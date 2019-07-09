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  2023  41
Все про:ожеледиця (36) Мінздоров'я (894) сміття (304) туалет (13)

 Збільшення кількості урн, громадських туалетів, заборона на спалювання листя й омолоджувальну обрізку дерев: МОЗ запропонував нові санітарні норми. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я запропонувало для громадського обговорення проєкт наказу про нові санітарні норми. МОЗ пропонує заборонити омолоджувальну обрізку дерев, спалювання листя і використовувати вигрібні ями, а також забезпечити доступність громадських туалетів і використання септиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, проєкт наказу МОЗ пропонує такі зміни:

Пандуси та з’їзди: безбар’єрне середовище для всіх. Нові норми зобов’язують при проєктуванні, будуванні та утриманні територій облаштовувати належний доступ для людей з інвалідністю, батьків з дитячими візочками, велосипедистів та інших груп населення.

Збільшення кількості урн, громадських туалетів, заборона на спалювання листя й омолоджувальну обрізку дерев: МОЗ запропонував нові санітарні норми 01
Збільшення кількості урн, громадських туалетів, заборона на спалювання листя й омолоджувальну обрізку дерев: МОЗ запропонував нові санітарні норми 02

Наприклад, обов’язковими стануть: широкий (120 см) і пологий з’їзд з тротуару чи велодоріжки; пандус з належною шириною та ухилом або ліфт на кожному з виходів підземних і надземних пішохідних переходів;лави для сидіння вздовж вулиць (кожні 300 м); паркувальні стовпчики або інші перепони для в’їзду машин в пішохідну зону.

Обов’язкове сортування сміття і сміттєві урни кожні 60 метрів. За новими нормами, урни на тротуарах потрібно буде встановлювати кожні 60 метрів. Крім того, урни для сміття мають бути на кожному з кутів перехресть вулиць, а також біля зупинок громадського транспорту, входів до метро, вокзалів, підземних переходів, громадських будівель. Також МОЗ пропонує зробити обов’язковими окремі контейнери для сортування сміття — для пластику, скла, металу, паперу та органіки.

Збільшення кількості урн, громадських туалетів, заборона на спалювання листя й омолоджувальну обрізку дерев: МОЗ запропонував нові санітарні норми 03
Збільшення кількості урн, громадських туалетів, заборона на спалювання листя й омолоджувальну обрізку дерев: МОЗ запропонував нові санітарні норми 04
Збільшення кількості урн, громадських туалетів, заборона на спалювання листя й омолоджувальну обрізку дерев: МОЗ запропонував нові санітарні норми 05

Громадських туалетів має бути більше, а вбиральні без каналізації — заборонені. У кожній зоні зелених насаджень, де гуляють люди, обов’язково має бути хоча б один громадський стаціонарний туалет. Оптимальна відстань між вбиральнями — до 700 метрів, а в людних місцях — до 300 метрів. Туалети пропонують обладнати столами для сповивання немовляти та забезпечити доступ до питної води. Вигрібні ями будуть заборонені, замість них пропонують локальні очисні споруди (наприклад, септик). Ці норми необхідні для того, щоб убезпечити потрапляння небезпечних речовин у ґрунт та підземні води, а також джерела і колодязі.

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Палити траву і листя — буде заборонено. За новими нормами, пропонують заборонити спалювати листя, замість цього вивозити його на поля компостування. У МОЗ нагадали, що при спалюванні виділяється бензопірен, що може викликати у людини рак, а з димом у повітря виходять діоксини — одні з найотруйніших для людини речовин. Також при спалюванні виділяються отруйні гази, які можуть спричинити алергії та впливають на імунну систему. Воно призводить до забруднення повітря, води та ґрунту, а також до зникнення певних видів тварин.

Збільшення кількості урн, громадських туалетів, заборона на спалювання листя й омолоджувальну обрізку дерев: МОЗ запропонував нові санітарні норми 06
Збільшення кількості урн, громадських туалетів, заборона на спалювання листя й омолоджувальну обрізку дерев: МОЗ запропонував нові санітарні норми 07
Збільшення кількості урн, громадських туалетів, заборона на спалювання листя й омолоджувальну обрізку дерев: МОЗ запропонував нові санітарні норми 08

Посипати дороги піском і сіллю від ожеледиці також буде заборонено. Посипати тротуари, велодоріжки та пішохідні зони замість піску і солі потрібно гранвідсівом з вмістом солі 7%, оскільки піскосуміш з сіллю забруднює ґрунт, школить зеленим насадженням, а також псує взуття.

Обрізати дерева "для омолодження" — заборонено. Так звана омолоджувальна обрізка дерев зменшує розмір крони дерева і погіршує процес очищення повітря та значно зменшує площу затінених територій, тому її МОЗ також пропонує заборонити.

