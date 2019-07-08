 Відкрито 95 кримінальних проваджень, пов'язаних із виборчим процесом до Верховної Ради, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

Загалом від початку передвиборчої кампанії в поліцію надійшло 2384 повідомлення про порушення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.
Найбільше повідомлень надійшло в Донецькій і Харківській областях, а також у Києві.
В основному ці факти пов'язані з незаконною агітацією (1675 фактів), підкупом виборців (198), перешкодою здійсненню виборчого права (60), хуліганством (56) і пошкодженням майна (43).
Загалом від початку передвиборчої кампанії поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 95 фактів. Зокрема, 74 кримінальні провадження стосуються порушень виборчого законодавства, 21 - проведення виборчої кампанії. Також складено 491 адміністративний протокол.
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Конечно, Парубий и Луценко тоже должны «сесть», поскольку они точно были подельниками Порошенко…
Кроме того, «в составе организованной преступной группы», организованной и возглавляемой Порошенко, пребывали также Гройсман, Турчинов, две Ирины (Геращенко и Луценко), Грицак, Гонтарева, Ворушилин и еще многие другие негодяи…
https://is.gd/YxLj4Q
🤣🤣
Вже було при Ющері.. сцилку пошукаю..
😁