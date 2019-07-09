 Поліція викрила замаскований під сауну бордель у прифронтовому Покровську. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.
За наявною інформацією, злочинну групу створили місцеві мешканки середнього віку, які приймали замовлення від чоловіків і "організовували в сауні зустрічі з жінками, які надають сексуальні послуги".
"Обслуговували заклад близько 5 дівчат, які були готові приїхати за викликом у будь-який час. Встановлено, що за годину послуг вони отримували у середньому 800 гривень. Частину грошей віддавали адміністраторкам. Додатково клієнти повинні були оплатити не менше 2 годин користування сауною", - повідомили у поліції.
В результаті декількох етапів слідчо-оперативних заходів поліцейські задокументували факти звідництва. В ході обшуків оперативники вилучили грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони і чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність усіх трьох зловмисниць.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 302 Кримінального кодексу України (створення або утримання місць розпусти або звідництво). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
бумагуместо на экране.
да щё и забесплатно, да ещё и тупых придурков при этом плодят.
Нт других забот, кроме как лезть в чужую личную жизнь ?
Тогда ********** на парадах ловите, если такие моральные.
Вспомнилась передача расиянского тв(тогда еще без пропаганды) лет 15 назад: там журналисты ходили по спортивным магазинам и пытались купить бейсбольный мячик, но вот парадокс - биты были везде, а мячиков нигде не было...
каждая сауна ТАКАЯ ЖЕ!!!
везде администратор может вызвать девочек-ночных бабочек!!! только полиция об этом не знает, наверное!!!
дЭбилы, б"я!!!
Сразу видно - менты пид-ры, и солдат толкают на эту голубую дорожку!