EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  1389  7
Все про:виставка (151) діти (1593) Польща (1844)

 "Погляд майбутнього": в Любліні відбувається унікальна фотовиставка, учасниками якої стали діти загиблих українських Героїв. ФОТОрепортаж

На центральній площі Любліна (Польща) до 16 липня триватиме вулична фотовиставка "Погляд майбутнього". Учасниками проєкту стали діти із сімей загиблих українських Героїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Армія Inform у Facebook.

У польському місті Люблін на центральній площі міста до 16 липня триватиме вулична фотовиставка "Погляд майбутнього". Учасниками проєкту стали діти із сімей загиблих українських Героїв, які одними з перших без вагань встали на захист України.

Погляд майбутнього: в Любліні відбувається унікальна фотовиставка, учасниками якої стали діти загиблих українських Героїв 01

"Це історії дітей, які у своїх маленьких серцях завжди носитимуть великий біль. Ці діти вмить стали дорослими: багато мрій, планів і сподівань ніколи для них не здійсняться через втрату рідної людини...

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Виставка та аукціон картин політв'язня журналіста Сущенка відбулися в Нью-Йорку. ВІДЕО+ФОТО

Серед героїв проєкту є дітки, які свого тата ніколи не знали та не бачили..., бо народились після його загибелі... Єдине, що вони знають, це тата-Героя, який дивиться на них ніжним та люблячим поглядом лише з фотографії...", - сказано в повідомленні

Погляд майбутнього: в Любліні відбувається унікальна фотовиставка, учасниками якої стали діти загиблих українських Героїв 02

Зазначається, що ця унікальна вулична фотовиставка не залишила байдужими поляків, вони читають історії дітей, вдивляються в очі малечі та щиро співчувають нашому народу.

Погляд майбутнього: в Любліні відбувається унікальна фотовиставка, учасниками якої стали діти загиблих українських Героїв 03
Погляд майбутнього: в Любліні відбувається унікальна фотовиставка, учасниками якої стали діти загиблих українських Героїв 04
Погляд майбутнього: в Любліні відбувається унікальна фотовиставка, учасниками якої стали діти загиблих українських Героїв 05
Фото:  Армія Inform/Facebook

Погляд майбутнього: в Любліні відбувається унікальна фотовиставка, учасниками якої стали діти загиблих українських Героїв 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136693
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Без сльоз не можливо дивитись на світлини цих дитин та читати про іхні мріі.....Кажуть Давайте пагаварим ????Курва я б поговорив ...!!!
 показати весь коментар
 
 
Прикро, що ті 73% таки б і поговорили, якби поперек зараз не стали оці 25 %.

Героям Слава!!!
 показати весь коментар
 
 
І ось до підвіконня він дотягнувся
І татко його додому повернувся,
У назвах вулиць а він чекав живого!

ВИ СДЄЛАЛІ ИХ ВСЕСТЕ! ЗЄ!

І вулиці незабкром переіменують...
 показати весь коментар
 
 
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
Всього доброго і найкращого їхнім рідним!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоСуспільство"Погляд майбутнього": в Любліні відбувається унікальна фотовиставка, учасниками якої стали діти загиблих українських Героїв. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору