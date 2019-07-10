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Все про:злодій у законі (121) Нацполіція (7813) Аброськін (425)

 На території України нині перебуває 15 злодіїв у законі, 12 із них - доларові мільйонери, - Аброськін. ФОТО

На території України на сьогодні перебуває щонайменше 15 злодіїв у законі, 12 з яких є доларовими мільйонерами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

"За радянських часів "вори" були суто тюремним явищем і все життя їхнє протікало там, за ґратами. Інакше кажучи, "вор" сидів у в'язниці не тому, що так хотів "Жеглов", а тому що це був його будинок. Відсидіти до середини 80-х років без виходу за 30 і більше років серед "воров" вважалося нормою. Перебування "вора" на свободі практично не мало для нього сенсу і навіть вважалося серйозним проступком, свого роду відхиленням від норм поведінки. Не маючи ні сім'ї, ні будинку, "вор" на свободі був приречений вести кочовий спосіб життя, поневірятися, бродяжити. Якщо "вор" тривалий час затримувався на одному місці, його могли запідозрити в зв'язку з міліцією", - написав він.

Однак зараз, за ​​його словами, ситуація змінилася: "Час йде, змінюється життя у звичайних людей, змінюються й правила життя у "воров". Сьогодні це вже заможні люди, з будинком у своїй країні й обов`язково маєтком за кордоном, а також мільйонними заощадженнями в закордонних банках, численними зв’язками в органах державної влади та бізнесу. І якщо в будь-якій країні Євросоюзу, США, Великої Британії для представників бізнесу зв’язок з "вором" - це кримінальне переслідування, арешт коштів, то в нас все навпаки".

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Аброськін зазначив, що на сьогодні в нашій країні постійно перебуває п`ятнадцять "законників", з них дванадцять - доларові мільйонери, не з одним мільйоном на рахунках. Такі ж злочинні й так звані авторитети: "Вони зовсім інші, аніж ті "вори" 80-х років , вони мають бажання мати не тільки "воровську" владу, а і звичайну, тому беруть активну участь у всіх виборчих процесах у нашій державі, всюди мають своїх ставлеників. Вони стали вже свого роду злодійськими "топменеджерами"".

На території України нині перебуває 15 злодіїв у законі, 12 із них - доларові мільйонери, - Аброськін 01

"З ними потрібно боротися вже негайно, бо вони проникають у всі державні інституції, великі енергетичні та медійні компанії, правоохоронні та судові органи нашої країни. Для боротьби з ними та їхніми злочинними зв’язками потрібний відповідний інструмент - новий закон. Щоб від цих лідерів злочинного світу цуралися всі, як від епідемії, а інакше вони будуть вражати дедалі більше наших державних інституцій та знищувати країну зсередини", - резюмував заступник голови Нацполіції.

На території України нині перебуває 15 злодіїв у законі, 12 із них - доларові мільйонери, - Аброськін 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136647
 
 
 Топ коментарі
 
а чего их замазали...., страна должна знать своих хероев в лицо...
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Да верхушка МВД вместе с Аваковым им еще и фору дадут.
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А Льера Сумський очень смахивает на Шуфрича.
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Да верхушка МВД вместе с Аваковым им еще и фору дадут.
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Надо же и "ворами в законе" озаботился, а то все "педофилы, педофилы, кругом педофилы"
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Вор в законе долларовый миллионер 😂😂😂😂а как это с понятиями совмещается ?
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понятия меняются..там,в ихнем мире тоже реформы проводятся.
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а так же как и то что ты мусору поверил ...
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Вор в законе, значит ворует законно. Сначала платит депутатам или имеет своих и проводит нужный закон через парламент, потом согласно этого закона ворует уже по закону На території України нині перебуває 15 злодіїв у законі, 12 із них - доларові мільйонери, - Аброськін - Цензор.НЕТ 4857
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все гав но с параши
мабуть ху йло ввел "гибридные панятия"
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а чего их замазали...., страна должна знать своих хероев в лицо...
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Зеля винуват,але це не точно.
Непоганий закон був про "Злодіїв в законі" у ВР,але злодії проти злодіїв не пішли.
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Судя по плакату это новые лица слуги урода 🙋🙋🙋🙋
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И 400 воров долларовых миллионеров неприкосновенных
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Вор в законе (закоренелый уголовник) и на свободе. Абсурд.
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Понятие "вор в законе" в закондательной базе Украины урегулировано - вероятно что нет.Чиновник высокого ранга МВД позволяет себе публично излагать свои мысли по фене может он идиот или дурак.
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не врегульовано, а врегульовано, наприклад, в Грузії. Там сам факт перебування у статусі "вора в законі" вже є закінченим складом злочину. Тому всі грузинські вори лізуть в Україну, їх у двері випихують, по декілька разів депортують, а вони всерівно у вікно лізуть.
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ну так кто то должен выехать или отвечать за обвинения они или Амброськин... ибо такие заявления не стоят и гроша..
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Какой хороший лягавый!
Вместо того,что б сажать воров - он им рекламу наводит
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А Петррилло з посіпаками теж, нуу, ці..??
🤔
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Как и везде основа системного криминала - хачапурные соплеменники бомжа Саакашвили. От простых барсеточников и форточников - до этих генералов криминала...
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они хотят иметь не только "воровскую" власть, а и обычную, так активно участвуют во всех избирательных процессах в нашем государстве, всюду имеют своих ставленников....при Януковоще они были во всех ветвях власти и не так наглели как ком партийные или чиновники демократы,якi любили i ******* краsти. У Московии и её колониях тоже такая воровская власть рулит .. а у нас воры демократично проталкиваются во власть ,чтобы среди ВОРОВАТОЙ чиновнической власти установить свои законы и порядки ,интересно КТО КОГО? На территории Украины сейчас находятся 15 воров в законе, 12 из них - долларовые миллионеры, - Аброськин - Цензор.НЕТ 2522 Источник: https://censor.net.ua/p3136647
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Саакашвілі підкаже, що треба зробити, щоб це ЗЛО покинуло назавжди Україну.
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зачем глаза им замазали? может лучше сделать их известными, как бойко, труха, гепа и т.п.
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А свинохряки і слуги урода? Чому немає в переліку?
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У воюющей стране при нормальной власти могли би создать спец подразделение и потихоньку всех ...кто вибросился с многоєтажки кто автоавария и убрали би ..а то рассказал сколько миллионеров обрадовал
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Потому что, страна - как зона...президент - начальник тюрьмы, безвиз как "химия" и поселение...
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Цензор.НЕТФотоПодіїНа території України нині перебуває 15 злодіїв у законі, 12 із них - доларові мільйонери, - Аброськін. ФОТО
 
 
 
 
 
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