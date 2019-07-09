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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2385) Київська область (948) Нацполіція (7804) військовослужбовці (2445)

 ДТП за участю військового автомобіля на Київщині: двоє контрактників ЗСУ загинули, ще один дістав травми ніг. ФОТОрепортаж

У Київській області в результаті зіткнення автомобіля Toyota з військовим автомобілем "Газ-32223", в якому перебували 9 солдатів контрактної служби ЗСУ, двоє військовослужбовців загинули внаслідок займання транспортного засобу, ще один дістав травми ніг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

За даними відомства, аварія сталася о 3 годині ранку на 65 км автотраси Київ-Чоп в напрямку Києва. За попередніми даними, водій автомобіля "Тойота" не вибрав безпечну швидкість та скоїв зіткнення з військовим автомобілем "Газ-32223", який рухався в попутному напрямку.

В результаті ДТП сталося загоряння автомобіля "Газ", де було 9 солдатів контрактної служби Збройних сил України. Двоє військовослужбовців, які перебували в приміщенні авто для конвоювання засуджених, згоріли на місці події. Водій-військовослужбовець госпіталізований з травмами ніг.

ДТП за участю військового автомобіля на Київщині: двоє контрактників ЗСУ загинули, ще один дістав травми ніг 01

На місці дорожньої аварії працювали рятувальники, працівники Слідчого управління поліції Київщини, слідчо-оперативна група Макарівського відділення поліції, медики.

36-річного водія автомобіля "Тойота" поліція затримала в порядку ст. 208 КПК України.

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Транспортні засоби вилучені як речові докази.

ДТП за участю військового автомобіля на Київщині: двоє контрактників ЗСУ загинули, ще один дістав травми ніг 02

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють всі обставини і причини ДТП. В рамках кримінального провадження будуть призначені всі необхідні експертизи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136429
 
 
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Ппц...получается, что этих двоих просто оставили в авто запертыми...
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********* на элитных машинах пора ставить электронные ограничители скорости !!!!жаль что нельзя вставить новые мозги!
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Да, страшная смерть.
Не исключено, что погибшие в передвижном СИЗО были Воинами-Патриотами,
Которых Барыга сотнями бросал за решетку...
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а все потому, что все эти газы и прочие постсоветские автомобили делают так, что при повреждении из них хрен выскочишь, давно уже можно было весь автопарк поменять на что то импортное, так авакян вертолеты покупает, он же в передвижных зекоприемниках не ездит.
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"Двое военнослужащих, которые находились в помещении авто для конвоирования осужденных, сгорели на месте происшествия"

Из-за решетки хрен выскочишь, если она заперта, в любом случае.
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там весь вопрос в дверях, которые смещаются при деформации, а сами крепления такие, что никогда не сломаются, их же проэктировали ещё в ссср, где жизнь зека ничего не стоила. А так при деформации крепления должны лопаться и решетки открываться, ну как в боевиках сша, когда там автобусы с зеками переворачиваются, то двери решеток открываются.
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Скорее всего влупился в стоячую кацапскую чертопхайку, у которой не было габаритных огней. Если, как говорят подсвинки Свыня создала армию с нуля, то и эти недоделанные ведра ГАЗ она закупала в последние годы?
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а чего ВСУ ехали на ментовской газели
Иначе откуда там помещения для перевозки заключенных ??
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Ну. Правый ряд...Поворот направо...Ехали в попутном направлении...Тойота хотела влезть в поворот на такой скорости? Нет, конечно. Воронок скорее всего тупо стоял на обочине. Или как вариант вспомнил, что ему надо направо. Возможно с левого ряда как положено
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Цензор.НЕТФотоПодіїДТП за участю військового автомобіля на Київщині: двоє контрактників ЗСУ загинули, ще один дістав травми ніг. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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