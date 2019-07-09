 Якість на рівні військово-морських баз США, - в Очакові завершився черговий етап будівництва американськими військовими бази ВМС ЗСУ. ФОТОрепортаж

Як розповів представник відділу оборонного співробітництва посольства США в Україні підполковник Брендон Хіл, проєкт реалізують за сприяння Міністерства оборони США, посольства та відділу оборонного співробітництва. Наразі американські військові проводять реконструкцію об’єктів, необхідних для повноцінного проведення навчань серії "Сі Бриз", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Зокрема наші партнери вже звели та передали в експлуатацію будівлю оперативного центру, здійснюють завершальні роботи на споруді для обслуговування катерів. У планах американських військових також ремонт та підсилення пірса", - йдеться в повідомленні.
Заступник начальника штабу ВМС ЗС України з питань євроатлантичної інтеграції капітан 1 рангу Андрій Риженко наголосив на тому, що створену інфраструктуру будуть інтенсивно і постійно використовувати українські військові моряки під час повсякденної діяльності, а не лише протягом навчань.
"Збудовано дуже якісно, на рівні об’єктів, що розташовані на військово-морських базах США", - поділився своїми враженням після огляду об’єктів капітан 1 рангу Андрій Риженко.
Наступний проєкт після Очакова, який планують реалізувати американські військові інженери, - це будівництво гуртожитків для військовослужбовців ВМС ЗС України в Миколаєві.
В Азовское море вошел российский противолодочный корабль "Ейск"
https://censor.net.ua/news/3136419/v_azovskoe_more_voshel_rossiyiskiyi_protivolodochnyyi_korabl_eyisk
В програмі: «Чемпіонат Світу з АБИРВАЛГ !».
для себя же строят))
Проклятые пиндосы нещадно эксплуатируют нигеров))))
Еще бы дорогу от Очакова до Николаевской трассы слелали)))
Бо там пи пи пи.....!!!!))))
В прошлом году был там...
Така споруда монтується за пару тижднів.
Цікаво скільки заплатили їм і скільки б дали нашим робітникам?
1. НАТО - це ******* військові стандарти: військовослужбовці користуватимуться найновішою технікою та військовим обладнанням. Кондиціонер у танку чи бронемашині - вимога НАТО
2. НАТО - це відсутність «дідівщини» у Збройних Силах
3. ******* і комфортабельне житло для військових - вимога НАТО
4. НАТО - це відмінне високоякісне харчування солдатів у Збройних Силах
5. НАТО - це гарантія нашої безпеки. Агресія, спрямована на одного з членів Альянсу, вважається нападом на всі 29 держав
6. Колективна безпека дешевша, ніж індивідуальна. Громадяни України сплачуватимуть менші податки на утримання вітчизняних Збройних Сил
7. Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом, тому ми зможемо блокувати ті пропозиції, які не відповідають інтересам України
8. Членство в НАТО - прямий шлях до членства в ЄС
9. НАТО - це інвестиційна привабливість країни
10. НАТО не вимагає розміщення своїх баз на території України. Після набуття членства в Альянсі українські військові бази стануть базами НАТО
11. Перехід на стандарти НАТО допоможе українській військовій промисловості розширити ринки збуту техніки за рахунок членів Альянсу
12. Пострадянські та постсоціалістичні країни - члени НАТО досі використовують радянські зразки озброєнь і військової техніки, яку продовжують випускати наші Заводи.
Чел...ты НЕГРИТЯНКА!?))))
Радіють, що підробили грошенять по-швидкому.
Снова зрада?)))
Строили амеры за свои деньги...для будущей базы НАТО в Очакове....
Наши и этого збудувати не смогли за столько лет упорной борьбы с корупцией
Это хорошо!)
А у ваты и узких вулканит пердаки шо 10 бальной шкале))))
Ау, зрадойбы диванные, сделайте хоть что-нибудь материальное полезное.