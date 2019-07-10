 Секретар РНБО Данилюк розпочав візит до США. ФОТО

Про це написав сам Данилюк на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Розпочав візит до США. Зустрівся з генералом Келлогом, радником з національної безпеки віцепрезидента США і радником президента США, та з Куртом Волкером, спецпредставником Держдепартаменту США", - написав Данилюк.

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