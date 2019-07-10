 Майора Нацполіції у Вінницькій області затримано під час одержання хабаря $ 8 тис, - СБУ. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що майор поліції вимагав у керівника місцевої комерційної структури вісім тисяч доларів США. За цю суму посадовець обіцяв чоловіку вплинути на ухвалення рішення щодо закриття кримінального провадження стосовно нього за розтрату майна.
Правоохоронці затримали поліцейського на одній з міських вулиць під час одержання всієї суми хабаря в гривневому еквіваленті. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Заходи з викриття та затримання зловмисника проводилися спільно з ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури".
а то в последнее время было опубликовано около 50-60 сообщений о задержании самых различных должностных лиц за карикатурно убогие по сумме взятки в 3 тыс, 5 тыс грн:
даже как-то стыдно было за страну:
городской военный комиссар(это как правило офицер в звании "подполковник") попался на взятке в 3 тыс. грн (100 евро) : столько берут рядовые дорожные полицейские за вождение в пьяном виде в каком-нибудь нищем Таджикистане...
может ты хотел своему коллеге этот вопрос задать ,а как то не удачно получилось?
Я буду вас называть уе...щем.ты подходишь под это определение.
И да,срал я на зе ,а еще больше на петра,так как вы все и определяете его сущность!
* SANDY
їх відразу розстрілюють, за указом нового призЕдента
09.07.2019 19:52
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так что там? 50 дней тебя не заинтересовало чем 5 лет от твоего *однодумца*???
Я так и думал! скорей бы выборы чтоб вас тут поуменшило дегениратов.
А остальное пустяу!!!!!