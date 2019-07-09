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 Політика України, Фоторепортаж
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 "NewsOne – загроза нацбезпеці", – активісти пікетують Нацраду з ТРМ з вимогою скасування ліцензії телеканалу. ФОТОрепортаж

9 липня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення проведе позачергове засідання у зв'язку з ситуацією, що склалася навколо телемосту NewsOne і Росія-24. Під будівлею відбувається мітинг.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

У мітингу беруть участь активісти націоналістичних організацій, зокрема Національного корпусу, а також інших громадських організацій.

Мітингувальники вимагають скасування ліцензії каналу NewsOne. Вони тримають плакати зі своїми вимогами, а також палять фаєри.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Законодавство не дозволяє відкликати будь-яку ліцензію телеканалів за пропаганду органів держави-агресора", - член Нацради з телерадіомовлення Костинський

NewsOne – загроза нацбезпеці, – активісти пікетують Нацраду з ТРМ з вимогою скасування ліцензії телеканалу 01
NewsOne – загроза нацбезпеці, – активісти пікетують Нацраду з ТРМ з вимогою скасування ліцензії телеканалу 02
NewsOne – загроза нацбезпеці, – активісти пікетують Нацраду з ТРМ з вимогою скасування ліцензії телеканалу 03
NewsOne – загроза нацбезпеці, – активісти пікетують Нацраду з ТРМ з вимогою скасування ліцензії телеканалу 04
NewsOne – загроза нацбезпеці, – активісти пікетують Нацраду з ТРМ з вимогою скасування ліцензії телеканалу 05
NewsOne – загроза нацбезпеці, – активісти пікетують Нацраду з ТРМ з вимогою скасування ліцензії телеканалу 06
NewsOne – загроза нацбезпеці, – активісти пікетують Нацраду з ТРМ з вимогою скасування ліцензії телеканалу 07
NewsOne – загроза нацбезпеці, – активісти пікетують Нацраду з ТРМ з вимогою скасування ліцензії телеканалу 08
NewsOne – загроза нацбезпеці, – активісти пікетують Нацраду з ТРМ з вимогою скасування ліцензії телеканалу 09
NewsOne – загроза нацбезпеці, – активісти пікетують Нацраду з ТРМ з вимогою скасування ліцензії телеканалу 10
NewsOne – загроза нацбезпеці, – активісти пікетують Нацраду з ТРМ з вимогою скасування ліцензії телеканалу 11
NewsOne – загроза нацбезпеці, – активісти пікетують Нацраду з ТРМ з вимогою скасування ліцензії телеканалу 12
NewsOne – загроза нацбезпеці, – активісти пікетують Нацраду з ТРМ з вимогою скасування ліцензії телеканалу 13
NewsOne – загроза нацбезпеці, – активісти пікетують Нацраду з ТРМ з вимогою скасування ліцензії телеканалу 14
NewsOne – загроза нацбезпеці, – активісти пікетують Нацраду з ТРМ з вимогою скасування ліцензії телеканалу 15
NewsOne – загроза нацбезпеці, – активісти пікетують Нацраду з ТРМ з вимогою скасування ліцензії телеканалу 16
NewsOne – загроза нацбезпеці, – активісти пікетують Нацраду з ТРМ з вимогою скасування ліцензії телеканалу 17
NewsOne – загроза нацбезпеці, – активісти пікетують Нацраду з ТРМ з вимогою скасування ліцензії телеканалу 18
NewsOne – загроза нацбезпеці, – активісти пікетують Нацраду з ТРМ з вимогою скасування ліцензії телеканалу 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136444
 
