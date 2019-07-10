 Військовослужбовець на Чернігівщині за 3 тис. грн пускав цивільних осіб на територію військового об'єкту для гри в пейнтбол. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Військової прокуратури Центрального регіону.
"Відповідальний за організацію охорони колишнього військового аеродрому "Півці" начальник позаштатної комендатури військової частини, підпорядкованої Харківському національному університету Повітряних Сил ЗСУ імені І.Кожедуба за 3000 гривень хабаря організував представникам приватного підприємства безперешкодний пропуск на аеродром у Чернігові для проведення змагань з пейнтболу", - йдеться в повідомленні пресслужби.
Ще 500 доларів США одержав за сприяння у подальшому в отриманні ділянки там у тривалу оренду
Офіцера затримали 9 липня під час одержання неправомірної вигоди. Тривають слідчі дії.
Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 (хабарництво) КК і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
И это было бы правильно.
Одно говно - "служит" шоб побольше украсть/нахалтурить, вторые - вообще геи(в плохом смысле)
В ЗЕко-Манду его!!
Казалось бы - вот Интернет, читай, "думай"(те), делай выводы, выдавливай из себя раба.....
Но нет же. На словах - какие плохие взяточники, а если какого-то чиновника наградили грамотой за то шо не взял.... взятку = во дурак, я бы на его месте не смешился с грамотой, а "зарабатывал бы бабло"(как и попы).
Хотя, есть один метод.....
вчера прочитал чей-то комент.
Зашли в село немцы, попросили выровнять заборы и не выливать помои на улицу. На след. день какой-то дурак вылил - расстреляли.
И все. И "орднунг" был аж до возвращение порядка когда можно даже наложить на улице и это считалось - "ух, какой парень, 5кг. наложил, первый ударник на кал.хозе".....
Знаете ли вы, что вор и дружок главного мародёра, укроборонпромовец Свынарчук, он же Гладковский, он же свынота и мародёр - отпущен и опять очолыв порошенковскую корпорацию "Богдан"?
От таке *****, малята...