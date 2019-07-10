 Центр Києва почали розчищати від автомобілів, припаркованих з порушенням правил дорожнього руху. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Кличка, особлива увага інспекторів і поліції - до машин, залишених на смугах громадського транспорту.
"Центр організації дорожнього руху столиці спільно з патрульною поліцією Києва працюють над упорядкуванням руху громадського транспорту. Сьогодні вранці масово евакуювали автомобілі на бульварі Шевченка - від Бессарабської площі до площі Перемоги і з протилежного боку. І це - не одноденна акція і не єдина вулиця, де тепер працюють інспектори, поліція та евакуатори", - зазначив градоначальник.
В приличном ресторанчике (не гэндэлыке) на окружной цены такие же как и в центре.
А та же Прага, которая на ВДНХ, по ценам переплюнет большинство ресторанов центра.
Вспомните разборки Найема.
Сначала клали предупреждение под стекло, а сейчас за неправильную парковку (или не оплаченную) штраф сразу же выписывают. А если припарковался "как мудак", мешаешь проезду или что-то подобное, то сразу на эвакуатор.
Инспекторы каждый день ходят по улицам и проверяют. Хотя стоит что только на центральных улицах.
Видел я как это происходит.
Перед Премьер Паласом как стояли на проезжей в два ряда, так и стоят. И ни кто их не трогает.
именно транспотр и именно в гродах! ибо двояко...
Там транспорт "развивается" в городах только в одном направлении - ограничение въезда в центр, парковки только платные, если и строятся крытые парковки то все только за денежки и немалые.
От полутора до двох тыщ (в зависимости от веса авто).
Перед тем как забрать со штрафплощадки - надо услугу в кассу оплатить.
Штраф - пятихатка, если быстро оплатил - половина.
У поляков от 100 до 300 злотьіх штраф.
Думаю шо у нас де-то так же сделать можно.
Но у них, правда баллы ещё, так шо даже если тебе 100 злотых не деньги - они всё равно боятся, шоб права не потерять.
Судитимуться можливо за уявні пошкодження авто при евакуації. Тоді треба внести зміни в закон: всі пошкодження під час евакуації відшкодовуються порушником.
Ещё при Бандюковиче вроде кто-то чи в Верховный, чи в Конституционный суд подал - и там признали, шо с чужим имуществом так обращаться незаконно.
Может быть этот вопрос неким образом обошли законодательно.
И в итоге через какой-то суд єто дело запретили.
Въезжаешь в город с отакого автобана, как чуть ниже (фото реальное ~10 Кривого Рога по направлению на Николаев-Одессу) и сразу на перехватывающую парковку, а там уже и билетик на гиперлуп взял.
Кр.Рог-Николаев - это легендарная "дорога"..
Люблю играть в большой теннис. Но вот вопрос - где это делать? Буду играть на проезжей части, пока меня не обеспечат бесплатными кортами (с освещением!!) в шаговой доступности!
Шёл, насвистывал "о, майн либер аугустин", видит - колесо на газоне: короткая очередь - а дальше пошёл.
Если бы там моя машина стояла, первое, чтобы я сделал, я вызвал бы полицию и дворник до конца дней выплачивал бы штраф.
Красивая сказка, не более....
Дедушка старый - ему все равно"
Более 1,5 лет делают 3 несчастных километра дороги.