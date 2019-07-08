 Двох громадян Китаю затримали в "Борисполі" з майже 7 кг бурштину, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДПСУ, двоє громадян Китаю 19 і 25 років прямували на авіарейс Київ-Пекін. Під час огляду валіз іноземців правоохоронці виявили камені бурштину великої фракції, які були ретельно приховані серед різних речей і продуктів харчування.

Проти іноземців складено адміністративні протоколи про порушення митних правил, бурштин вилучено в установленому порядку. Заходи щодо встановлення інших обставин справи тривають.

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Фото: dpsu.gov.ua

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