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 "Телеміст - Путіну під хвіст", - націоналісти провели під каналом NewsOne акцію проти телевізійного діалогу з Москвою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У понеділок, 8 липня, під будівлею телеканалу NewsOne по вулиці Польовій відбулася акція противників телемосту з пропагандистським каналом "Росія".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Мітингувальники вимагали не проводити анонсований телеміст між російськими та українськими телеглядачами.

Також вони кричали гасла: "Медведчука до в'язниці" і "Pусскіх на#ер".

Дивіться також: Білецький вимагає арешту Медведчука: "Російські гроші заходять на телеканали, які виливають тонни проросійської пропаганди з українських телевізорів". ВIДЕО

Телеміст - Путіну під хвіст, - націоналісти провели під каналом NewsOne акцію проти телевізійного діалогу з Москвою 01
Телеміст - Путіну під хвіст, - націоналісти провели під каналом NewsOne акцію проти телевізійного діалогу з Москвою 02
Телеміст - Путіну під хвіст, - націоналісти провели під каналом NewsOne акцію проти телевізійного діалогу з Москвою 03
Телеміст - Путіну під хвіст, - націоналісти провели під каналом NewsOne акцію проти телевізійного діалогу з Москвою 04
Телеміст - Путіну під хвіст, - націоналісти провели під каналом NewsOne акцію проти телевізійного діалогу з Москвою 05
Телеміст - Путіну під хвіст, - націоналісти провели під каналом NewsOne акцію проти телевізійного діалогу з Москвою 06
Телеміст - Путіну під хвіст, - націоналісти провели під каналом NewsOne акцію проти телевізійного діалогу з Москвою 07
Телеміст - Путіну під хвіст, - націоналісти провели під каналом NewsOne акцію проти телевізійного діалогу з Москвою 08

Відео, фото, -  Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136377
 
   
 Топ коментарі
 
Кращого телемосту, ніж був у Грузії, вже не буде
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1. Представителей Украины подбирали враги Украины.
2. Это было нарушением законов Украины. Раша24 - под санкциями.
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Не-а він всього лиш педофіл Не треба чіпляти не заслужені ярлички .
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Мы за мир! Русский мир! https://newsua.one/news/my-za-mir-russkii-mir.html … Телемост News One продюсер телеканала Голованов согласовал с Зеленским еще 24 мая во время своего визита в АП...
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Главное сейчас - не успокоиться и довести дело до закрытия медведчуковского холдинга КУМ-ТВ.Завтра собраться под НАЦРАДОЙ и требовать отзыва лицензии у путинских марионеток.
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Хватит звездеть про мир, который приходит благодаря телемостам. Пусть мертвечук не мосты мира устраивает, а просто по-дружески попросит своего классного дружбана вову, вывести своих орков с Донбасса, уйти из Крыма и соблюдать госграницы. После этого, националист, личный друг путина, мертвечук может праздновать мир во всём мире.
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Я так и не понял, когда зебилы посодют медведчука.
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Дык соевый пересажал всех путиноидов. Что никого? Партньоров не сажают?
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НУ А ШО?

Slava Rabinovich

Ждём алаверды от украинцев, молдаван, сирийцев и венесуэльцев!
https://www.facebook.com/olegsandro.panfilov/videos/2412808538778729/
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А от ливийцев, иракцев, афганцев, сомалийцев не ждете?
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Этот сраный кАНАЛ пора закрыть к е..ой мертвечковой матери.
Вообще охерели твари, попутали берега совершенно. Телемост журношлюхи придумали, "гаварить" захотели. Закройте этот калотранслятор, по решению суда.
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Ну шо там новиє ліца і новий пріЗЕдєнт ?!

СБУ вже допитала медведчука?!
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а где ваш любимый пезидент - даже на митинг не пришел)))
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Зеленский пообещал жителям Донецка русский язык: президент сделал сенсационное заявление и назвал причину

При этом Зеленский добавил, что по различным вопросам, в том числе проблематики языка, украинские власти готовы учитывать мнение жителей востока Украины. Зеленский готов пройти и на предоставление возможности заполнять документы на русском языке.

Глава государства предлагает срок в 12 месяцев, в который пенсионеры смогут выехать с ОРДЛО для получения украинской пенсии. Об этом он заявил сегодня в украинской столице. Зеленский ответил, что на данный момент указанный срок составляет всего 60 дней.

Снятие блокады с Донбасса Зеленский: сделал официальное заявление

президент отметил, что украинские власти готовы в одностороннем порядке восстановить мост в районе Станицы Луганской, если в течение ближайшего времени со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.
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а ты со своих родных берёзок гавкаешь кацап...?
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У России вместо мысли - танки. Именно так они нас "уговаривают". А ты - мудак.
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я знову ж, в 2932-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

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Я не против телемоста "надо поговорить", только говорить от имени Украины должен тот грузин с Рустави-2....
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Россия и правда - понятия несовместимые.
Хочешь увидеть свинью - посмотри в зеркало.
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если по телевидению парашки прошел анонс, значит все уже было подготовлено, тексты согласованы. и не говорите мне что про это сбу не доложило зеле, а как не проканало, он теперь такой делает вид что не знал
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Жалкое зрелище. Не зря за этих недоносков никто не голосует.
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Цензор.НЕТФотоПодії"Телеміст - Путіну під хвіст", - націоналісти провели під каналом NewsOne акцію проти телевізійного діалогу з Москвою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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