 Є достатньо свідчень, що Цемах командував підрозділом ППО, коли було збито MH17, - Bellingcat. ФОТО

Про це йдеться в доповіді дослідницької групи Bellingcat, опублікованій 9 липня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зазначається, що арешт Цемаха може мати суттєвий вплив на розслідування Об'єднаної слідчої групи JIT та судову процедуру, що триває. В інтерв'ю у 2015 році Цемах заявив, що допомагав сховати ЗРК "Бук" та членів його екіпажу. Дослідники зазначають, якщо ці дані підтвердяться, Цемах може стати основним свідком, а можливо, і підозрюваним за обвинуваченнями у співучасті та покритті злочину.
Також наголошується, що Цемах є першою затриманою живою людиною, яка мала прямий зв’язок з воєнними операціями "ДНР" на місці під час збиття літака, і це могло б "зміцнити легітимність судового розгляду в Нідерландах".
У матеріалі Bellingcat наголошується, що є достатньо відкритих джерел та свідчень того, що Цемах командував підрозділом ППО під час збиття MH17. Так, аналітики знайшли сторінку Цемаха в російській соцмережі "Однокласники", на якій вони виявили свідчення того, що бойовик служив у підрозділі протиповітряної оборони принаймні 24 серпня 2014 року, оскільки на фотографіях, завантажених цього дня, його можна побачити із зенітною гарматою ЗУ-23 на транспортному засобі.
Як повідомлялося раніше, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.
падение кацапской ждали в другом..
история очень непредсказуема..
оказывается, этот сморщенный старый упырь 1961 года рождения !
Мой коллега по работе, итальянец 1956 г/р, выглядит на 25 лет моложе этого совкового ушлёпка.
Вот что творит "руцкий мир" и палёная русская водка...
Пора вже проводити справжнє розслідування і притягувати до відповідальності справжніх злочинців, а не займатись дурнею.
Все рівно цим фейкам вже ніхто не вірить.
Але це "дрібниці" для таких "видатних" слідчих.
Для особливо "безпроблемних" розжовую - його було призначено у жовтні, тобто через три місяці після трагедії з "Боїнгом".
В чём ты оправдание паРаше нашел?
Цим не вірять... А яким вірять?
У вас там шо, усі вірять у правду про розіп'ятого хлопчика?
Сбитый пассажирский самолет заставил ЕС шевелиться.
Очень сложно подвести ракету и взорвать перед носом самолета.
Отверстия слева, возле пилота вывернуты наружу ...
Либо взрыв был внутри самолета либо в кабине пилота был маячок для точного наведения на самолет.
а сам как думаешь?