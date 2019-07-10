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 Центр Києва почали розчищати від автомобілів, припаркованих з порушенням правил дорожнього руху. ФОТОрепортаж

У Києві почали евакуацію машин, припаркованих на зупинках, смугах руху й інших заборонених місцях.

Про це повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кличка, особлива увага інспекторів і поліції - до машин, залишених на смугах громадського транспорту.

"Центр організації дорожнього руху столиці спільно з патрульною поліцією Києва працюють над упорядкуванням руху громадського транспорту. Сьогодні вранці масово евакуювали автомобілі на бульварі Шевченка - від Бессарабської площі до площі Перемоги і з протилежного боку. І це - не одноденна акція і не єдина вулиця, де тепер працюють інспектори, поліція та евакуатори", - зазначив градоначальник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про паркування набув чинності: муніципальні інспектори отримали право евакуювати неправильно припарковані автомобілі

Центр Києва почали розчищати від автомобілів, припаркованих з порушенням правил дорожнього руху 01
Центр Києва почали розчищати від автомобілів, припаркованих з порушенням правил дорожнього руху 02
Центр Києва почали розчищати від автомобілів, припаркованих з порушенням правил дорожнього руху 03
Центр Києва почали розчищати від автомобілів, припаркованих з порушенням правил дорожнього руху 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136723
 
   
 Топ коментарі
 
Братэло с Гелика, выйдя из соседнего ресторана будет немного огорчен)))))
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За всех мэров не скажу, но в Днепре такая акция уже несколько месяцев существует.
Сначала клали предупреждение под стекло, а сейчас за неправильную парковку (или не оплаченную) штраф сразу же выписывают. А если припарковался "как мудак", мешаешь проезду или что-то подобное, то сразу на эвакуатор.
Инспекторы каждый день ходят по улицам и проверяют. Хотя стоит что только на центральных улицах.
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ну метров 100 можно и пройтись, как в Европе)) зато проедете без глухих пробок, которые создают такие короли парковок.
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Братэло с Гелика, выйдя из соседнего ресторана будет немного огорчен)))))
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И я о том же. Пиплы рискуют нарватся потом на кавказцев или воров в законе. Нет, что бы Ланос эвакуировать. )))
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И ведь нарвутся таки и под подьездом у дома по бороде схлопочут, у нас же не правовое государство ... а они взялись за эвакуацию
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А что делать бедолаге на лАнусе в центре Киева в ресторанах? Там такие цены что за один обед можно на неделю на Мальдивах отдохнуть с семьей.
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Да он просто застрял, движок заглох и выехать не может. )))
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Да ладно - разные там цены есть. Да и цены в заведениях Киева по-моему мало зависят от того, где они находятся.
В приличном ресторанчике (не гэндэлыке) на окружной цены такие же как и в центре.
А та же Прага, которая на ВДНХ, по ценам переплюнет большинство ресторанов центра.
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смотрю знатоки криминала собрались Центр Києва почали розчищати від автомобілів, припаркованих з порушенням правил дорожнього руху - Цензор.НЕТ 5833 прям "воры в законе"
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У нас кавказцы не такие как у вас, на расии. Это ваши на геликах, а наши в основном в шаурмятнях работают.
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И на геликах "наши" кавказцы тоже ездят...или вы думаете, что в Киеве нет чеченской мафии?
Вспомните разборки Найема.
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Его обидчик в Баку прятался, а не в Грозном.
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Кирпичёв,не пались так. У нас в Украине жители Кавказа разве что шаурмой торгуют.Это у вас на росии им покланяются))))
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Думаю он выйдет под-шафэ и сделает вид что ето не его машина и не он был за рулем
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Или подумает что без машины был, или не вспомнит где старую оставил и новую купит. У кого есть авто, знают что бывают редко такие странные моменты в жизни, когда забываешь где авто припарковал и было ли оно вообще с утра заведено сегодня
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Виталик несёт добро на улицы Киева. А слабо всем мерам сделать такой флэш-моб?
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??? ага........Столар и Ко дерибанщиков а ЗА ЖЫТТЯ! .....катайся на велике.......
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За всех мэров не скажу, но в Днепре такая акция уже несколько месяцев существует.
Сначала клали предупреждение под стекло, а сейчас за неправильную парковку (или не оплаченную) штраф сразу же выписывают. А если припарковался "как мудак", мешаешь проезду или что-то подобное, то сразу на эвакуатор.
Инспекторы каждый день ходят по улицам и проверяют. Хотя стоит что только на центральных улицах.
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жаль, что в Ха, паркуются, как мудаки и мер такой-же мудак.
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подтверждаю.. даже паркоматы заработали.. сам оплачивал парковку неделю назад
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да ******* ты уже об стенку....жизнь есть около Зеленского? Или бухой как. Парашенгко?:
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а по бокам рота охраны и в воздухе вертолётное звено)
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Это ДВОЯКО! Плохо что набросали....а где парковаться?....В Европу? Тогда равзивать транспотр в гродах.....................
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ну метров 100 можно и пройтись, как в Европе)) зато проедете без глухих пробок, которые создают такие короли парковок.
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Там и в 100 метрах, и даже в 1000 метрах нет мест для парковки.
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Угу, слышали мы эти сказки.. Посмотри хоть 1 выпуск "Лося" - где показано , как массово паркуются на тротуарах, линиях транспорта, совсем рядом с паркингами. Иногда бесплатными, а чаще за символическую плату.
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То люди брешуть. Звідки у пересічних зубожілих можуть бути авто?
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А то не пересичные.

