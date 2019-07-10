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Все про:Вінницька область (357) Нацполіція (7813)

 Майора Нацполіції у Вінницькій області затримано під час одержання хабаря $ 8 тис, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України в межах протидії системній корупції в правоохоронних органах викрили на вимаганні неправомірної вигоди заступника керівника одного з відділів Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що майор поліції вимагав у керівника місцевої комерційної структури вісім тисяч доларів США. За цю суму посадовець обіцяв чоловіку вплинути на ухвалення рішення щодо закриття кримінального провадження стосовно нього за розтрату майна.

Правоохоронці затримали поліцейського на одній з міських вулиць під час одержання всієї суми хабаря в гривневому еквіваленті. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття та затримання зловмисника проводилися спільно з ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддя з Одеси, якого впіймали на хабарі в $2,5 тис., постане перед судом, - САП

Майора Нацполіції у Вінницькій області затримано під час одержання хабаря $ 8 тис, - СБУ 01
Майора Нацполіції у Вінницькій області затримано під час одержання хабаря $ 8 тис, - СБУ 02
Майора Нацполіції у Вінницькій області затримано під час одержання хабаря $ 8 тис, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136593
 
 
 Топ коментарі
 
Что задерживают, новости слышу часто, что в тюрьму посадили - не слышал ни разу.
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Хорошая взятка. Ёмкая! А то схватят 200 долларов , а форсу..)))
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слыш ЗЕбил а что вся история Украины это 5 лет как вы визжите зебилятники? А 10 лет назад чего ты не вспомнил, а "при Юличке" чего не вспомнил, а при Кравчуке?? У тебя свихнутость на Пете зебил.
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Хорошая взятка. Ёмкая! А то схватят 200 долларов , а форсу..)))
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В самом деле, взятка в размере 8 тыс. настоящих амер. денег вполне солидная, тем более для провинции:

а то в последнее время было опубликовано около 50-60 сообщений о задержании самых различных должностных лиц за карикатурно убогие по сумме взятки в 3 тыс, 5 тыс грн:

даже как-то стыдно было за страну:

городской военный комиссар(это как правило офицер в звании "подполковник") попался на взятке в 3 тыс. грн (100 евро) : столько берут рядовые дорожные полицейские за вождение в пьяном виде в каком-нибудь нищем Таджикистане...
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Что задерживают, новости слышу часто, что в тюрьму посадили - не слышал ни разу.
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їх відразу розстрілюють, за указом нового призЕдента
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слыш ЗЕбил а что вся история Украины это 5 лет как вы визжите зебилятники? А 10 лет назад чего ты не вспомнил, а "при Юличке" чего не вспомнил, а при Кравчуке?? У тебя свихнутость на Пете зебил.
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правильной дорогой идете ублюдки в частности(олег тихонов)с таким подходом от рейтига петра к выборам останется ,ну......3-5 процента и то ,хорошо!
может ты хотел своему коллеге этот вопрос задать ,а как то не удачно получилось?
Я буду вас называть уе...щем.ты подходишь под это определение.
И да,срал я на зе ,а еще больше на петра,так как вы все и определяете его сущность!
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*вопрос коллеге*
*Майор Нацполиции в Винницкой области задержан при получении взятки $8 тыс, - СБУ - Цензор.НЕТ 5394 SANDY

їх відразу розстрілюють, за указом нового призЕдента
09.07.2019 19:52
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Эй-уе!?!? Олег Тихонов 055f40a1
так что там? 50 дней тебя не заинтересовало чем 5 лет от твоего *однодумца*???
Я так и думал! скорей бы выборы чтоб вас тут поуменшило дегениратов.
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і не угомоняться ніяк, ***, офіцер смердючо-ментовський, ні честі, ні совісті.... . мусор він і є мусор і неважливо в яких пагонах.
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родина соевого как-никак. показательно. следующий сам панамский должен быть. а то рассадил в органах свою винницкую кодлу, теперь плюнуть не в кого, сплошь в винницкого попадешь. за 5 лет некоторые с тех краев сделали такую карьеру, что василий сталин позавидовал бы
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Який сумлінний майор. Посадять чи зразу на підвищення?
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А разве за всё это время, кого-то посадили?
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Ну и что с того, что задержали, какое наказание ему за это будет, или только пальчиком погрозят - "нельзя так делать" и всё.
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СБУ всегда возле денег!!!
А остальное пустяу!!!!!
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Цензор.НЕТФотоПодіїМайора Нацполіції у Вінницькій області затримано під час одержання хабаря $ 8 тис, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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