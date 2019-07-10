 "Погляд майбутнього": в Любліні відбувається унікальна фотовиставка, учасниками якої стали діти загиблих українських Героїв. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Армія Inform у Facebook.

У польському місті Люблін на центральній площі міста до 16 липня триватиме вулична фотовиставка "Погляд майбутнього". Учасниками проєкту стали діти із сімей загиблих українських Героїв, які одними з перших без вагань встали на захист України.

"Це історії дітей, які у своїх маленьких серцях завжди носитимуть великий біль. Ці діти вмить стали дорослими: багато мрій, планів і сподівань ніколи для них не здійсняться через втрату рідної людини...

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Серед героїв проєкту є дітки, які свого тата ніколи не знали та не бачили..., бо народились після його загибелі... Єдине, що вони знають, це тата-Героя, який дивиться на них ніжним та люблячим поглядом лише з фотографії...", - сказано в повідомленні

Зазначається, що ця унікальна вулична фотовиставка не залишила байдужими поляків, вони читають історії дітей, вдивляються в очі малечі та щиро співчувають нашому народу.







Фото: Армія Inform/Facebook