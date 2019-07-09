 У будинок директора асоціації міжнародних експедиторів України Берестенка кинули бойову гранату. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "А як у Вас почався ранок? Як часто Вам у будинок кидають гранати (РГД-5?)?

Якби осколки від гранати зібрав у себе - написати б не зміг ...

Дякую доброзичливцям "







