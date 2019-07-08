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 Двох громадян Китаю затримали в "Борисполі" з майже 7 кг бурштину, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Сьогодні в аеропорту "Бориспіль" прикордонники у громадян Китаю виявили 6,8 кг бурштину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДПСУ, двоє громадян Китаю 19 і 25 років прямували на авіарейс Київ-Пекін. Під час огляду валіз іноземців правоохоронці виявили камені бурштину великої фракції, які були ретельно приховані серед різних речей і продуктів харчування.

Проти іноземців складено адміністративні протоколи про порушення митних правил, бурштин вилучено в установленому порядку. Заходи щодо встановлення інших обставин справи тривають.

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Двох громадян Китаю затримали в Борисполі з майже 7 кг бурштину, - ДПСУ 01
Двох громадян Китаю затримали в Борисполі з майже 7 кг бурштину, - ДПСУ 02
Двох громадян Китаю затримали в Борисполі з майже 7 кг бурштину, - ДПСУ 03
Двох громадян Китаю затримали в Борисполі з майже 7 кг бурштину, - ДПСУ 04

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Двох громадян Китаю затримали в Борисполі з майже 7 кг бурштину, - ДПСУ 05
Двох громадян Китаю затримали в Борисполі з майже 7 кг бурштину, - ДПСУ 06
Двох громадян Китаю затримали в Борисполі з майже 7 кг бурштину, - ДПСУ 07
Двох громадян Китаю затримали в Борисполі з майже 7 кг бурштину, - ДПСУ 08
Фото: dpsu.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136389
 
 
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кто то по крупному кинул китаёз Двух граждан Китая задержали в "Борисполе" с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 6138, сначала взял бабло за украденный из недр страны янтарь, а потом сдал их таможне, как говорится и волки сыты и овцы целы Двух граждан Китая задержали в "Борисполе" с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 9766
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На днях тримав я в руках декілька кілограмів бурштину. Так і не зрозумів, чому люди платять такі гроші за нього? В 70-х роках, проходячи практику в тих краях, ми грубку розпалювали кусками в 200-300 грам.
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Цензор.НЕТФотоПодіїДвох громадян Китаю затримали в "Борисполі" з майже 7 кг бурштину, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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