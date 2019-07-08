 "Телеміст - Путіну під хвіст", - націоналісти провели під каналом NewsOne акцію проти телевізійного діалогу з Москвою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Мітингувальники вимагали не проводити анонсований телеміст між російськими та українськими телеглядачами.
Також вони кричали гасла: "Медведчука до в'язниці" і "Pусскіх на#ер".
Відео, фото, - Олег Богачук
2. Это было нарушением законов Украины. Раша24 - под санкциями.
Slava Rabinovich
Ждём алаверды от украинцев, молдаван, сирийцев и венесуэльцев!
https://www.facebook.com/olegsandro.panfilov/videos/2412808538778729/
Вообще охерели твари, попутали берега совершенно. Телемост журношлюхи придумали, "гаварить" захотели. Закройте этот калотранслятор, по решению суда.
СБУ вже допитала медведчука?!
При этом Зеленский добавил, что по различным вопросам, в том числе проблематики языка, украинские власти готовы учитывать мнение жителей востока Украины. Зеленский готов пройти и на предоставление возможности заполнять документы на русском языке.
Глава государства предлагает срок в 12 месяцев, в который пенсионеры смогут выехать с ОРДЛО для получения украинской пенсии. Об этом он заявил сегодня в украинской столице. Зеленский ответил, что на данный момент указанный срок составляет всего 60 дней.
Снятие блокады с Донбасса Зеленский: сделал официальное заявление
президент отметил, что украинские власти готовы в одностороннем порядке восстановить мост в районе Станицы Луганской, если в течение ближайшего времени со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.
а где наш родимый боевой ПЕС?))))
Хочешь увидеть свинью - посмотри в зеркало.