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 Політика України, Фоторепортаж
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Матеріали за темою:
Все про:бігборди (19) громадянство (560) паспорт (397) Росія (18627) Донбас (12434)

 "Паспорт ЕрЕф - заборона: жити в світі, вільно думати і говорити", - білборди, які закликають не отримувати громадянство РФ, з'явилися неподалік КПВВ на Донеччині. ФОТОрепортаж

За декілька десятків кілометрів від лінії розмежування з'явилися білборди, які показують негативні наслідки від отримання громадянства РФ. Плакати, що закликають "схаменутися і залишатися громадянами України" з'явилися в Бахмуті.

На білбордах російською написано "Паспорт ЭрЭф - запрет: жить в мире, свободно думать и говорить, пользоваться интернетом, запрет на собрания", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вільне радіо".

Цей текст супроводжується зображеннями розбитої снарядами окупантів багатоповерхівки в Лисичанську і фотографією силовиків МВС РФ, які затримують мітингувальників у Москві.

Паспорт ЕрЕф - заборона: жити в світі, вільно думати і говорити, - білборди, які закликають не отримувати громадянство РФ, зявилися неподалік КПВВ на Донеччині 01

Паспорт ЕрЕф - заборона: жити в світі, вільно думати і говорити, - білборди, які закликають не отримувати громадянство РФ, зявилися неподалік КПВВ на Донеччині 02

Також читайте: ЄС готовий розглянути варіант невизнання паспортів, виданих РФ на Донбасі в порушення мінських угод, - DW

Даних про замовника плакатів на них немає. Виданню стало відомо, що замовник і автор білбордів - волонтер, який працює з переселенцями і бажає залишитися невідомим. Його ідея: змусити людей замислитися про те, навіщо жителям ОРДЛО російський паспорт, якщо є легітимний український. А також показати, що може їх очікувати на реальних прикладах.

Нагадуємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136314
 
   
 Топ коментарі
 
Не бзди, убогий, по поводу моего призыва. Мне он не грозил и не грозит. А ты уже отдал долг Дыре? Поведай, в каком полку служили? (с).
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Рецепт мирного урегулирования прост:

освободить Донбасс, уничтожить всех сепараторов и сочувствующих рузька мир.
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Кацап, скажи спасибо тем, кто это замутил. Например гиркину, бородаю, бабаю и прочему биомусору с расейки. А то тебе все Украина виновата. Не было бы твоей вонючей паРаши, был бы мир и покой.
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Кацап, скажи спасибо тем, кто это замутил. Например гиркину, бородаю, бабаю и прочему биомусору с расейки. А то тебе все Украина виновата. Не было бы твоей вонючей паРаши, был бы мир и покой.
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достает из дырявой штанины, паспортину с консервную банку....
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Нужно не так. Паспорт РФ это билет на отлывющий "Титаник"
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а шо там есть альтернатива?
паспорт лугандона?
украинские же не выдают, или можно приехать получить если свидоцтво украинское показать? я про молодежь если шо
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поняв
тогда надо вешать бигборд с украинским паспортом
типа родина помнит про тебя сынок
вместе в евросоюз по безвизу
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все кто захотели, те получают. Крымчане тоже...
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так молодежи с оккупированных территорий, разрешили поступать в вузы без документов и вообще без экзаменов, через 5 лет будут выдавать дипломы вместе с паспортами. "Паспорт ЭрЭф - запрет: жить в мире, свободно думать и говорить", - билборды, призывающие не получать гражданство РФ, появились неподалеку КПВВ на Донетчине - Цензор.НЕТ 8860
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была такая тема на цензоре
думал фейк
своим с зно весь мозг вынесли
а тут да
особенно жителей крыма жаль(
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Да? А за пивком- не сбегать? В эту Дыру даже я не рискую проехаться, чисто от нечего делать, хотя бы на ценники ваши глянуть. А Зеленский, как известно, не только вам ничего не должен... Он и нам должен столько же.
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Не бзди, убогий, по поводу моего призыва. Мне он не грозил и не грозит. А ты уже отдал долг Дыре? Поведай, в каком полку служили? (с).
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Рецепт мирного урегулирования прост:

освободить Донбасс, уничтожить всех сепараторов и сочувствующих рузька мир.
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Борюсик, а не пришло тебе в твою дурную башку, что достаточно путену выврсти своих скотов и все прекратится. И не будет распятых мальчиков в трусиках. А тебе шота Зеля должен. У своего пу требуй.
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Телевизор разрушает мозг : https://youtu.be/bnye5FlhxBA
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Цензор.НЕТФотоПолітика України"Паспорт ЕрЕф - заборона: жити в світі, вільно думати і говорити", - білборди, які закликають не отримувати громадянство РФ, з'явилися неподалік КПВВ на Донеччині. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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