 П'яний на BMW тікав від патрульних в Одесі і загинув, ледь не вбивши пішохода. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції в Одеській області.

Так, екіпаж патрульної поліції під час патрулювання території зупинив автомобіль під керуванням одесита. Після зупинки водій з ознаками сп'яніння почав агресивно поводитися та несподівано продовжив рух, збільшуючи швидкість автомобіля.

"Тікаючи з місця події, водій BMW ігнорував законні вимоги поліцейських зупинитися. Під час руху він не впорався з керуванням та з’їхав з дороги, де скоїв наїзд на жінку-пішохода та в подальшому допустив зіткнення зі стіною будинку", - йдеться в повідомленні.

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Унаслідок ДТП водій загинув на місці. Його пасажирку та 30-річну перехожу було доставлено до лікарні, де їм надали медичну допомогу та відпустили додому.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідство триває.