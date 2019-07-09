 Противник обстріляв Новгородське з крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї, згоріла господарська будівля, - прес-центр ОС. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр Об'єднаних сил, противник вів вогонь із 20:10 до 20:30 з напряму Шахти імені Гагаріна, застосувавши крупнокаліберний кулемет і стрілецьку зброю.
Група спостереження "Світлодарськ" української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) за фактом обстрілу населеного пункту здійснила фотофіксацію.
На вулиці Слов'янська, 281 виявлено згорілу господарську будівлю. Встановлено, що згоріла будівля в результаті поціленння трасуючих і бронебійно-запальних куль.
"Цей факт ще раз свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань РФ щодо активізації бойових дій і подальшого загострення конфлікту, а також небажанні ворога дотримуватися режиму припинення вогню і свідоме невиконання мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
Как-то, заполняя какую-то анкету или список, Николай спросил его, где он родился.
- В Нью-Йорке, - спокойно ответил Черевичный.
- Брось дурака валять! У меня времени нет. Где ты родился, я спрашиваю.
- В Нью-Йорке, я ж говорю, - и улыбнулся. - Это в Сталинской области.
Поселок такой фабричный есть. В Дзержинском районе. Честное слово! Можешь в паспорте посмотреть.
- Неужели есть?
Оказалось, что действительно есть.
- Так, может, и Нью-йоркский райком партии есть?
- Нет, райкома нет. А поселковый Совет Нью-йоркский есть. И председателем его был до войны человек по фамилии Дэвис.
Николай и стоявшие рядом ребята рассмеялись. Действительно, получалось очень смешно.
Метод полуправды рулит как всегда. ЗЕкловун просто не сказал что прекратили огонь только ВСУ, а так по сути всё верно - огонь ведь правда прекратили.
"Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях потерявшей контроль над повстанцами РФ по активизации боевых действий и дальнейшем обострении конфликта, а также нежелании повстанцев соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение минских договоренностей"
Норвегия сообщает об утечке радиации с затонувшей советской подлодки «Комсомолец»
Уровень радиации в том районе превышает норму в 100 тысяч раз, - передает местный телеканал ТV2. В Институте морских исследований королевства говорят, что пока это предварительные данные, и утечка не представляет угрозы для людей и рыболовного промысла.
Атомная подлодка «Комсомолец» затонула в Норвежском море 30 лет назад в результате пожара. Погибли 42 советских моряка. Сейчас она находится на глубине более полутора километров.