 Renault наїхав на огорожу на Харківщині: 9-річна пасажирка загинула, ще двоє - госпіталізовані. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, за адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що в авто їхала сім'я - батьки та дві 9-річні доньки. Унаслідок події жінку та одну з дівчаток із численними травмами доставили в харківську лікарню. Одна дівчинка загинула на місці аварії.

Слідчі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

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