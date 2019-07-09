 Унаслідок зіткнення двох вантажівок в Одеській області загинули три людини. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.
В результаті аварії від травм водії обох транспортних засобів та пасажир одного з них загинули на місці.
Подія кваліфікована за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
На місці події працює слідчо-оперативна група з ДТП слідчого управління ГУНП в Одеській області.
Попередньою причиною зіткнення став виїзд водія однієї з вантажівок на зустрічну смугу руху.
- активістів які не дають вантажівками оминати вагові комплекси місцеві банди тітушок розстрілюють з мисливських рушниць та трощать їх машини палками і все це відбувається на очах у поліції, а замовляє всі ці напади керівник Одеського облавтодору вірмен Єгіазарян Адранік Ваганович. Під час нападу на ваговий комплекс на трасі Київ-Одеса Одеський облавтодор відключив світло на ваговому комплексі щоб не працювали камери відеоспостереження і не було відеофіксації нападу!
- водії вантажівок просто відмовляються підкорятись працівникам Укртрансбезпеки і намагаються наїхати вантажівкою на інспекторів Укртрансбезпеки і поліція нічого не робить і не арештовує водіїв
- поліція перекриває рух на вагові комплекси під приводом ремонту асфальтового покриття, щоб перевантажені вантажівки могли проїхати ваговий комплекс без зважування!
- на замовлення вірменської мафії, яка контролює облавтодор в Одеській області місцеві бандити нападають на активістів які допомагають працівникам Укртрансбезпеки боротись з порушниками вагового режиму на дорогах! І все це за повної бездіяльності вірмена Авакова, який кришує вірменську мафію в МВС!