Видел я как это происходит.
Перед Премьер Паласом как стояли на проезжей в два ряда, так и стоят. И ни кто их не трогает.
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Та оце ж дядьку зрада очэрэдна - зубожиння при Зэлэнському!
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так я и думал ! именно это и предполагал ! (с)
именно транспотр и именно в гродах! ибо двояко...
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Ты думаешь в Европе паркуются в центре города? Чаще всего в Европе в центр города на авто даже просто вьезжать нельзя, а не то, что парковаться...
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Можно вьезжать, но европейцы не едут в центр ибо въезд туда дорогой. Для этого есть перехватывающие парковки и с талончиком с такой парковки можешь ездить на ОТ бесплатно
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Каждый ресторан и магазин должен сам думать о своих клиентах и предоставить им парковку желательно бесплатную, можно даже во дворах. Я например никогда не хожу в магазины и забегаловки где нет бесплатной парковки.
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А как магазин может обеспечить парковку во дворе - выкупить это место? Или в стиле 90-х поставить канистры с водой на проезжей части, мол мое место не заезжай?
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Ты в Европе хоть был?
Там транспорт "развивается" в городах только в одном направлении - ограничение въезда в центр, парковки только платные, если и строятся крытые парковки то все только за денежки и немалые.
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В центре практически в любую точку можно на метро доехать и потом не больше 5 минут идти. Не развалятся, если пройдут пешком.
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Штрафи занизькі. Збільшити треба було б разів в 20 та й матеріально заохотити евакуаторів (дати їм відсоток як менеджерам страхових компаній).
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Эвакуаторы не бесплатно приезжают.
От полутора до двох тыщ (в зависимости от веса авто).
Перед тем как забрать со штрафплощадки - надо услугу в кассу оплатить.
Штраф - пятихатка, если быстро оплатил - половина.
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Пятихатка - кумедна сума, якою нікого не залякаєш. Десятка - як раз було би нормально: і без звірства, і люди трохи відчують по своїй кишені.
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За десятку уже дешевле будет адвоката нанимать и судиться.
У поляков от 100 до 300 злотьіх штраф.
Думаю шо у нас де-то так же сделать можно.
Но у них, правда баллы ещё, так шо даже если тебе 100 злотых не деньги - они всё равно боятся, шоб права не потерять.
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Сильно не посудишся, навіть з хорошим адвокатом. Давтян десь писав, що 2 інспектори складатимуть протокол та здійснюватимуть дві фотофіксації з певним часовим проміжком спеціальним апаратом. Далі папірці та світлини автоматом потрапляють до суду.
Судитимуться можливо за уявні пошкодження авто при евакуації. Тоді треба внести зміни в закон: всі пошкодження під час евакуації відшкодовуються порушником.
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Доколе!!! Разве за это мы голосовали! Мы голосовали, чтоб тарифы были ниже в четыре раза, чтоб можно было парковаться где хочешь и сцать на газонах!
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воз Зе сказал что социальный лифт открыт для всех - можешь в нем нассать.
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НАЧАЛИ расчисщать « - !?) А раніше релігія не дозволяла ?
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Педалік піаріцца і не більше. Вибори, вибори ж.
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Вот тут впервые с тобой соглашусь, 30 серебрянников )) П.С. А что, поскольку Кличко больше не глава БПП - порохоботам дана команда мочить его?
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Раньше там какая-то шняга была.
Ещё при Бандюковиче вроде кто-то чи в Верховный, чи в Конституционный суд подал - и там признали, шо с чужим имуществом так обращаться незаконно.
Может быть этот вопрос неким образом обошли законодательно.
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Дивно... особливо якщо ці олені блокують проізд для швидкоі та пожежноі
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Когда Лёня Космос был мером - началась массовая эвакуация, и, соответственно, массовые протесты, потому шо эвакуаторы были Лёнины и штрафплощадка Лёнина. Они с мусорами спецом этот процесс затягивали. Пришёл - нет машины. Пишешь пол дня заяву в мусарню. Через сутки (часа в 3 дня) дают ответ: машина твоя там то и там то. Приезжаешь - а там об`ява: вьідача до 15:30. В итоге за штрафплощадку за 3 дня надо біло заплатить, там нормальное лавє вьіходило. И не на бьюджет, а на космическую контору.
И в итоге через какой-то суд єто дело запретили.
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Нужное дело. Но вот вопрос - где найти стойло для парковки железных коней?
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у меня на его лисапед денёг не хватит.... Даже если выплатят 500 евро обещанных пенсионных
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в цивилизованных странах оставляют на перехватывающих многоуровневых парковках на окраине города возле станций метро... правда в случае с Киевом (да и остальными укр городами) их ещё надо построить...
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Что да, то да.

