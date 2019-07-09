 Автомобіль довіреної особи кандидата в парламент від "Слуги народу" підпалили в Херсоні. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook поліції Херсонської області.

Повідомлення від місцевого жителя про загоряння авто в центрі Херсона надійшло в поліцію близько 21:35.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції та працівники ДСНС. Ніхто з громадян не постраждав.

"Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль належить місцевій мешканці, юристу, професійному адвокату, яка є довіреною особою кандидата в народні депутати в одному з виборчих округів у м.Херсоні", - йдеться в повідомленні.

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Попередня правова кваліфікація події - ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). Слідчі розглядають кілька версій події, основна з яких пов’язана із професійною діяльністю потерпілої.

Зі свого боку кандидат у депутати від "Слуги народу" в окрузі № 182 (Херсон) Павло Павліш на сторінці у Facebook повідомив, що підпалена машина належить його довіреній особі.

"Сьогодні моїй довіреній особі підпалили авто. Навпроти штабу "Слуга народу - Команда Зеленського в Херсоні та Криму". Нас не налякати!" - йдеться в заяві партії.

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