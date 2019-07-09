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 Унаслідок ДТП за участю маршрутки на трасі "Харків-Сімферополь" постраждали 12 осіб, зокрема четверо дітей, - поліція. ФОТОрепортаж

У Василівському районі сталося зіткнення легкового автомобіля з маршрутним автобусом. Унаслідок аварії водій легковика та пасажири мікроавтобуса дістали травми, після надання медичної допомоги всіх відпущено додому. Відкрито кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Запорізькій області.

8 липня близько 14:30 до Василівського відділу поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду біля селища міського типу Степногірськ на автодорозі "Харків-Сімферополь".

Поліцейськими встановлено, що водій автомобіля Ford Sierra, чоловік 1961 року народження, виконував буксирування автомобіля Ford Esсort, під керуванням чоловіка 1953 року народження, із застосуванням гнучкого зчеплення. Рухаючись на спуск, водій автомобіля Ford Sierra застосував плавне гальмування, а водій іншої автівки, у зв’язку з технічною несправністю транспортного засобу, змінив напрямок руху вправо та виїхав на узбіччя, чим викликав занос авто Ford Sierra. Водій останнього виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz 312 D.

Унаслідок ДТП за участю маршрутки на трасі Харків-Сімферополь постраждали 12 осіб, зокрема четверо дітей, - поліція 01

На момент аварії в салоні маршрутного таксі, водій якого здійснював нерегулярні пасажирські перевезення, перебувало 18 пасажирів.

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Унаслідок аварії водій автомобіля Ford Sierra доставлений до лікарні, після надання медичної допомоги відпущений додому. Одинадцять пасажирів маршрутного таксі: чоловіки 1984, 1982 років народження, жінки 1959, 1968, 1971, 1983, 1987 років народження та діти 2002, 2011, 2014, 2016 років народження, були доставлені до лікарні та після надання медичної допомоги відпущені додому.

Унаслідок ДТП за участю маршрутки на трасі Харків-Сімферополь постраждали 12 осіб, зокрема четверо дітей, - поліція 02

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Унаслідок ДТП за участю маршрутки на трасі Харків-Сімферополь постраждали 12 осіб, зокрема четверо дітей, - поліція 03
Унаслідок ДТП за участю маршрутки на трасі Харків-Сімферополь постраждали 12 осіб, зокрема четверо дітей, - поліція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136488
 
 
 Топ коментарі
 
Законно если:
а) не гололед
б) исправны тормоза и рулевое управление

Как мы видим, с пунктом Б вышла проблемка. Соответсвенно водителю Ford Sierra пора готовить деньги.
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один утиль тащил другой металлолом, вот и причина аварии, это хорошо, что ещё эти старые чемоданы на колесах не летают, а то падали бы на голову тысячами, как метеоритный дождь В результате ДТП с участием маршрутки на трассе "Харьков-Симферополь" пострадали 12 человек, в том числе четверо детей, - полиция - Цензор.НЕТ 2869
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надіюсь що водій Ford Sierra понесе заслужене покарання за буксировку авто з несправними гальмами!
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"Полицейскими установлено, что водитель автомобиля "Ford Sierra", мужчина 1961 года рождения, выполнял буксировку автомобиля "Ford Esсort", под управлением мужчины 1953 года с применением гибкой сцепки. "
A это законно ?
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Это зависит от неисправностей второго автомобиля.
Тк в нашем случае у второго автомобиля не работали тормоза - то это абсолютно незаконно.
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Многие водители плохо себе представляют что такое даже исправные тормоза при неработающем двигателе. И кратковременное выключение движка полной картины не даст - там довольно долго разрежение в вакуумнике клапан держит. Там со всей дури жать надо чтоб авто хоть чуть тормозило.
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Законно если:
а) не гололед
б) исправны тормоза и рулевое управление

Как мы видим, с пунктом Б вышла проблемка. Соответсвенно водителю Ford Sierra пора готовить деньги.
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А який ще? Іноді бачив як буксирують вантажівку за допомогою жорсткої сцепки, а так все тряпошні буксири, а бо з металевого тросу.
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На дорогах гинуть більше ніж на фронті.
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Что то мне кажется, что такое количество аварий не сколько от рукожопых водителей (их количество относительно постоянно) а от качества дорог!
Че там грося говорил в рекламе - 5 тыс км дорог починил? Сказал бы сколько это процентов от всех дорог требующих ремонта...... Думаю циферка была бы не такой пафосной!
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один утиль тащил другой металлолом, вот и причина аварии, это хорошо, что ещё эти старые чемоданы на колесах не летают, а то падали бы на голову тысячами, как метеоритный дождь
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Сепары ехали с отдыха в Крыму на бусе... Кара небесная?
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По этой трассе десятки маршруток ежедневно ездят в Бердянск, Приморск, Кирилловку. А ты топографический кретин. И не только топографический.
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и те кто едет на Крым никогда не ставит таблички направления под ветровик
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Цензор.НЕТФотоПодіїУнаслідок ДТП за участю маршрутки на трасі "Харків-Сімферополь" постраждали 12 осіб, зокрема четверо дітей, - поліція. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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