Въезжаешь в город с отакого автобана, как чуть ниже (фото реальное ~10 Кривого Рога по направлению на Николаев-Одессу) и сразу на перехватывающую парковку, а там уже и билетик на гиперлуп взял.

Центр Києва почали розчищати від автомобілів, припаркованих з порушенням правил дорожнього руху - Цензор.НЕТ 1433
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Да, знаю, что реальное фото...
Кр.Рог-Николаев - это легендарная "дорога"..
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"Но вот вопрос - где найти стойло для парковки железных коней?"

Люблю играть в большой теннис. Но вот вопрос - где это делать? Буду играть на проезжей части, пока меня не обеспечат бесплатными кортами (с освещением!!) в шаговой доступности! Центр Києва почали розчищати від автомобілів, припаркованих з порушенням правил дорожнього руху - Цензор.НЕТ 2941
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Помню дядя служил в Германии и рассказывал что утром шел немец-дворник и каждой не правильно припаркованной машине лопатой по стеклу бил. Больше на етой улице машины неправильно не парковали, даже советские чиновники
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Не, по стеклу бил если желтая звезда была приклеена, если нет, то просто покрышку прокалывал. Те еще дядю послушай, он расскажет.
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И не с лопатой, а с машиненпистоле МП-40.
Шёл, насвистывал "о, майн либер аугустин", видит - колесо на газоне: короткая очередь - а дальше пошёл.
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Извини, не верю.
Если бы там моя машина стояла, первое, чтобы я сделал, я вызвал бы полицию и дворник до конца дней выплачивал бы штраф.
Красивая сказка, не более....
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"...Дернул колечко, кинул в окно.
Дедушка старый - ему все равно"
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возникает такое чувство, что все все знают, везде за все заплачено, все на учете и все под контролем. Если уже все знают, сколько по весу, когда подвезли, куда увезли. Я уверен, за 300-500 долларов там каждый второй ночью весь цклад к **...еням взорвет. В чем проблема , не понимаю... Наверное это все опять кому-то выгодно...
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Да что там дворник. Вот один художник у них как-то порядок наводил... Новый порядок...
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За неделю до кончины Виталик решил индульгенцию получить. Четыре года бл.. только воровал, а сейчас вон какой, хоть к ране прикладывай.
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Че зелибобы уже в и меры Киева метите? А ху-ху не хо-хо?
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"Шо?..Ты хто такой? ..Причина эвакуации?.. Я шо шота нарушил?.. номер значка сюда?... Мне президент разрешил парковаться .. я щас позваню каму нада....ты уже сдеся не работаешь .." Центр Києва почали розчищати від автомобілів, припаркованих з порушенням правил дорожнього руху - Цензор.НЕТ 6263
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Через місяць ця піна з евакуації машин осяде і все стане так як було.
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Центр города от машин расчищать... У нас такое расчищение заняло бы пол часа. И это ОЧЕНь ДОРОГО обходится владельцам машин.
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Нарешті. Ще б ширафи космічні вліпили уродам, які пішоходним зонам їздять! Центр Києва почали розчищати від автомобілів, припаркованих з порушенням правил дорожнього руху - Цензор.НЕТ 974
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соя. это все проклятые евробляхеры устроили?
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Та то нищеброды какие-то. Даже у Голобородька велик лучше.
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А меня волнует улица Туполева.
Более 1,5 лет делают 3 несчастных километра дороги.
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Давно пора было порядок навести.Но лучше поздно,чем никогда.
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Сделали бы сначала достаточно парковок, а тогда уже штрафовали бы и эвакуировали. А так это просто чтоб заработать бабла под ликование завидующего люмпена....
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Цензор.НЕТФотоКиївські новиниЦентр Києва почали розчищати від автомобілів, припаркованих з порушенням правил дорожнього руху. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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