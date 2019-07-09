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Все про:ДТП (2385) Одеса (1975) смерть (3417)

 П'яний на BMW тікав від патрульних в Одесі і загинув, ледь не вбивши пішохода. ФОТО

В Одесі в ніч на понеділок сталася смертельна ДТП за участю п'яного водія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції в Одеській області.

Так, екіпаж патрульної поліції під час патрулювання території зупинив автомобіль під керуванням одесита. Після зупинки водій з ознаками сп'яніння почав агресивно поводитися та несподівано продовжив рух, збільшуючи швидкість автомобіля.

"Тікаючи з місця події, водій BMW ігнорував законні вимоги поліцейських зупинитися. Під час руху він не впорався з керуванням та з’їхав з дороги, де скоїв наїзд на жінку-пішохода та в подальшому допустив зіткнення зі стіною будинку", - йдеться в повідомленні.

Пяний на BMW тікав від патрульних в Одесі і загинув, ледь не вбивши пішохода 01

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Унаслідок ДТП водій загинув на місці. Його пасажирку та 30-річну перехожу було доставлено до лікарні, де їм надали медичну допомогу та відпустили додому.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136440
 
   
 Топ коментарі
 
Вот те на! Дебил убил сепя ап стену.
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"как пропускают пешеходов?
совсем не так как поезда..." (С)
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А куда пропали лахтоольгинские? почему я не вижу ... а при порошенко такого не было ...?
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При Порошенко оставались живы придурки, а вот при Зеленском сразу в стену. Так что, при Порошенко такого не было.
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Жалко ? Хорошо , что этот "лётчик" не убил никого на обочине .
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Чому? Бо ця потвора могла вбити когось з твоїх близьких, а так просто подохла?
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Ну хоть так, справедливость почти восторжествовала. Почти, потому что пострадал прохожая, а так все по справедливости. Хотя еще и стену жалко
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"как пропускают пешеходов?
совсем не так как поезда..." (С)
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Жаль- нет статистики ДТП, в Одессе, именно с участием БМВ. Ну и по последствиям этих ДТП. Вот чес слово, на сайте 048- вечная тема: "БМВ, ДТП, труп(ы)". Даже как-то странно.
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да шо тут странного? я сам не мог понять зачем на БМВ стоит мотор с трактора, пока сам не прокатился, там стоит один раз с фанатизмом нажать на гашетку и две тонны металла превращаются в пулю, поэтому и столько трупов, вспомните сколько разбивалось на мотоциклах ПС из за этого и свернули их производство, даже анекдот в те годы ходил, покупаешь клон японца (ПС) купи сразу гроб)))
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На этот раз пожелание дебилу..."Пойди и убейся об стенку" оправдало себя на все 1000%.
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Во на женщину наехал - это зря, а то, что убил себя - это даже похвально.
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вообще-то давно п,ора ввести в обязанность палицыянтам следующее - остановив пьяного за рулем, они обязаны не гоняться за ним по городу, создавая таким образом угрозу населению, а высадить пьяного, поставить ТС на ближайшую стоянку, пьяного доставить домой... а разборки - на следующий день... а то как ни посмотришь ТВ - то там гонки, то там... то там разбился, то там... Дикий Запад...
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Прикольно П'яний на BMW тікав від патрульних в Одесі і загинув, ледь не вбивши пішохода - Цензор.НЕТ 7018
И как же они его высадят, не догнав?
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Пьяный лётчик самоубилсо. Шасси забыл спрятать, вот и не взлетел.
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самоліквідувався, добре що нікого не вбив. на одного неадеквата менше, для суспільства великий плюс.
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Цензор.НЕТФотоПодіїП'яний на BMW тікав від патрульних в Одесі і загинув, ледь не вбивши пішохода. ФОТО
 
 
 
 
 
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