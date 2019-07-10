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 Є достатньо свідчень, що Цемах командував підрозділом ППО, коли було збито MH17, - Bellingcat. ФОТО

Нещодавно затриманий Службою безпеки України колишній командир ППО в місті Сніжне Володимир Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH17 у Донецькій області і був свідком цих подій.

Про це йдеться в доповіді дослідницької групи Bellingcat, опублікованій 9 липня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що арешт Цемаха може мати суттєвий вплив на розслідування Об'єднаної слідчої групи JIT та судову процедуру, що триває. В інтерв'ю у 2015 році Цемах заявив, що допомагав сховати ЗРК "Бук" та членів його екіпажу. Дослідники зазначають, якщо ці дані підтвердяться, Цемах може стати основним свідком, а можливо, і підозрюваним за обвинуваченнями у співучасті та покритті злочину.

Також наголошується, що Цемах є першою затриманою живою людиною, яка мала прямий зв’язок з воєнними операціями "ДНР" на місці під час збиття літака, і це могло б "зміцнити легітимність судового розгляду в Нідерландах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаємо РФ взяти на себе відповідальність за трагедію Boeing MH17, - заява за результатами саміту Україна-ЄС

У матеріалі Bellingcat наголошується, що є достатньо відкритих джерел та свідчень того, що Цемах командував підрозділом ППО під час збиття MH17. Так, аналітики знайшли сторінку Цемаха в російській соцмережі "Однокласники", на якій вони виявили свідчення того, що бойовик служив у підрозділі протиповітряної оборони принаймні 24 серпня 2014 року, оскільки на фотографіях, завантажених цього дня, його можна побачити із зенітною гарматою ЗУ-23 на транспортному засобі.

Є достатньо свідчень, що Цемах командував підрозділом ППО, коли було збито MH17, - Bellingcat 01
Є достатньо свідчень, що Цемах командував підрозділом ППО, коли було збито MH17, - Bellingcat 02
Є достатньо свідчень, що Цемах командував підрозділом ППО, коли було збито MH17, - Bellingcat 03
Фото: bellingcat.com

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цемах - співучасник убивства 4 поранених воїнів 30-ї ОМБр, яких не врятували, а добили на місці бою, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136633
 
   
 Топ коментарі
 
Зося, там всё "интересней"... Нежелание учить "хахляцкий" язык и огромное желание "сделать всё "родным", русским", сыграло с ними коварную штуку - они "Первомайск" перепутали с "Первомайским", и приехали "не туда"... И, вместо самолёта с рассеянами (что послужило-бы, "законным" поводом для полномасштабного вторжения в Украину), они шарахнули малайзийский... "Не прокатил" у них "Глейвиц"...
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Да жертвы были плановые. Только самолет должен быть другим. Промашка у ребят вышла, которая быть может спасла жизни тысячам украинцев.
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Кошмар. Сколько невинных жертв из-за кучки идиотов, макак с гранатой.
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Кошмар. Сколько невинных жертв из-за кучки идиотов, макак с гранатой.
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Да жертвы были плановые. Только самолет должен быть другим. Промашка у ребят вышла, которая быть может спасла жизни тысячам украинцев.
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И не только жизни. Если бы не Боинг, ленивые и лицемерные западноевропейцы, вполне возможно сегодня были бы озабочены тем, что русские танки стоят на Майдане.
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Нет. Именно этот самолёт и хотели сбить. Я согласна с версией Илларионова. Не было ошибки, было целенаправленно сбит именно этот самолёт.
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Зося, там всё "интересней"... Нежелание учить "хахляцкий" язык и огромное желание "сделать всё "родным", русским", сыграло с ними коварную штуку - они "Первомайск" перепутали с "Первомайским", и приехали "не туда"... И, вместо самолёта с рассеянами (что послужило-бы, "законным" поводом для полномасштабного вторжения в Украину), они шарахнули малайзийский... "Не прокатил" у них "Глейвиц"...
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Интересная версия, но - "Птичка упала", а РТ не передала бы, что "повстанцы" сбили...
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она упала в другом районе,потому и передали..
падение кацапской ждали в другом.. Є достатньо свідчень, що Цемах командував підрозділом ППО, коли було збито MH17, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 4498
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Может быть и так, тогда выходит, что паРаша не посвящает "повстанцев" в свои планы, а только использует как мясо..
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Кстати, тема того что ПЕРЕПУТАЛИ, нуждается в особом расследовании. Неплохо бы доказать истинную первопричину гибели малазийского боинга и паскудство козломордых
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Я тоже думаю, что если бы не боинг, то от Украины остались бы сейчас только западные области.
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а вот это хз,может,на нарасии сейчас парад суверинитетов шел бы полным ходом..
история очень непредсказуема..
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Вне зависимости от того, какой должен был быть самолет, БУК должен был быть "украинским"! А вышло так, как вышло и макаки тупо налажали с этим БУКом, наследили везде где можно и не можно, сказать, что сработали топорно - это ничего не сказать!
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цемент просто шестерка мордвы. так что максимум что ему светит это допрос с пристрастием на камеру а потом самоубийство под шконкой в камере.
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Удивительно почему "апалченцанашегочеловека"ещё не выпустили под залог?
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Кто его делает крайним ? Это звено в цепи, ведущей от исполнителей к путлеру.
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Удостоверение личности? Удостоверение МРАЗИ!
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надо его срочно выдать Нидерландам, пока никто не успел "договориться где-то посредине" и этот цемах случайно не помер "при загодочных обстоятельствах"
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Уряд Нідерландів вже продався путлєру і посилено працює над тим, як відмазати рашку, так що такий хід буде малоефективний
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Прочитав в удостоверении дату рождения этого лысого сморчка Цемаха, выглядящего на очень плохие 7о лет, я просто потерял дар речи:

