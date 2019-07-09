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Все про:Антарктида (27) екологія (426) Міносвіти (470) Дикий (14)

 Модернізація станції "Академік Вернадський" допомогла Україні більш дбайливо ставитися до екосистеми Антарктиди, - заява експертів на 42-й нараді Договору про Антарктику. ФОТО

Міжнародна інспекція відзначила позитивні зміни на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" щодо дбайливого ставлення до навколишнього середовища та екосистеми Антарктики. Цього вдалося досягти завдяки масштабній модернізації станції, розпочатій цього року вперше з моменту її передачі Україні в 1996.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, про це йшлося під час 42-ї Консультативної наради Договору про Антарктику, що триває в Празі 1-11 липня за участю української делегації. У її межах також відбулася 22-га нарада Комітету з охорони навколишнього середовища.

"Країни-члени Договору про Антарктику постійно інспектують станції колег, дають оцінку впливу на екосистему та рекомендації. Цього року, в лютому-березні, міжнародні інспектори з Аргентини, Чилі, Уругваю та Південної Кореї відвідали українську станцію. І саме на засіданні в Празі вони представили свої висновки. Вперше за багато років там були відзначені позитивні зміни – саме завдяки тій модернізації, яку ми почали цьогоріч і плануємо завершити навесні 2020-го. Нагадаю, що держава на це виділила майже 35 млн гривень", – розповів очільник української делегації, гендиректор директорату науки МОН Дмитро Чеберкус.

Відремонтовано будівлю станції, паливний бак, оновлено системи життєзабезпечення, а також закуплено всі компоненти для другого етапу модернізації – встановлення нової енергетичної системи, зокрема дизель-генераторів, котлів опалення тощо.

Модернізація станції Академік Вернадський допомогла Україні більш дбайливо ставитися до екосистеми Антарктиди, - заява експертів на 42-й нараді Договору про Антарктику 01

"Звісно, колеги звернули увагу й на низку недоліків. Наприклад, модернізації також потребують наші системи пожежної безпеки та знищення відходів. Ми повністю згодні й плануємо закласти ці роботи в концепцію нової програми полярних досліджень на 2021-2030 роки. Її проєкт вже напрацьований МОН та Національним антарктичним науковим центром і якраз був представлений міжнародній спільності на засіданні в Празі", – підкреслив Дмитро Чеберкус.

Він додав, що цей документ готувався уже за новими стратегічними пріоритетами, визначеними міжнародним Науковим комітетом з антарктичних досліджень (SCAR). Туди, зокрема, закладені такі важливі речі, як системна міжнародна кооперація, відновлення океанографічних досліджень, модернізація наукового парку тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми розглядаємо варіант відновлення полярного флоту, - в. о. директора Національного антарктичного наукового центру Дикий

Представники української делегації розказали, що Україна вже зробила важливий крок для відновлення досліджень у Південному океані.

"Востаннє такі експедиції проводилися нашою країною в далекому 2001 році. Однак у листопаді 2018-го група українських вчених після тривалої перерви здійснила дослідницьку експедицію з вивчення стану Південного океану. Було, приміром, запроваджено моніторинг для вивчення змін клімату, поширення хімічних забрудників тощо", – пояснив керівник Національного антарктичного наукового центру МОН, учасник цієї експедиції Євген Дикий.

Під час наради Україна також озвучила свої плани приєднатися до Конвенції зі збереження антарктичних тюленів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна - одна з лідерів вимірювання магнітного пульсу Землі, - в.о. директора Національного антарктичного наукового центру Дикий

Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ Дикий розповів про перебіг модернізації станції в Антарктиді.

"Зараз повністю замінюються кабелі, опріснювач, інснератор (пристрій, що пресує сміття для вивозу), лагодиться дах. Лабораторія вже повністю закуплена і встановлена. Тепер ми можемо робити повний цикл дослідження, аж до виділення ДНК. Метеокомплекс повністю автоматизований.