   
 Топ коментарі
 
Не услышим мы голос Бамбасса "NewsOne угроза национальной безопасности", - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала - Цензор.НЕТ 4378
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все эти "постоялки-пошумелки" полная фигня!!!
нужен Закон о колоборантской деятельности и правовые санкции в отношении лиц, уличенных в подрывной и колоборантской деятельности.. тогда дружить с Рашкой и топить за её интересы станет не выгодно.. Безнаказанность стимулирует украинофобию!
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Нельзя пикетировать здание Ньюс-Вань! Это "противозаконное давление на свободу слова".
Здание нужно сжечь..))
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не знаю просто как мотивировать на штурм, в древности мотивацией выступало 3 дня на разграбление, этим и 3 часов хватит, чтобы в помещениях даже обоев на стене не осталось "NewsOne угроза национальной безопасности", - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала - Цензор.НЕТ 5381
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это да, поэтому кацап порошенко, когда сваливал из президентской администрации вывез все, даже провода пообрывал и кабели
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и песнь бамбаситскую тоже, слезы мешают мне говорить.
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Вопрос к дякувальнодумаючей двадцатыпятипроцентной общественности, а кто открыл двери мощному путинскому агенту в страну?
Кто дал ему официальный статус, право каждый день летать на своем самолете в Москву?

Кто обеспечил ему финансовую базу, практически став бизнес-партнером?
При президентстве кого ни прокуратура, ни СБУ, ни взятый им под контроль парламент не поставили барьер для персон, определяющих свою позицию как позицию сотрудничества и примирения с Кремлем - запретив им политическую деятельность, финансирование политической деятельности, публичную деятельность, владение информационными ресурсами, владение стратегически важными активами (энергетика)?
Кто на законодательном уровне не признал такую деятельность преступной и антигосударственной?
При чьей каденции первого лица государства, имеющего большинство в Раде, и с согласия кого началось приобретение 112 и создание News One, и не была запрещена деятельность Интера?

А сейчас имеем последствия которые вам не нравятся? Поперло дерьмо и вы наконец его заметили и готовы выходить на Майдан? Все это появилось за последние 40 дней?

А когда другие люди год назад выходили на Майдан против торговли с оккупированными территориями, против коррупции в Оборонпроме и армии, против сотрудничества с Медведчуком, против партнерства с криминальными и пророссийскими мэрами украинских городов и требовали импичмента действующего президента - вы называли их планом «Шатун» и провокаторами, которые расшатывают лодку украинской государственности?

Сергей Гайдай.
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Дятел- 112й защищал лысый пуштуну с серёней типо свобода слова и демократия "NewsOne - угроза нацбезопасности", - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала - Цензор.НЕТ 2970 сепар мурев тв оно же News One так там постоянно тусил белый фошть и чёто нацжён маловато- остальные наверно в военкоматы штурмуют "NewsOne - угроза нацбезопасности", - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала - Цензор.НЕТ 9358
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Вот и я считаю, что тебе подобные моральные уроды финансируются с одной кормушки, как Мураев.
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молодец да мурев платит налоги и его таньге мене идут в карман хочешь попасть в сепаров - военкомат и просись в артилерию ВСУ
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в Україні національних і громадських каналів обмаль більшість під олігархами разом з кремльом
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все эти "постоялки-пошумелки" полная фигня!!!
нужен Закон о колоборантской деятельности и правовые санкции в отношении лиц, уличенных в подрывной и колоборантской деятельности.. тогда дружить с Рашкой и топить за её интересы станет не выгодно.. Безнаказанность стимулирует украинофобию!
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От і маємо, те що маємо. То що такий Закон вже не актуальний, приймати не ватро? Раха вже друг?
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Нужно закон об отстаивании национальных интересов. И не допускать к власти, действующих в интересах других стран: неважно Московии, ЕС или США.
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Ну пошумели и будя! Порагонять геп грановских труханов и других сепаров- мажоритарщиков.Мажоритарка- троянский конь коррупции и сепаратизьма.
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Тебе повезло, при другом уже бы в лагеря отправили или на дурку.
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И еще про "нацбезопасность":

С приходом Сергея Кизя на должность начальника департамента ГПУ по организации и процессуальному руководству досудебными расследованиеми уголовных правонарушений, подследственных ГБР, расследование дел Майдана в регионах заблокировано. Об этом рассказал руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает Громадське.
"Фактически, это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыто и закрыто безосновательно", - отметил Горбатюк.

