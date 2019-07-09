 ДТП за участю військового автомобіля на Київщині: двоє контрактників ЗСУ загинули, ще один дістав травми ніг. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

За даними відомства, аварія сталася о 3 годині ранку на 65 км автотраси Київ-Чоп в напрямку Києва. За попередніми даними, водій автомобіля "Тойота" не вибрав безпечну швидкість та скоїв зіткнення з військовим автомобілем "Газ-32223", який рухався в попутному напрямку.

В результаті ДТП сталося загоряння автомобіля "Газ", де було 9 солдатів контрактної служби Збройних сил України. Двоє військовослужбовців, які перебували в приміщенні авто для конвоювання засуджених, згоріли на місці події. Водій-військовослужбовець госпіталізований з травмами ніг.

На місці дорожньої аварії працювали рятувальники, працівники Слідчого управління поліції Київщини, слідчо-оперативна група Макарівського відділення поліції, медики.

36-річного водія автомобіля "Тойота" поліція затримала в порядку ст. 208 КПК України.

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Транспортні засоби вилучені як речові докази.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють всі обставини і причини ДТП. В рамках кримінального провадження будуть призначені всі необхідні експертизи.