оказывается, этот сморщенный старый упырь 1961 года рождения !

Мой коллега по работе, итальянец 1956 г/р, выглядит на 25 лет моложе этого совкового ушлёпка.

Вот что творит "руцкий мир" и палёная русская водка...
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вот и главного стрелочника назначили
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теперь он поведает,как с подельниками бук с воинской части угнал и эрэфия вроде,как и не при делах(
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Типова операція москви по перенесенню уваги від головного підозрюваного на третьорядну фігуру . З забезпеченням тій алібі . Досить майстерна задумка , кацапи в історії завжди були майстрами Брехні . Операція перекладає відповідальність з Путіна і Шойги на "павстанцев" яких , скоріш за все , вже давно немає на білому світі . Також добрий кивок сторону України котра не змогла вберегти поламаного "Бука" від попадання до рук терористів . А його ремонт то справа рук Кургіняна , про що він тоді трубив в мережі . Отже , після появи цього "свідка " всілякі підозри до Путєна , відносно доставки "Бука" відпадають . Відносно екіпажу , то свідком будуть надані прізвища людей які загинули в того часу , тобто для більшої достовірності ФСБ вже підібрало прізвища жмурів які загинули в ті дні . Ловити немає кого . Цього "свідка" бєні звозять за держкошт до Нідерландів , після чого відпустять по амністії , яку вже "пробиває" комарніцкий , бо цемес "нє прі дєлах" . А от Україна не вберегла "Бука" , тому давати їй таку зброю небезпечно для світу . А що Європа ? Так вона сама завжди рада обманюватись в питаннях де в подібному ракурсі фігурує Путін . Подібне вже було , коли кацапи збили літака з євреями над Чорним морем , а кучма погодився почепити це на Україну . Цей "полковник" такий полковник як і "моторола" . А от спецоперація " Бондіана " , по його викраденню , має війти у всі підручники як яскравий приклад співпраці двох брацкіх структур ФСБ та СБУ .
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Джоан Роулинг нервно курит в сторонке …
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Мешканцям на Росії завжди вбивали в голову, що вони найкрутіші у світі! Всі інші просто дурні! Згадати хоча б Задорного, який у виступах наголошував про тупість Заходу! Тому мешканці на Росії недооцінюють супротивника і при інших рівних умовах завжди програють у боях! Камброд Зоря eeea8e01 продовжує тему: Росія всіх переграла! Ні, дорогенький! Навпаки! Росія сіла у величезну калюжу не лише тоді, коли переплутала міста і замість російського збила малайзійський Боїнг, а і пізніше, коли не ліквідувала свідків злочину! Адже було б дуже просто отруїти цього дурня метиловим спиртом, чи влаштувати йому серцевий напад? Та й Новічок цілком би згодився! А не Заході не дурні! І з такого цінного свідка вони витягнуть підтвердження тих деталей, які і так вже давно відомі слідству і мабуть ще й додаткову інформацію. Не виключно, що й сам до того злочину причетний. Цей випадок додатково підтверджує, що українці у своєму розвитку стоять значно вище за росіянців (до речі, як правильно називати мешканців, які заселяють ту територію, щоб не образити різних там якутів, бурятів, тувинців і інших - росіянин, росіянець?). Ми маємо чітко розуміти, що Росія - це країна лузер! Це країна, громадяни якої при найбільших у світі можливостях мають один з найнижчих рівнів життя! І вчепилася вона в Україну тому, що без людського потенціалу України, вона приречена!
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Писавшему статью! Боинг "попал в аварию" или таки был сбит? Ну это же 2 большие разницы, блин.
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это переводчику...скорей всего там надо было перевести как крушение
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Терминология "авария" применяется когда все живы и ЛА подлежит восстановлению. В противном случае это "катастрофа"! Писавший статью в корне не прав.
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То что вы написали это поломка. Авария, это когда все живы но самолет не подлежит восстановлению.
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Поломка это -то, что не прервало полёт. Во время полётов, особенно в военной авиации случается довольно много поломок или ПЛП. Аварии на ВС хоть и редки, но случаются, чаще когда судно находится либо ещё на земле либо уже на земле. Но бывают и аварии и во время полёта с нештатным приземлением. Из личного опыта.
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І як завжди "компетентне джерело" Bellingcat. Як же без нього. Есть достаточно свидетельств, что Цемах командовал подразделением ПВО, когда был сбит MH17, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 6295
Пора вже проводити справжнє розслідування і притягувати до відповідальності справжніх злочинців, а не займатись дурнею.
Все рівно цим фейкам вже ніхто не вірить.
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Андруша, а хто вони ті справжні злочинці ?
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Це кацап, взяв новий нік замість (чи на додачу) Faina Glotova.
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До речі "експерди" з Bellingcat чомусь не звернули увагу що в посвідченні, яке на фото - дата наказу про присвоєння звання та призначення на посаду 23 жовтня 2014. А "Боїнг" було збито 17 липня 2014 року.