Он объяснил, что к полномочиям департамента спецрасследований входило изучение материалов этих производств и предоставления рекомендаций относительно них.
"Именно с приходом на должность начальника департамента Кизя, уже фактически на протяжении последних полгода, такая работа была заблокирована. То есть ни одно постановление, незаконное по нашему мнению, где было закрыто уголовное производство в областях не была отменена, никакие рекомендации относительно расследования этих уголовных производств не были выполнены. А в последнее время нам вообще перестали давать для изучения эти уголовные производства", - подчеркнул Горбатюк.
Дякувальщики, кто виноват?
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А вообще пусть проводят телемост. Последовательность известна: телемост, розрядка, перестройка, распад империи. Только от Украины пригласить ведущего Георгия Габунию, а не этих шлюх, которые там остались на NewsOne.
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Зеля предложил Донбассу особый статус и русский язык . Вот угроза нацбезопасности . А NewsOne - мелочь .
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Порохоботская брехня. Одна из миллиона. )))
Зеля "не видит ничего чрезвычайного в заполнении жителями оккупированных территорий бумаг на русском языке"
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Я вижу , миллионы украинцев видят , вата не видит .
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т.е. ********* решил сделать русский как минимум региональным, а это не есть гуд
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Ну это понятно Бывший Ньюсван. 112, ЗИК....Мертвечук 1 ТВ, Мертвечук 2 ТВ, Мертвечук 3 ТВ.....Все ребята знают кто владелец этого типа "журналисткого" кодла. Так блокируйте с головы! Дома , офисы Мертвечука,....Рабиновича, Бойко, Лёвочкина, Шуфрича, Королевско...Они себя чувствуют как рыба воде последние 5 лет.
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Ты же вчера кирпичеву плюсики ставил, который завывал про необходимость телемоста?
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Иди по известному сексуальному маршруту...и друганов своих собери.
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Че, в зобу дыханье сперло, на вопрос отвечай.
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Президент недавно правильно сказал - имейте голову на плечах. Медведчук сын полицая и провокатора и сам провокатор и предатель,Рабинович это судимый мошенник,Мураев это просто недостойный уважения лизоблюд.У них свои интересы.У другой стороны в вышиванках свои интересы.Куча судимых за мошенничество,пид....сов всех мастей.Народ должен быть един.Только когда это будет?Я против этого моста ,там просто не с кем разговаривать их российская позиция понятна.Слушать бред Скабеевой? Нет уж извините
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Хорошо сказала Юлия Мостовая...... Мертвечук, это "человек" патологически ненавидящий Украину и всё Украинское! Крапка!
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Нельзя пикетировать здание Ньюс-Вань! Это "противозаконное давление на свободу слова".
Здание нужно сжечь..))
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Может пора узаконить:
Толпа на улице решает кому давать лицензии или кто угроза нацбезопасности?
Можно уволить лицензионные комитеты, СБУ ...

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Телемост с 85% россиян поддержавших захват украинских территорий может быть только через прицел оружия!
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С одной стороны аваковские мусорки, с другой аваковские титушки. Рюкзаков, как бы намекает **********, не выполнишь обещания, увидишь, что получится
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Угроза нацбезопасности сейчас разместила свою задницу в кресле Президента Украины... "NewsOne – загроза нацбезпеці", – активісти пікетують Нацраду з ТРМ з вимогою скасування ліцензії телеканалу - Цензор.НЕТ 6220
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Очередной Майдан выгоден только уходящей власти, до визга не желающей отодвигаться от кормушки. Зеленскому давно уже пора перестать быть мямлей и начать власть употреблять. Народ уже несколько месяцев ждет арестов и посадки на нары соевой верхушки. Кроме того, Президенту нужно немедленно пресекать любые провокационные уличные акции, как правило, инспирированные той же соевой мразью. СБУ и полиция на стороне Президента и правопорядка, нужно давить гидру шоколадных реваншистов в зародыше!!!
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Цензор.НЕТФотоПолітика України"NewsOne – загроза нацбезпеці", – активісти пікетують Нацраду з ТРМ з вимогою скасування ліцензії телеканалу. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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