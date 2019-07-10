 Є достатньо свідчень, що Цемах командував підрозділом ППО, коли було збито MH17, - Bellingcat. ФОТО

Про це йдеться в доповіді дослідницької групи Bellingcat, опублікованій 9 липня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що арешт Цемаха може мати суттєвий вплив на розслідування Об'єднаної слідчої групи JIT та судову процедуру, що триває. В інтерв'ю у 2015 році Цемах заявив, що допомагав сховати ЗРК "Бук" та членів його екіпажу. Дослідники зазначають, якщо ці дані підтвердяться, Цемах може стати основним свідком, а можливо, і підозрюваним за обвинуваченнями у співучасті та покритті злочину.

Також наголошується, що Цемах є першою затриманою живою людиною, яка мала прямий зв’язок з воєнними операціями "ДНР" на місці під час збиття літака, і це могло б "зміцнити легітимність судового розгляду в Нідерландах".

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У матеріалі Bellingcat наголошується, що є достатньо відкритих джерел та свідчень того, що Цемах командував підрозділом ППО під час збиття MH17. Так, аналітики знайшли сторінку Цемаха в російській соцмережі "Однокласники", на якій вони виявили свідчення того, що бойовик служив у підрозділі протиповітряної оборони принаймні 24 серпня 2014 року, оскільки на фотографіях, завантажених цього дня, його можна побачити із зенітною гарматою ЗУ-23 на транспортному засобі.







Фото: bellingcat.com

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Як повідомлялося раніше, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.