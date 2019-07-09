 Якість на рівні військово-морських баз США, - в Очакові завершився черговий етап будівництва американськими військовими бази ВМС ЗСУ. ФОТОрепортаж

Як розповів представник відділу оборонного співробітництва посольства США в Україні підполковник Брендон Хіл, проєкт реалізують за сприяння Міністерства оборони США, посольства та відділу оборонного співробітництва. Наразі американські військові проводять реконструкцію об’єктів, необхідних для повноцінного проведення навчань серії "Сі Бриз", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Зокрема наші партнери вже звели та передали в експлуатацію будівлю оперативного центру, здійснюють завершальні роботи на споруді для обслуговування катерів. У планах американських військових також ремонт та підсилення пірса", - йдеться в повідомленні.

Заступник начальника штабу ВМС ЗС України з питань євроатлантичної інтеграції капітан 1 рангу Андрій Риженко наголосив на тому, що створену інфраструктуру будуть інтенсивно і постійно використовувати українські військові моряки під час повсякденної діяльності, а не лише протягом навчань.

"Збудовано дуже якісно, на рівні об’єктів, що розташовані на військово-морських базах США", - поділився своїми враженням після огляду об’єктів капітан 1 рангу Андрій Риженко.

Наступний проєкт після Очакова, який планують реалізувати американські військові інженери, - це будівництво гуртожитків для військовослужбовців ВМС ЗС України в Миколаєві.

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