А от встановлення нових дизелів – це майже 7 мільйонів гривень. Вони тільки нещодавно виготовлені на замовлення на заводі в Ґетеборґу. До того ж ми проплачували напряму в Швецію без жодних посередників. У шведів так не прийнято, але вони пішли назустріч, бо Антарктида для них також звучить престижно. Довезти дизелі до станції в цьому сезоні ми не встигаємо. Тобто встановлюватимемо, починаючи з грудня", - казав він навесні 2019 року.

Модернізація станції Академік Вернадський допомогла Україні більш дбайливо ставитися до екосистеми Антарктиди, - заява експертів на 42-й нараді Договору про Антарктику 02

Нагадаємо, з 2004 року Україна отримала статус Консультативної сторони Договору про Антарктику – наразі його мають лише 28 країн. Це надає нашій державі право вирішального голосу в ухваленні будь-яких рішень з усіх питань, пов’язаних з діяльністю в Антарктиці.

Модернізація станції Академік Вернадський допомогла Україні більш дбайливо ставитися до екосистеми Антарктиди, - заява експертів на 42-й нараді Договору про Антарктику 03
Модернізація станції Академік Вернадський допомогла Україні більш дбайливо ставитися до екосистеми Антарктиди, - заява експертів на 42-й нараді Договору про Антарктику 04
Модернізація станції Академік Вернадський допомогла Україні більш дбайливо ставитися до екосистеми Антарктиди, - заява експертів на 42-й нараді Договору про Антарктику 05

Фото: Оксана Савенко, біологиня, учасниця нинішньої української експедиції в Антарктиді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136467
 
