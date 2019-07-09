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 Renault наїхав на огорожу на Харківщині: 9-річна пасажирка загинула, ще двоє - госпіталізовані. ФОТОрепортаж

Вдень 8 липня у поліцію повідомили, що автомобіль Renault під керуванням 31-річного водія наїхав на огорожу на автодорозі сполученням Харків-Красноград-Перещепине в Нововодолазькому районі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, за адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що в авто їхала сім'я - батьки та дві 9-річні доньки. Унаслідок події жінку та одну з дівчаток із численними травмами доставили в харківську лікарню. Одна дівчинка загинула на місці аварії.

Слідчі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР розслідує ДТП у Харкові за участю поліцейського, в якій загинуло двоє людей. ФОТОрепортаж

Renault наїхав на огорожу на Харківщині: 9-річна пасажирка загинула, ще двоє - госпіталізовані 01
Renault наїхав на огорожу на Харківщині: 9-річна пасажирка загинула, ще двоє - госпіталізовані 02
Renault наїхав на огорожу на Харківщині: 9-річна пасажирка загинула, ще двоє - госпіталізовані 03
Renault наїхав на огорожу на Харківщині: 9-річна пасажирка загинула, ще двоє - госпіталізовані 04

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136366
 
 
 Топ коментарі
 
отбойники надо устанавливать травмобезопасные, а не алюминиевые-шампуры убийцы

Renault наехал на ограждение на Харьковщине: 9-летняя пассажирка погибла, еще двое - госпитализированы - Цензор.НЕТ 1743
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травмобезопасные отбойники
Renault наехал на ограждение на Харьковщине: 9-летняя пассажирка погибла, еще двое - госпитализированы - Цензор.НЕТ 732
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Удар был не лобовой,а боковой..Через боковую дверь отбойник пронизал машину.Отбойник из оцинкоованной стали.Установлен неправильно. судя по фото.Или вообще болтался на проезжую часть.
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в крым ехал отдыхать , наверное заснул за рулем.
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В Крым ехать отдыхать Мужчине? Да ещё с детьми? В пасть ФСБ?.Чокнулись?
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маленький дождь,тонкая пылевая пленка на дороге .......
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Саме так. А якщо ще й гума % на 60 зношена, то....
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Печальное событие. Но сайт все таки не криминальная хроника, а политический. Я понимаю, трагедия. Но это не тема для обсуждения.
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это показывает отношение власти к народу. Строят новые дороги без установки бетонных отбойников между встречными полосами, устанавливают смертельно опасные отбойники
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А где написано, что сайт исключительно политический? Не пишите бред. Новости о крупных, трагических событиях (в том числе и ДТП) здесь давно сообщают. И правильно делают. Ибо кроме политических рож существует еще много важных для людей вещей.
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отбойники надо устанавливать травмобезопасные, а не алюминиевые-шампуры убийцы

Renault наехал на ограждение на Харьковщине: 9-летняя пассажирка погибла, еще двое - госпитализированы - Цензор.НЕТ 1743
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По-моему, там тоже присутствует алюминий. Это раз. А во-вторых, как эти пластиковые бочки обезопасят тех, кто ЗА ними? Или главное, чтобы "летающие" уроды были целы???
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трагедия.
нельзя ехать быстрее, чем за тобой летит ангел-хранитель.
и не спать за рулем.
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как выяснить скорость полёта ангела-хранителя?
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90 за містом, 70 в місті, 110 за такій дорозі як на фото
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Удар был не лобовой,а боковой..Через боковую дверь отбойник пронизал машину.Отбойник из оцинкоованной стали.Установлен неправильно. судя по фото.Или вообще болтался на проезжую часть.
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Я часто езжу этой трассой. Мы называем ее "юлькина", т.к. ее открывала юлька в 2008 г. Трасса начинает сыпаться, хотя отслужила десяток лет неплохо. Другое дело, что инженерно она не совсем нормальная. Вода дождевая не стекает, а скапливается в продавленных колеях. Я так думаю, аквапланирование вполне возможно... тормознул, повело, въехал...беда...
Кстати, там даже при интенсивном движении, когда кацапня гоняла из козломордии в украинский Крым, там и тогда дтп случались редко (чел.фактор). Так что, убежден, что там сказалось состояние дороги + сильные ливни сегодня...
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Это отбойник называется? Страна *********..ма
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Таким отбойником был травмирован в Европе Кубица.
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Я думал, что отбойники должны спасать а не убивать
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Цензор.НЕТФотоПодіїRenault наїхав на огорожу на Харківщині: 9-річна пасажирка загинула, ще двоє - госпіталізовані. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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