Збільшення кількості урн, громадських туалетів, заборона на спалювання листя й омолоджувальну обрізку дерев: МОЗ запропонував нові санітарні норми 09

"Пропоновані зміни мають удосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проєкт наказу наближає українські норми до європейських", - зазначають у МОЗ.

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За результатами громадського обговорення, профільні експерти МОЗ України розглянуть всі пропозиції та зауваження та внесуть відповідні правки.

Пропозиції для включення в проєкт наказу можна вносити впродовж місяця з дня опублікування документу. Їх можна надсилати на адресу Директорату громадського здоров’я МОЗ України у письмовому або електронному вигляді: контактна особа — Павло Поламарчук, тел. 253-01-00, e-mail: pavlo.polamarchuk@gmail.com; або на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136427
 
   
 Топ коментарі
 
О, это супер.
Особенно по деревьям - когда видишь, как эти использованные презервативы "омолаживающе обрезают" ствол дерева, после чего дерево как правило погибает, а если нет - остается уродливым калекой с ежиком прутьев на конце голого ствола...хочется этим обрезателям руки пообрезать...
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Самое хуже это сжигание листьев и мусора вечером нечем дышать когда всю долину накрывает смогом.Но нашему тупорылому народу особенно пенсионерам этого не объяснишь,просьбы в газетах не помогают.Только серьезные штрафы как в ЕС.Или задницей в костер.. Увеличение количества урн, общественных туалетов, запрет жечь листья и омолаживающей обрезки деревьев: Минздрав предложил новые санитарные нормы - Цензор.НЕТ 9672
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Согласен, кроме омолаживающей обрезки.
Грамотная, а не косорукая обрезка тока увеличивает крону и придает форму дереву
Но я так понял, это все касается больших городов? Ибо есси мне кто-то начнет запрещать обрезать мой сад на даче, то за такое можно и в рыло
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О, это супер.
Особенно по деревьям - когда видишь, как эти использованные презервативы "омолаживающе обрезают" ствол дерева, после чего дерево как правило погибает, а если нет - остается уродливым калекой с ежиком прутьев на конце голого ствола...хочется этим обрезателям руки пообрезать...
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В Голландії та у Франції обрізають і нічого страшного
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У Голандії та Франції обрізають не стовбури, а окремі гілки.
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О, это супер, когда отсутсвие мозгов позволяет путать утилизацию кроны для исключения угрозы обрушения дерева с "омолаживанием".Хочется таким комментаторам руки пообрезать..
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Какой нафиг угрозы обрушения, недоумок? 30-летним здоровым деревьям вместо лишние ветки отпилить - одни пеньки оставляют. Кому нафиг это уродство нужно? От него ни красоты, ни кислорода. Либо выкочевывайте полностью с пнем и сажайте новое, либо делайте профессионально по-человечески, облегчая и прореживая крону, а не отрезая ее полностью!

Каким бы названием вы, мерзавцы, не прикрывали свои преступления - они от этого меньшими преступлениями не станут.
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А ліпше коли старе гілляччя відламується і падає на автомобілі, споруди людей?!
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Ліпше робити це правильно та професійно - обрізаючи лише окремі гілки.
Так, це набагато складніше - чикнути стовбур значно легше - але чикати стовбур - це злочин, а не обрізка.
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И по листьям тоже супер - хотя это и так вроде запрещено в городах, но все равно палят в частном секторе - у нас под домом начали теперь палить в ночь, чтобы не видно было, откуда дым идет, тк днем полицию вызывают.
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Хорошая дорожная карта для Зелёных.Вперёд Увеличение количества урн, общественных туалетов, запрет жечь листья и омолаживающей обрезки деревьев: Минздрав предложил новые санитарные нормы - Цензор.НЕТ 7699
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Самое хуже это сжигание листьев и мусора вечером нечем дышать когда всю долину накрывает смогом.Но нашему тупорылому народу особенно пенсионерам этого не объяснишь,просьбы в газетах не помогают.Только серьезные штрафы как в ЕС.Или задницей в костер.. Увеличение количества урн, общественных туалетов, запрет жечь листья и омолаживающей обрезки деревьев: Минздрав предложил новые санитарные нормы - Цензор.НЕТ 9672
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подбросить мусор на участок с пожеланиями приятного листьежога.
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Пока это внедрят - будет второе пришествие Будды))
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Херасе гранотсевом посыпать дороги, а вы горите денег нет
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Шо тваріцца, шо тваріцца! Супрунша ворог народу.
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Предложения конечно замечательные.
Но, это все будет стоить ДОХРЕНА ДЕНЕГ.
А их нет.

