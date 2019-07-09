 У будинок директора асоціації міжнародних експедиторів України Берестенка кинули бойову гранату. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "А як у Вас почався ранок? Як часто Вам у будинок кидають гранати (РГД-5?)?
Якби осколки від гранати зібрав у себе - написати б не зміг ...
Дякую доброзичливцям "
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "А як у Вас почався ранок? Як часто Вам у будинок кидають гранати (РГД-5?)?
Якби осколки від гранати зібрав у себе - написати б не зміг ...
Дякую доброзичливцям "
А ти у*бок.
Ви усі г*мно.
П*здіти можна.
Але як би до ващого двору кинули гранату.
Ви просто г*мно диванне.
США, Україна, ще ти де?
Бла-бла-бла.)))