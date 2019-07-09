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Все про:Нацполіція (7804) проституція (76) Донецька область (2271)

 Поліція викрила замаскований під сауну бордель у прифронтовому Покровську. ФОТОрепортаж

В Покровську Донецької області правоохоронці припинили діяльність сауни, в якій було організовано бізнес з надання інтимних послуг.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

За наявною інформацією, злочинну групу створили місцеві мешканки середнього віку, які приймали замовлення від чоловіків і "організовували в сауні зустрічі з жінками, які надають сексуальні послуги".

"Обслуговували заклад близько 5 дівчат, які були готові приїхати за викликом у будь-який час. Встановлено, що за годину послуг вони отримували у середньому 800 гривень. Частину грошей віддавали адміністраторкам. Додатково клієнти повинні були оплатити не менше 2 годин користування сауною", - повідомили у поліції.

В результаті декількох етапів слідчо-оперативних заходів поліцейські задокументували факти звідництва. В ході обшуків оперативники вилучили грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони і чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність усіх трьох зловмисниць.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 302 Кримінального кодексу України (створення або утримання місць розпусти або звідництво). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Поліція викрила замаскований під сауну бордель у прифронтовому Покровську 01
Поліція викрила замаскований під сауну бордель у прифронтовому Покровську 02
Поліція викрила замаскований під сауну бордель у прифронтовому Покровську 03
Поліція викрила замаскований під сауну бордель у прифронтовому Покровську 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136476
 
 
 Топ коментарі
 
опять СБУ харчуется)))) идийоты, все нормальные страны давно поставили на поток этот бизнес, в Польше через кассовый аппарат проходят все платежи, требуют использовать презик и вести себя культурно, у нас борьба борьба))) идийоты. Полиция разоблачила замаскированный под сауну бордель в прифронтовом Покровске - Цензор.НЕТ 9189
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хто сепарів мочить, орли Авакова по саунам шаряться Полиция разоблачила замаскированный под сауну бордель в прифронтовом Покровске - Цензор.НЕТ 4819
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Проституция должна быть легализована негайно!С Ней Борятся со времён Иисуса.Преследовать только клиентов малолетних проституток и их протеже.Ловить педофилов на живца.с занесением в реестры педофилов на все життя. Это нонсенс ,что сейчас вытворяет полиция и СБУ.Еще при савке были субботники для мусоров,когда проститутки обслуживали их бесплатно.
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хто сепарів мочить, орли Авакова по саунам шаряться
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Прифронтовым Покровск никогда не был....
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опять СБУ харчуется)))) идийоты, все нормальные страны давно поставили на поток этот бизнес, в Польше через кассовый аппарат проходят все платежи, требуют использовать презик и вести себя культурно, у нас борьба борьба))) идийоты. Полиция разоблачила замаскированный под сауну бордель в прифронтовом Покровске - Цензор.НЕТ 9189
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Кормушка мусорская,вот и все,видимо платить больше отказались.
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Так в Польше и мак растет без запретов и охраны, за техническую коноплю нет уголовного преследования. Впрочем с этого и начинается Европа.
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Проституция должна быть легализована негайно!С Ней Борятся со времён Иисуса.Преследовать только клиентов малолетних проституток и их протеже.Ловить педофилов на живца.с занесением в реестры педофилов на все життя. Это нонсенс ,что сейчас вытворяет полиция и СБУ.Еще при савке были субботники для мусоров,когда проститутки обслуживали их бесплатно.
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согласен - еще вносить запись в трудовую - проститутка и разряды - а шо,все как у людей ,профсоюз им то же нужен ,ну и все как во вредных профессиях - раньше на пенсию ,только все через чек)))))))))
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так дєпутани за свой "труд" тоже получают. І пєнсія добротна
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пріносіш пользу опщєству і людям, платіш налог - пользуєшся всємі соціальнимі благамі
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Быть проституткой -святое право женщины!Как ЛГБТ!Но и проституток тоже ловить на малолетнего живца за совращение.Срок должен быть немалый.Если с согласия родителей мальчишки- малолетки,то проститутку не привлекать.Хотя это вопрос подлежит обсуждению.
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Не "проститутка", а практикующий терапевт.
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так 8 марта откуда началось и в какой стране??)))) вышли девчата требовать трудовой стаж, им по сей день платят пенсию по горячей сетке и официальная специальность - сфера услуг Поліція викрила замаскований під сауну бордель у прифронтовому Покровську - Цензор.НЕТ 1861
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У меня давно отболело, у меня 2 дочки и сын,6 внуков.И никто не пользовался и не участвовал.Проституция-это призвание,а не преступление.А вот клофелинщицы- совсем другой коленкор.Много моих друзей от клофеллина пострадали в пивбарах и на вокзалах.Ещё при савке.Я строил в Харькове панельные дома в трёхсменном режиме и водители панелевозов регулярно привозили бесплатных ночных бабочек бухих и трезвых,разных.Меня Бог уберёг от таких соблазнов,а большинство не брезговало,особенно холостяки.В Армии возле КПП постоянно ошивались любительницы солдатской ласки.Я служил за городом, на отшибе, без увольнений,но даже к нам добирались,,лыжницы "бесплатной любви.На толстую книгу хватит сальных воспоминаний и наблюдений.Это нормальные гендерные отношения,только без насилия и по доброй воле.А брак -это наиболее дорогая и извращённая форма проституции.
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мужики так требуйте от Бутусова сисек)) фотожабы есть анекдоты есть а сисек нет, а отдохнуть как на этом форуме))) ущемление прав так сказать мужского населения этого форума.
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Да не для отдыха форум. Просто зачем выкладывать фото из борделя с нераскрытой темой? Пусть экономят бумагу место на экране.
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полюбому лучшие фото заныкали, а выложили СБУшников с видом сзади
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Правоохранители сами занимаются такой "противоправной деятельностью" с жёнами,
да щё и забесплатно, да ещё и тупых придурков при этом плодят.
Нт других забот, кроме как лезть в чужую личную жизнь ?
Тогда ********** на парадах ловите, если такие моральные.
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Да легализируйте уже проституцию и не создавайте проблему на пустом месте.
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Интересно, существуют ли в природе сауны или массажные салоны, где НЕ оказывают интимные услуги? Я говорю про бывший совок, конечно, не про Финляндию же...
Вспомнилась передача расиянского тв(тогда еще без пропаганды) лет 15 назад: там журналисты ходили по спортивным магазинам и пытались купить бейсбольный мячик, но вот парадокс - биты были везде, а мячиков нигде не было...
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ржунимагу!!!
каждая сауна ТАКАЯ ЖЕ!!!