 
 Топ коментарі
 
Шо такоє? Рспіл, аткат, падєліть мєжду пенсіанєрамі!!!
Правда ж, ЗєБіли?
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Научитесь брать на себя ответственность, наконец! Вы уже полтора месяца при власти, а привыкнуть, что власть ваша и то, что она делает - дело ваших рук, у вас никак не получается.
В последнее время очень популярно кивать на папаредников. Суд принимает решение, от которого волосы дыбом, - так это ж Порошенко суды не реформировал. Да, судьи, которые берут деньги у Коломойского, - это плохо. Но еще хуже то, что пять лет они очень стеснялись это делать, а теперь не стесняются. Понимаете разницу между нереформированными судами, которые боялись судить по беспределу, и теми, что сейчас беспредельничать не боятся?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
Или возвращение Портнова и прочих мерзавцев. Говорят, вот Порошенко ж не посадил. Да, плохо, что не посадил. Но они же 5 лет сидели в своих венах и блоги строчили. А теперь, при вашей власти, они вернулись и занимаются политикой. Неужели вы не понимаете разницы?
При вашей власти Россия вернулась в ПАСЕ, дав за это президенту Украины непонятно что. Мне вот крайне интересно, что она дала вашему президенту, что он промолчал по этому поводу?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
Вы говорили, у Порошенко был партнер Медведчук, а при вашей власти он ушел в оппозицию? Но как быть с кумом Медведчука в списках вашей партии? Ведь в БПП кумовьев Медведчука не было, при всем моем сложном отношении к этой партии.
Это же ваша ответственность, что так произошло.
И да, это при вашей власти собираются отменить закон о языке и готовят телемост с Россией. На канале Россия 24. Где каратели мальчиков распинали и снегирей ели. Вам, правда, все это норм? Так давайте, скажите прямо: да, нам надоело отбиваться от России. Да, мы хотим сдаться и торговать. Да, Бог с ними, с теми жертвами, просто не повезло пацанам.
Наберитесь смелости и возьмите ответственность. Власти без ответственности не бывает.
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Так океан же рядом. Что, уже и пописять нельзя? Крокодилов там нет, не откусят.
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Шо такоє? Рспіл, аткат, падєліть мєжду пенсіанєрамі!!!
Правда ж, ЗєБіли?
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ну! дізєля аж 7мільйонів гривень !
Це ж можна озолотити 12 мільйонів пєнсіонєров !
Це ж аж 7 000 000 / 12 000 000 = 0000000,58 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ КОЖНОМУ ПЄНСІОНЄРУ !!!!!!!
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віт існує дляя пенсів та "малозабезпечених".
Останні не зрозуміло чому малозабезпечені, але кажуть тим хто не малозабезпечений: "Слухай, хлопче, попрацюй за мене, у тебе це так добре виходить!"
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Що ви брешете - це 0000000000.58 мільярдів!!!
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Это правильно . Украина должна участвовать в таких исследованиях .
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Так океан же рядом. Что, уже и пописять нельзя? Крокодилов там нет, не откусят.
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Счастливые люди эти члены экспедиции, дышат чистым воздухом, ведут здоровый образ жизни и не видят эти многообещающие рожи непрерывно жаждущие богатства и власти Модернизация станции "Академик Вернадский" помогла Украине более бережно относиться к экосистеме Антарктиды, - заявление экспертов на 42-м совещании Договора об Антарктике - Цензор.НЕТ 2476
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«Хочєш бить счастлівим»? Будь ім.»
К. Прутков.
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речь в статье идет не обо мне, а тебе кроме меня больше не о ком написать? Модернізація станції "Академік Вернадський" допомогла Україні більш дбайливо ставитися до екосистеми Антарктиди, - заява експертів на 42-й нараді Договору про Антарктику - Цензор.НЕТ 9330
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Научитесь брать на себя ответственность, наконец! Вы уже полтора месяца при власти, а привыкнуть, что власть ваша и то, что она делает - дело ваших рук, у вас никак не получается.
В последнее время очень популярно кивать на папаредников. Суд принимает решение, от которого волосы дыбом, - так это ж Порошенко суды не реформировал. Да, судьи, которые берут деньги у Коломойского, - это плохо. Но еще хуже то, что пять лет они очень стеснялись это делать, а теперь не стесняются. Понимаете разницу между нереформированными судами, которые боялись судить по беспределу, и теми, что сейчас беспредельничать не боятся?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
Или возвращение Портнова и прочих мерзавцев. Говорят, вот Порошенко ж не посадил. Да, плохо, что не посадил. Но они же 5 лет сидели в своих венах и блоги строчили. А теперь, при вашей власти, они вернулись и занимаются политикой. Неужели вы не понимаете разницы?
При вашей власти Россия вернулась в ПАСЕ, дав за это президенту Украины непонятно что. Мне вот крайне интересно, что она дала вашему президенту, что он промолчал по этому поводу?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
Вы говорили, у Порошенко был партнер Медведчук, а при вашей власти он ушел в оппозицию? Но как быть с кумом Медведчука в списках вашей партии? Ведь в БПП кумовьев Медведчука не было, при всем моем сложном отношении к этой партии.
Это же ваша ответственность, что так произошло.
И да, это при вашей власти собираются отменить закон о языке и готовят телемост с Россией. На канале Россия 24. Где каратели мальчиков распинали и снегирей ели. Вам, правда, все это норм? Так давайте, скажите прямо: да, нам надоело отбиваться от России. Да, мы хотим сдаться и торговать. Да, Бог с ними, с теми жертвами, просто не повезло пацанам.
Наберитесь смелости и возьмите ответственность. Власти без ответственности не бывает.
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Не знаю чья это писанина но на всякий случай сохранил
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как бы двигать науку конечно нужно . только дорого **** это все обходится Модернизация станции "Академик Вернадский" помогла Украине более бережно относиться к экосистеме Антарктиды, - заявление экспертов на 42-м совещании Договора об Антарктике - Цензор.НЕТ 553
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Подождите, мы еще на Луну не летали. Да и на Марс не мешало бы смотаться, если купол позволит...
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шо? на дощату вбиральню наклєїли стікер "WC"
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниМодернізація станції "Академік Вернадський" допомогла Україні більш дбайливо ставитися до екосистеми Антарктиди, - заява експертів на 42-й нараді Договору про Антарктику. ФОТО
 
 
 
 
 
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