Але це "дрібниці" для таких "видатних" слідчих. Есть достаточно свидетельств, что Цемах командовал подразделением ПВО, когда был сбит MH17, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 5134
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У тебя тоже проблемы с мозгом: жовтень десятый месяц.
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Так і я про те ж саме..........
Для особливо "безпроблемних" розжовую - його було призначено у жовтні, тобто через три місяці після трагедії з "Боїнгом".
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Бывший, значит названа его последняя должность.
В чём ты оправдание паРаше нашел?
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На фото август месяц и он служит на установке ПВО. Какая у него должность и чего он начальник по фото не скажешь, но то, что он "в теме" гораздо раньше октября - однозначно. А фактическая его вина определена по перехватам телефонных переговоров и по его собственному признанию в интервью. это для особо тугих.
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"Все рівно цим фейкам вже ніхто не вірить." ©
Цим не вірять... А яким вірять?
У вас там шо, усі вірять у правду про розіп'ятого хлопчика? Є достатньо свідчень, що Цемах командував підрозділом ППО, коли було збито MH17, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 3023
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Цензор - какая "авария"? Начинаешь конкретно зеленеть?
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Если бы не сбитый самолет, Донецкую, Луганскую и Харьковскую области постигла бы участь Крыма.
Сбитый пассажирский самолет заставил ЕС шевелиться.
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Тепер залишилось ще провести справжнє розслідування та з'ясувати - хто ж насправді збив цього літака і покарати цих злочинців
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А ты разве не знаешь!? Тебе испанский диспетчер разве не рассказал?
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Настоящее расследование никому не выгодно! (кроме родственников погибших).
Очень сложно подвести ракету и взорвать перед носом самолета.
Отверстия слева, возле пилота вывернуты наружу ...
Либо взрыв был внутри самолета либо в кабине пилота был маячок для точного наведения на самолет.
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Трохи зради (це лише версія): Цемаха спеціально "злили" для того, щоб він у своїх показах сказав, що Бук - український. ФСБ було в курсі викрадення, а СБУ-шників або розіграли втемну, або це спільна операція СБУ з ФСБ.
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Залишки ракети "сказали" що "Бук" український. Залишилось з'ясувати - хто з нього стріляв.
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Зачем вы сейчас болтаете своей ерундой у всех на виду? Залышки ракеты уже давно сказали, что ракета российская.
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или Гитлер,или Порошенко...
а сам как думаешь?
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Мешканцям на Росії завжди вбивали в голову, що вони найкрутіші у світі! Всі інші просто дурні! Згадати хоча б Задорного, який у виступах наголошував про тупість Заходу! Тому мешканці на Росії недооцінюють супротивника і при інших рівних умовах завжди програють у боях! Камброд Зоря eeea8e01 продовжує тему: Росія всіх переграла! Ні, дорогенький! Навпаки! Росія сіла у величезну калюжу не лише тоді, коли переплутала міста і замість російського збила малайзійський Боїнг, а і пізніше, коли не ліквідувала свідків злочину! Адже було б дуже просто отруїти цього дурня метиловим спиртом, чи влаштувати йому серцевий напад? Та й Новічок цілком би згодився! А не Заході не дурні! І з такого цінного свідка вони витягнуть підтвердження тих деталей, які і так вже давно відомі слідству і мабуть ще й додаткову інформацію. Не виключно, що й сам до того злочину причетний. Цей випадок додатково підтверджує, що українці у своєму розвитку стоять значно вище за росіянців (до речі, як правильно називати мешканців, які заселяють ту територію, щоб не образити різних там якутів, бурятів, тувинців і інших - росіянин, росіянець?). Ми маємо чітко розуміти, що Росія - це країна лузер! Це країна, громадяни якої при найбільших у світі можливостях мають один з найнижчих рівнів життя! І вчепилася вона в Україну тому, що без людського потенціалу України, вона приречена!
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Цензор.НЕТФотоПодіїЄ достатньо свідчень, що Цемах командував підрозділом ППО, коли було збито MH17, - Bellingcat. ФОТО
 
 
 
 
 
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