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Все про:ВМС (402) будівництво (404) США (5162)

 Якість на рівні військово-морських баз США, - в Очакові завершився черговий етап будівництва американськими військовими бази ВМС ЗСУ. ФОТОрепортаж

В Очакові завершено черговий етап допомоги від американських партнерів у відновленні інфраструктури базування надводних сил Військово-Морських сил ЗС України.

Як розповів представник відділу оборонного співробітництва посольства США в Україні підполковник Брендон Хіл, проєкт реалізують за сприяння Міністерства оборони США, посольства та відділу оборонного співробітництва. Наразі американські військові проводять реконструкцію об’єктів, необхідних для повноцінного проведення навчань серії "Сі Бриз", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Зокрема наші партнери вже звели та передали в експлуатацію будівлю оперативного центру, здійснюють завершальні роботи на споруді для обслуговування катерів. У планах американських військових також ремонт та підсилення пірса", - йдеться в повідомленні.

Заступник начальника штабу ВМС ЗС України з питань євроатлантичної інтеграції капітан 1 рангу Андрій Риженко наголосив на тому, що створену інфраструктуру будуть інтенсивно і постійно використовувати українські військові моряки під час повсякденної діяльності, а не лише протягом навчань.

"Збудовано дуже якісно, на рівні об’єктів, що розташовані на військово-морських базах США", - поділився своїми враженням після огляду об’єктів капітан 1 рангу Андрій Риженко.

Наступний проєкт після Очакова, який планують реалізувати американські військові інженери, - це будівництво гуртожитків для військовослужбовців ВМС ЗС України в Миколаєві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна купуватиме у США зброю, яку використовує американська армія, - Чалий. ВIДЕО

Якість на рівні військово-морських баз США, - в Очакові завершився черговий етап будівництва американськими військовими бази ВМС ЗСУ 01
Якість на рівні військово-морських баз США, - в Очакові завершився черговий етап будівництва американськими військовими бази ВМС ЗСУ 02
Якість на рівні військово-морських баз США, - в Очакові завершився черговий етап будівництва американськими військовими бази ВМС ЗСУ 03
Якість на рівні військово-морських баз США, - в Очакові завершився черговий етап будівництва американськими військовими бази ВМС ЗСУ 04
Якість на рівні військово-морських баз США, - в Очакові завершився черговий етап будівництва американськими військовими бази ВМС ЗСУ 05
Якість на рівні військово-морських баз США, - в Очакові завершився черговий етап будівництва американськими військовими бази ВМС ЗСУ 06
Якість на рівні військово-морських баз США, - в Очакові завершився черговий етап будівництва американськими військовими бази ВМС ЗСУ 07
Якість на рівні військово-морських баз США, - в Очакові завершився черговий етап будівництва американськими військовими бази ВМС ЗСУ 08
Якість на рівні військово-морських баз США, - в Очакові завершився черговий етап будівництва американськими військовими бази ВМС ЗСУ 09
Якість на рівні військово-морських баз США, - в Очакові завершився черговий етап будівництва американськими військовими бази ВМС ЗСУ 10
Якість на рівні військово-морських баз США, - в Очакові завершився черговий етап будівництва американськими військовими бази ВМС ЗСУ 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136485
 
   
 Топ коментарі
 
Телепень, ти проспав цю новину і проснувся коли почалося обсиралово.
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Переваги членства в НАТО.

1. НАТО - це сучасні військові стандарти: військовослужбовці користуватимуться найновішою технікою та військовим обладнанням. Кондиціонер у танку чи бронемашині - вимога НАТО

2. НАТО - це відсутність «дідівщини» у Збройних Силах

3. Сучасне і комфортабельне житло для військових - вимога НАТО

4. НАТО - це відмінне високоякісне харчування солдатів у Збройних Силах

5. НАТО - це гарантія нашої безпеки. Агресія, спрямована на одного з членів Альянсу, вважається нападом на всі 29 держав

6. Колективна безпека дешевша, ніж індивідуальна. Громадяни України сплачуватимуть менші податки на утримання вітчизняних Збройних Сил

7. Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом, тому ми зможемо блокувати ті пропозиції, які не відповідають інтересам України

8. Членство в НАТО - прямий шлях до членства в ЄС

9. НАТО - це інвестиційна привабливість країни

10. НАТО не вимагає розміщення своїх баз на території України. Після набуття членства в Альянсі українські військові бази стануть базами НАТО

11. Перехід на стандарти НАТО допоможе українській військовій промисловості розширити ринки збуту техніки за рахунок членів Альянсу

12. Пострадянські та постсоціалістичні країни - члени НАТО досі використовують радянські зразки озброєнь і військової техніки, яку продовжують випускати наші Заводи.

