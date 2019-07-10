EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  963  10
Матеріали за темою:
Все про:армія (2509) Чернігівщина (342) Військова прокуратура (543)

 Військовослужбовець на Чернігівщині за 3 тис. грн пускав цивільних осіб на територію військового об'єкту для гри в пейнтбол. ФОТОрепортаж

Військова прокуратура Чернігівського гарнізону затримала начальника комендатури військової частини, який за хабарі пускав цивільних осіб на військовий об'єкт, що охороняється, пограти в пейнтбол.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Військової прокуратури Центрального регіону.

"Відповідальний за організацію охорони колишнього військового аеродрому "Півці" начальник позаштатної комендатури військової частини, підпорядкованої Харківському національному університету Повітряних Сил ЗСУ імені І.Кожедуба за 3000 гривень хабаря організував представникам приватного підприємства безперешкодний пропуск на аеродром у Чернігові для проведення змагань з пейнтболу", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Ще 500 доларів США одержав за сприяння у подальшому в отриманні ділянки там у тривалу оренду

Офіцера затримали 9 липня під час одержання неправомірної вигоди. Тривають слідчі дії.

Дивіться також: Майора Нацполіції у Вінницькій області затримано під час одержання хабаря $ 8 тис, - СБУ. ФОТО

Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 (хабарництво) КК і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Військовослужбовець на Чернігівщині за 3 тис. грн пускав цивільних осіб на територію військового обєкту для гри в пейнтбол 01
Військовослужбовець на Чернігівщині за 3 тис. грн пускав цивільних осіб на територію військового обєкту для гри в пейнтбол 02
Військовослужбовець на Чернігівщині за 3 тис. грн пускав цивільних осіб на територію військового обєкту для гри в пейнтбол 03
Військовослужбовець на Чернігівщині за 3 тис. грн пускав цивільних осіб на територію військового обєкту для гри в пейнтбол 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136653
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а бесплатно в Лугандоне эти стрелки не хотят пострелять? Дичи валом Военнослужащий на Черниговщине за 3 тыс. грн пускал гражданских лиц на территорию военного объекта для игры в пейнтбол - Цензор.НЕТ 8092
 показати весь коментар
 
 
там ссыкотно, можно в ответ пулю получить
 показати весь коментар
 
 
Наверное в Китае бы перестреляли к Путинам всех - и того кто брал, и тех кто давали.
И это было бы правильно.
Одно говно - "служит" шоб побольше украсть/нахалтурить, вторые - вообще геи(в плохом смысле)
 показати весь коментар
 
 
Дайте этим гражданским лицам настоящее оружие и отправьте в зону АТО.Пусть поразвлекаются пару месяцев.
 показати весь коментар
 
 
Успешный распродаватель "излишнего имущества".
В ЗЕко-Манду его!!

 показати весь коментар
 
 
Мы от совка не избавимся никогда уже.
Казалось бы - вот Интернет, читай, "думай"(те), делай выводы, выдавливай из себя раба.....
Но нет же. На словах - какие плохие взяточники, а если какого-то чиновника наградили грамотой за то шо не взял.... взятку = во дурак, я бы на его месте не смешился с грамотой, а "зарабатывал бы бабло"(как и попы).
Хотя, есть один метод.....
вчера прочитал чей-то комент.
Зашли в село немцы, попросили выровнять заборы и не выливать помои на улицу. На след. день какой-то дурак вылил - расстреляли.
И все. И "орднунг" был аж до возвращение порядка когда можно даже наложить на улице и это считалось - "ух, какой парень, 5кг. наложил, первый ударник на кал.хозе".....
 показати весь коментар
 
 
всё как поц соевый учил "деньги вечером а стулья утром..."
 показати весь коментар
 
Это мелочь. Крупную рыбу порошенковская шобла -КОТОРАЯ ДО СИХ ПОР У ВЛАСТИ - не трогает...
Знаете ли вы, что вор и дружок главного мародёра, укроборонпромовец Свынарчук, он же Гладковский, он же свынота и мародёр - отпущен и опять очолыв порошенковскую корпорацию "Богдан"?
От таке *****, малята...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодіїВійськовослужбовець на Чернігівщині за 3 тис. грн пускав цивільних осіб на територію військового об'єкту для гри в пейнтбол. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору