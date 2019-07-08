 "Паспорт ЕрЕф - заборона: жити в світі, вільно думати і говорити", - білборди, які закликають не отримувати громадянство РФ, з'явилися неподалік КПВВ на Донеччині. ФОТОрепортаж

На білбордах російською написано "Паспорт ЭрЭф - запрет: жить в мире, свободно думать и говорить, пользоваться интернетом, запрет на собрания", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вільне радіо".

Цей текст супроводжується зображеннями розбитої снарядами окупантів багатоповерхівки в Лисичанську і фотографією силовиків МВС РФ, які затримують мітингувальників у Москві.

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Даних про замовника плакатів на них немає. Виданню стало відомо, що замовник і автор білбордів - волонтер, який працює з переселенцями і бажає залишитися невідомим. Його ідея: змусити людей замислитися про те, навіщо жителям ОРДЛО російський паспорт, якщо є легітимний український. А також показати, що може їх очікувати на реальних прикладах.

Нагадуємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.