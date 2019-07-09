 Автомобіль довіреної особи кандидата в парламент від "Слуги народу" підпалили в Херсоні. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook поліції Херсонської області.
Повідомлення від місцевого жителя про загоряння авто в центрі Херсона надійшло в поліцію близько 21:35.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції та працівники ДСНС. Ніхто з громадян не постраждав.
"Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль належить місцевій мешканці, юристу, професійному адвокату, яка є довіреною особою кандидата в народні депутати в одному з виборчих округів у м.Херсоні", - йдеться в повідомленні.
Попередня правова кваліфікація події - ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). Слідчі розглядають кілька версій події, основна з яких пов’язана із професійною діяльністю потерпілої.
Зі свого боку кандидат у депутати від "Слуги народу" в окрузі № 182 (Херсон) Павло Павліш на сторінці у Facebook повідомив, що підпалена машина належить його довіреній особі.
"Сьогодні моїй довіреній особі підпалили авто. Навпроти штабу "Слуга народу - Команда Зеленського в Херсоні та Криму". Нас не налякати!" - йдеться в заяві партії.
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А тут сгорел двигательный отсек - скорее всего из-за кривой установки ГБО
Поддерживаю!!
Ибо во-первых по законам статистики предпочтения тех, кто не смог проголосовать распределяются примерно также, как и тех, кто проголосовал.
Во-вторых - конкретно голосование "за" было в первом туре. Во втором туре голосуют уже "против", а не "за".
Так что сегодня за Зелю примерно столько же или чуть больше, чем было на выборах в первом туре.
"И 22% -это Лугадон"
А это уже полная туфта, тк Лугандон практически не голосовал, а на неоккупированной части Донбасса во-первых слишком мало людей, чтобы выдать эти 22%, а во-вторых - большинство там за Оппоблок и За жиддя, а не за СН.
73% с 64% голосовавших. Нацики не участвовали. Чистым Зе получил 48% . Кстати, чушь несете вы, прочтите мой коммент. НА СЕГОДНЯ
А что вы знаете о шизофрении?
А, вообще-то, мне кажется, начинают "просыпаться" те, кто голосовал по принципу - "Кто-угодно, только не "Порох"!!!...".
Рейтинг "блазенят" "растёт", как на дрожжах...
Мажьте лыжи,а то в сухую шкрябать до Ростова будете)))
не удивительно, что попросили не ставить