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Парашенко и Ко подельники молчали...видать распилить бабло, украсть не получалось...надеюсь там шлюпок Гюрза от кузни не будет.
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Телепень, ти проспав цю новину і проснувся коли почалося обсиралово.
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Кузня будет вот это ремонтировать)))

В Азовское море вошел российский противолодочный корабль "Ейск"

https://censor.net.ua/news/3136419/v_azovskoe_more_voshel_rossiyiskiyi_protivolodochnyyi_korabl_eyisk
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А тебе-то что, быдло лаптекопытное? Твой удел - сосать у Куйла а не кукарекать на укр. сайтах. Репоед обосранный, ваши лахтинские ******* собираются все на русвесна.сру, вали туда и кукарекай дома, пад радными бярезками. А тут могут и послать.
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Порохобот, там ГБР опубликовало прослушку по распилу бабла на брониках...без тебя та ветка как сортир без туалетной бумаги...а ну быстренько отметься!
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А за поребриком под водой(!) "Лошарики" горят.
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Сьогодні на «60-ті мінутах», колективний шабаш русскіх пропагНИдонів.
В програмі: «Чемпіонат Світу з АБИРВАЛГ !».
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и это все для двух Петеных катеров?
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Нет, ...лять, для твоего дивана или для Бениной яхты.
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там нормально и американцы стоять будут.и всякая другая ната,лаптеголовый
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тебе какая радость что америкосы будут стоять в Черной луже?
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Отлично. Но было бы гораздо лучше, если бы они построили там базы для себя)
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Отжеш... И попилить нечего. Каркас, профиля..... Наши бы кирпичем,бетоном ...
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Если б наши строили, то эти каркас и профиля на дачи поехали бы.
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Ну, домик не построить, а забор классный получится.
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У меня диссонанс - https://storage1.censor.net/images/f/0/3/4/f034ed37414f122850fe089ae9d7cb67/650x982.jpgКачество на уровне военно-морских базах США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 8974
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Вечером Килель будет орать у этой картинки...
Проклятые пиндосы нещадно эксплуатируют нигеров))))
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Не, фашистобендеры занялись рабовладенчиством. Выкрали с корабля африканскую девушку, в одной каске, и заставили делать ремонт на стройке в Аркадии, работать на украинских националистах правого сектора..
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Наші «нігери» по закордонах роз'їзалися, а тим що залишилися, краще не давати інструмент в руки.
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Проффесор, а що таке зарносховище? Може вам з людської почати, а то зразу на албанську перейшли?
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Молодцы!)))
Еще бы дорогу от Очакова до Николаевской трассы слелали)))
Бо там пи пи пи.....!!!!))))
В прошлом году был там...
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Ну так уряд Гройсмана и Омелян с ними!, *уле
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после "сотрудничества" с мародёрами амеры решили что деньги выделять сое это оч опасно и нужно прислать сразу своих строителей и материалы а то свинарчуки и долара не оставят для инфраструктуры.
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а то бы такие пирсы построили свинарчуки - порохохряки, что ноги проваливались бы насквозь, как пули, в некачественные бронежилеты.
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Дожились, негры уже строят) Шо западенці разучились?))
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Це щоб каци та хахли жучків не наставили!
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Це просто шедевр будівництва.
Така споруда монтується за пару тижднів.
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а гроші на таку споруду соя краде за пару хвилин
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А хто у Польщі буде суницю збирати?
Цікаво скільки заплатили їм і скільки б дали нашим робітникам?
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А за "негров" ти падлюка повинен отримати по пиці, ******!
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Переваги членства в НАТО.

1. НАТО - це ******* військові стандарти: військовослужбовці користуватимуться найновішою технікою та військовим обладнанням. Кондиціонер у танку чи бронемашині - вимога НАТО

2. НАТО - це відсутність «дідівщини» у Збройних Силах

3. ******* і комфортабельне житло для військових - вимога НАТО

4. НАТО - це відмінне високоякісне харчування солдатів у Збройних Силах

5. НАТО - це гарантія нашої безпеки. Агресія, спрямована на одного з членів Альянсу, вважається нападом на всі 29 держав

6. Колективна безпека дешевша, ніж індивідуальна. Громадяни України сплачуватимуть менші податки на утримання вітчизняних Збройних Сил

7. Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом, тому ми зможемо блокувати ті пропозиції, які не відповідають інтересам України

8. Членство в НАТО - прямий шлях до членства в ЄС

9. НАТО - це інвестиційна привабливість країни

10. НАТО не вимагає розміщення своїх баз на території України. Після набуття членства в Альянсі українські військові бази стануть базами НАТО

11. Перехід на стандарти НАТО допоможе українській військовій промисловості розширити ринки збуту техніки за рахунок членів Альянсу

12. Пострадянські та постсоціалістичні країни - члени НАТО досі використовують радянські зразки озброєнь і військової техніки, яку продовжують випускати наші Заводи.

