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 Унаслідок зіткнення двох вантажівок в Одеській області загинули три людини. ФОТОрепортаж

Аварія між двома вантажними автомобілями МАН (зерновози) сталася біля с. Знам'янка Великомихайлівського району, три людини загинули на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

В результаті аварії від травм водії обох транспортних засобів та пасажир одного з них загинули на місці.

Подія кваліфікована за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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Унаслідок зіткнення двох вантажівок в Одеській області загинули три людини 01

На місці події працює слідчо-оперативна група з ДТП слідчого управління ГУНП в Одеській області.

Попередньою причиною зіткнення став виїзд водія однієї з вантажівок на зустрічну смугу руху.

Унаслідок зіткнення двох вантажівок в Одеській області загинули три людини 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136437
 
 
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Помоему там еще Спринтер с развороченой мордой видно
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Заснув за кермом! Відсутність контролю за рухом вантажівок зі сторони міністерства інфраструктури, Укртрансбезпеки та поліції призводить до таких страшних аварій! А якби вантажівка зі сплячим водієм протаранила міжміський автобус і загинуло 100 пасажирів? Україна це територія де немає влади! В Одесі мафія спільно з поліцією блокують роботу Укртрансбезпеки та вагових комплексів:
- активістів які не дають вантажівками оминати вагові комплекси місцеві банди тітушок розстрілюють з мисливських рушниць та трощать їх машини палками і все це відбувається на очах у поліції, а замовляє всі ці напади керівник Одеського облавтодору вірмен Єгіазарян Адранік Ваганович. Під час нападу на ваговий комплекс на трасі Київ-Одеса Одеський облавтодор відключив світло на ваговому комплексі щоб не працювали камери відеоспостереження і не було відеофіксації нападу!
- водії вантажівок просто відмовляються підкорятись працівникам Укртрансбезпеки і намагаються наїхати вантажівкою на інспекторів Укртрансбезпеки і поліція нічого не робить і не арештовує водіїв
- поліція перекриває рух на вагові комплекси під приводом ремонту асфальтового покриття, щоб перевантажені вантажівки могли проїхати ваговий комплекс без зважування!
- на замовлення вірменської мафії, яка контролює облавтодор в Одеській області місцеві бандити нападають на активістів які допомагають працівникам Укртрансбезпеки боротись з порушниками вагового режиму на дорогах! І все це за повної бездіяльності вірмена Авакова, який кришує вірменську мафію в МВС!
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йшли на таран лоб в лоб як льотчікі дідовайни
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Никто не хотел умирать Никто не хотел уступать
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Цензор.НЕТФотоПодіїУнаслідок зіткнення двох вантажівок в Одеській області загинули три людини. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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