрад і райдерадміністрацій вкладають кошти в ремонт доріг, тротуарів, квітників, "чищення" водойм і т.д., тобто в ті роботи, де можна через підставні фірми підзаробити грошенят для покращення свого особистого бюджету, а от щоб закупити нове діагностичне обладнання для лікарні чи покращити побут хворих, то це вже в наступну каденцію, якщо переоберуть... а якщо хочеш полікуватися зараз, то йжи плати гроші, якщо є, то "полікують"...
А потім приходить новий голова і знову починає ремонтувати дороги, тротуари і т.д., бо треба ж чогось мати "навар" та "побудувати хатинку", а стан лікарняного обслуговування громади для мера-пера чи голови не головне, бо в нього грошенят достатньо, щоб заплатити за своє лікування... тому й смертність висота і середній рівень життя маленький українців в порівнянні із жителями країн Європи, Китаю і Японії...
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Всё как всегда,пиар в действии....царь Зе показывает халопам,какой он заботливый-а бояре хреновые!!!!!!Одна тут не стыковка ....ДЕНЕГ НЕГДЕ ВЗЯТЬ,так бюджет района,уже сформирован до конца года!!!!!!Кроме того...согласно нормам,одно только проектирование построек,тендер и закупки на прозорро- может проводиться ...в течении 1-1,5 года!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Какая в попу постройка больницы к 2020 году!?????????
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗеленський закликав владу Борисполя за рік побудувати нову лікарню та пригрозив чиновникам зняттям з посад. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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