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Все про:граната (466) Берестенко (1)

 У будинок директора асоціації міжнародних експедиторів України Берестенка кинули бойову гранату. ФОТО

Генеральному директору Асоціації міжнародних експедиторів України Віктору Берестенку підірвали у дворі будинку гранату

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "А як у Вас почався ранок? Як часто Вам у будинок кидають гранати (РГД-5?)?

Якби осколки від гранати зібрав у себе - написати б не зміг ...

Дякую доброзичливцям "

У будинок директора асоціації міжнародних експедиторів України Берестенка кинули бойову гранату 01
У будинок директора асоціації міжнародних експедиторів України Берестенка кинули бойову гранату 02
У будинок директора асоціації міжнародних експедиторів України Берестенка кинули бойову гранату 03
У будинок директора асоціації міжнародних експедиторів України Берестенка кинули бойову гранату 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136625
 
 
 Топ коментарі
 
Лол, добасятеной завоняло... ты иди очередь за гуманитаркой занимай, а то подохнешь без баланды
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Судя по фоткам,дом явно построен не на зарплату
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Бандити кинули гранату у вікно активісту та ветерану Мазуру, а суб відпустив бандитів бо вони пов'язані з ментами! Ось і причина розгулу бандитизму! Авакова потрібно міняти, товстий жирний кіт мишей не ловить!
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Суды не работают, при зеле вообще озверели. Остаётся только самосуд, над чинушами-коррупционерами
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Бандити кинули гранату у вікно активісту та ветерану Мазуру, а суб відпустив бандитів бо вони пов'язані з ментами! Ось і причина розгулу бандитизму! Авакова потрібно міняти, товстий жирний кіт мишей не ловить!
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У земли аваков самый эффективный министр, так что будет сидеть ещё пять лет
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Новости почитать, так впечатление, что их на рынке продают вразвес, как помидоры
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На руках хватает . Недавно читал , что за год из незаконного оборота изъяли 1400 гранат . Конечно , сам по себе , возник вопрос - а что , есть и законный оборот ?
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Раздай на лахте всем по 3,14зде...моржовой.
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Лол, добасятеной завоняло... ты иди очередь за гуманитаркой занимай, а то подохнешь без баланды
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Прошу прощения за опечатку - *домбасятеной конечно
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Судя по фоткам,дом явно построен не на зарплату
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На фото есть перевёрнутая будка, которую строил мародёр
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Володимир, ця будка захистила дітей.
А ти у*бок.
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А шо это за домик взорванный? Симпатичный домик. Можэ для котов? А гранатку бросили котоненавистники? Такие- всё могут!
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ассоциация экспедиторов это родственная организация ассоциации сборщиков металлолома или владельцев шпал под рельсами? Это тоже какие то потужные реформаторы?
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Ну ось, людина збудувала будку, відгукнувшись на заклик Петра Олексійовича, і як це їй допомогло?
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Шановні коментатори.
Ви усі г*мно.
П*здіти можна.
Але як би до ващого двору кинули гранату.
Ви просто г*мно диванне.
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до нормальних людей не кидають гранаты
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Ти , нормальний, звідки пишеш?
США, Україна, ще ти де?
Бла-бла-бла.)))
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Цензор.НЕТФотоПодіїУ будинок директора асоціації міжнародних експедиторів України Берестенка кинули бойову гранату. ФОТО
 
 
 
 
 
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