везде администратор может вызвать девочек-ночных бабочек!!! только полиция об этом не знает, наверное!!!
дЭбилы, б"я!!!
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Теж мені ще, знайшли ворогів народу. Аби на здоров'я та посогласію... Полиция разоблачила замаскированный под сауну бордель в прифронтовом Покровске - Цензор.НЕТ 1008
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А где нашим солдатикам расслаблятся!!!!!
Сразу видно - менты пид-ры, и солдат толкают на эту голубую дорожку!
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отож, даже при царе были дома терпимости и ник то никого не насиловал и ********** почти не было Поліція викрила замаскований під сауну бордель у прифронтовому Покровську - Цензор.НЕТ 4798 Поліція викрила замаскований під сауну бордель у прифронтовому Покровську - Цензор.НЕТ 4798
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проституцией можно заниматься под крышей ментов (не отстегивали палканам)! я удивляюсь идиотизму людей, можно вместо публичных домов открыть "храмы Афродиты и Аполлона" и приносить согласно традиции культа (есть исторические свидетельства) ритуальные совокупления за "подношения богам", и пусть хоть один ментяра прикопается, затаскать по европейским судам за притеснения свободы отправления религиозных культов (свободы совести) и "оскорбление чувств верующих", так как попы не платят налогов с черной кассы наличности, то и налоговую послать ко всем чертям!
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вояки сидят на передке по 11 месяцев в году. считаю вполне нормальным, что им тоже надо сходить куда то и т.ахнуть бабу, иначе это издевательство. и по большому счету, проституцию можно легализовать. никакого вреда для общества она не имеет
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Та... Легализуйте бордели, и налоги пойдут в госбюджет, а не в карманы крышующих ментов.
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Достали уже этими новостями ! Лучше бы убийц ,воров и коррупционеров ловили,а не девок по баням гоняли,еще этот весь цирк за наши деньги !
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В прифронтовой полосе бордель нужен как воздух! З/п у пацанов терпимая, расценки нормальные, Марфа далеко, а развлечений никаких. Можно и одну на троих. Рабочие места к тому же...
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в стране безработица. легализовать надо.
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Ну и где теперь фронтовики трахаться будут?
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В чем проблема? На фронт нужно возить проституток партиями как делает US армия!
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Да вы что, как можно , в Украине ж проституции нет. А если серьёзно то, когда вы уже ее легализуете 😁пора бы уже
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Сейчас каждая вторая молодая девушка готова подработать своим телом. Я ето называю "периодической проституцией" - многим нужно закрывать кредиты, займы,долги. Вцелом она не проститутка, но пока моложа и не замужем хочет красивой жизни, таких прекрасно понимаю и периодически пользуюсь их услугами, если вежливо предложить, соглашается каждая вторая, на глаз можно легко определить - есть ли ******** огонек или нет.
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Цензор.НЕТФотоПодіїПоліція викрила замаскований під сауну бордель у прифронтовому Покровську. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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