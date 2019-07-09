 Renault наїхав на огорожу на Харківщині: 9-річна пасажирка загинула, ще двоє - госпіталізовані. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, за адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що в авто їхала сім'я - батьки та дві 9-річні доньки. Унаслідок події жінку та одну з дівчаток із численними травмами доставили в харківську лікарню. Одна дівчинка загинула на місці аварії.
Слідчі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
нельзя ехать быстрее, чем за тобой летит ангел-хранитель.
и не спать за рулем.
Кстати, там даже при интенсивном движении, когда кацапня гоняла из козломордии в украинский Крым, там и тогда дтп случались редко (чел.фактор). Так что, убежден, что там сказалось состояние дороги + сильные ливни сегодня...