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І що? В країнах НАТО не показують серіал "Свати", а це зараз у тисячу разів важливіше ніж усі твої плюси!
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А я все таки на обьекты предпочитаю брать своих или украинцев. Вот нет доверия пока к американцам.
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І шо, багато американців до Вас просються?
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У нормального фермера ангары покруче будут!
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Вот взяли и все объекты в новостях на фото показали.
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Ти ба, як молдаванка-шпакльовщиця пiд нашим сонечком засмагла.

Качество на уровне военно-морских базах США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 9905
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Дождались...Наконец-то на нас негры пашут.
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Стрічка якась недокомунізована. Качество на уровне военно-морских базах США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 2091
Радіють, що підробили грошенять по-швидкому.

Качество на уровне военно-морских базах США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 1184
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Кто пидробив денжат?
Снова зрада?)))
Строили амеры за свои деньги...для будущей базы НАТО в Очакове....
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Для себя они строят с противоатомной защитой. 100 метров под землю.
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Дареному коню под хвост не смотрят!
Наши и этого збудувати не смогли за столько лет упорной борьбы с корупцией
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У меня недалеко автомойка, проект похоже одинаковый, только на десять боксов.
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А Ви очікували там міні-пентагон побачити?
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Я не специалист, но мне не совсем понятно. как корабли туда будут заплывать, ведь кругом бетон.
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Ты специалист только гадить и флудить,-больше ты НИ В ЧЕМ не специалист!
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Ну, уж в музыке больше тебя понимаю. Помнишь. как ты облажался?
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Я закончил музыкальную школу по специальности скрипка! Потому,облажался как раз ты,ТУПИЦА! Ты не знал что в музыке есть музыкальные интервалы,ты не знал что такое КВАРТА,ты не смог привести пример кварты,ничего не знаешь про сольфеджио! Так что,ты ОБЫКНОВЕННОЕ ТУПОЕ ГЭБИСТСКОЕ ЖИВОТНОЕ! Пшол вон,МРАЗЬ!
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Жесть просто, американцы строят простецкий ангар. Рыженко, чуть не кончает от супер-пупер качестваСТАНДАРТОВната. Бичи, просто бичи!
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Если в Очакове на постоянке будут присутствовать ВМС НАТО то Одессу и Херсон вам ватным уе..м не видать как свой х.. из под пуза!)))
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Они такие ангары строят по всему миру, где невозможно разместить официальную базу. Это они для себя построили и сидеть там будут американцы.
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Казалось бы...ангар..ангаром!
А у ваты и узких вулканит пердаки шо 10 бальной шкале))))
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и слава Богу, что не пустили вороватых безмозглых тупых украинских инженеров и строителей... так может надо на пару лет все отдать иностранцам, пусть строят?
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Инженеры не воруют, воруют директора, бухгалтеры, организаторы тендеров и главы бюджетных комитетов
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Вот за это благодарочка США что не позволили Петиным шарлатанам рыло свое туда всунуть!!!
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Что то интересное они там строят. Потому что привлекли своих рабочих, да еще тащили их аж из-за океана. Нанять местных стоило бы раз в пять дешевле при том самом качестве.
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Откуда тебе знать про разницу в качестве?
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Чем больше американских военных в Украине тем лучше, необходимо вступать в НАТО и по максимуму размещать войска альянса на нашей территории.
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Построили - куево, не построили - тоже куево.
Ау, зрадойбы диванные, сделайте хоть что-нибудь материальное полезное.
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Судя по фото, построили здание типа сарай без всякой начинки. Пирс для катеров вообще не показали. Видимо, имеет жалкий вид. Или вообще его нет в наличии. И больше ничего! Нужно ли было для этих "великих" дел привозить из США симпатичную негритяночку?!
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"Послушайте меня, вот послушайте внимательно. Вот я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали: если мы примем такое решение, то только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в американцев, которых, за которыми мы будем стоять сзади, не спереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в американцев. Я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на России"


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Дякуємо америко і тій жіночці що шпаклювала!
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоЯкість на рівні військово-морських баз США, - в Очакові завершився черговий етап будівництва американськими військовими бази ВМС ЗСУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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