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деньги есть. Просто их разворовывают
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если мы уходим от паРаши и таежнго союза, где все то, что тут предлагают отменить, является нормой - какое еще обсуждение нужно? цивилизованные вещи должны были давно быть узаконены.
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Куди так поспішають в МОЗ з цими санітарними нормами? Ми можемо почекати ще років 30. В туалет можна й під дерево сходити, а суцільний смітник у нас скрізь!
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У Харкові гепини виродкі стільки зелених дерев попиляли, це просто жах, а поруч сухостій стоїть, немов зелений?!?!?! Вважаю, гепу та його посіпак треба за це під суд, за знищення зелених дерев!!!! Смерть ворогам України!!!!
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Старые деревья -убивают людей при бурях и самопроизвольно.Сад мы обрезаем ,и радуемся.Нужно обрезать ветки не толще 20 мм и своевременно,чтобы дерево жило и радовало глаз.А переростки надо удалять.Деревья садить не прутиками,а взрослыми,с кронами.,хотя бы 10 летними,со сформированными обрезкой кронами.Должны быть агрономы -лесоводы в штатах коммунальщиков.Короче ,не надо изобретать квадратные колёса,а пользоваться наработанным опытом цивилизованных стран.Гепа - Вор и бандит,но этим уродливым кронированием из меркантильных целей он всё таки спас немало жизней детей и взрослых от падений старых деревьев и толстых веток.
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Согласен, кроме омолаживающей обрезки.
Грамотная, а не косорукая обрезка тока увеличивает крону и придает форму дереву
Но я так понял, это все касается больших городов? Ибо есси мне кто-то начнет запрещать обрезать мой сад на даче, то за такое можно и в рыло
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Стосовно "омоложуючої обрізки" - то є повний дебілізм. Проводити її потрібно.
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В Минздраве астронавты и гуманоиды не очень в курсе земных дел, у нас давно прописаны урны через 60 и даже 50 метров на тротуарах с большим движением и возле каждой торговой точки, но никто ничего не выполняет, как и с общественными сортирами. История старая, даже в СССР урны стояли по разному в Черновцах и Киеве, на Западной Украине их было гораздо больше, хотя меньшего размера, австрияки и поляки в свое время просветили местное население, так что кое что полезное вошло в традицию.
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будет так же, как и запрещением курения в общественных местах на которое положили болт даже сами мусора, пыхтят сигаретами везде, где только у них получается Увеличение количества урн, общественных туалетов, запрет жечь листья и омолаживающей обрезки деревьев: Минздрав предложил новые санитарные нормы - Цензор.НЕТ 7337
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После каждого дождя сообщается об убитых ветками деревьев, не везде есть водопровод и канализация...
Идиоты, ничего другого и не скажешь.
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Скотов, сжигающих старую листву на кол.
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Кажуть, багато грошей на це треба? Гроші треба брати зі штрафів! Треба як у прибалтів: кинуло бидло окурок на асфальт - штраф 100 євро Спалює листя - штраф 1000 євро! Прибалти, до речі, такі штрафи ввели ще в 90-х і ніхто не обурювавя, крім нєграждан)))
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Все это правильно, это как выборы в Украине, все хотят самого лучшего, но 30 лет упорно голосуют за идиотов. Весной повылазят, и стар и млад местные дегенераты, и пожгут все накуй, как всегда...
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это нереально. В больших городах - может быть, но в сотни тысяч деревень используют выгребные ямы. И подрезают деревья (правда, не для омоложения). И посыпать дорогу зимой лучше песком, чем ничем не посыпать.
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Раньше везде было дохрена скамеек, а сейчас понастроили летних кафе а скамейки потихонечку убрали чтоб заходили в эти самые кафе!
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Идеи конечно хорошие,особенно про мусорные баки. И штрафовать нещадно за брошенный на землю мусор,а то бывает так,что стоит урна,а мусор все равно бросают рядом.Но проблемой станет то,что их ещё и надо своевременно очищать эти урны. А у нас ведь как: дворников мало,сантехников мало,а всяких начальников, бригадиров,мастеров и инженеров в ЖЕКах как говна,на одного раба три прораба,и говорят,что работать некому.
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Чем дальше в лес, тем больше дров... Минздрав предупреждает. Хорошо бы Ульянку в премьеры определить - вот бы житуха началась!
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Не согласен относительно сортировки мусора!!!
кто-то хочет удешевить себе бизнес! бизнес будет экономить на сортировщиках, а нам понаставят кучку ящиков!
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗбільшення кількості урн, громадських туалетів, заборона на спалювання листя й омолоджувальну обрізку дерев: МОЗ запропонував нові санітарні норми. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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