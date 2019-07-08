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 Політика України, Події
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 Відкрито 95 кримінальних проваджень, пов'язаних із виборчим процесом до Верховної Ради, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

Упродовж минулої доби до органів поліції надійшло 102 повідомлення про події, пов'язані з виборчим процесом.

Загалом від початку передвиборчої кампанії в поліцію надійшло 2384 повідомлення про порушення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

Найбільше повідомлень надійшло в Донецькій і Харківській областях, а також у Києві.

В основному ці факти пов'язані з незаконною агітацією (1675 фактів), підкупом виборців (198), перешкодою здійсненню виборчого права (60), хуліганством (56) і пошкодженням майна (43).

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Загалом від початку передвиборчої кампанії поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 95 фактів. Зокрема, 74 кримінальні провадження стосуються порушень виборчого законодавства, 21 - проведення виборчої кампанії. Також складено 491 адміністративний протокол.

Відкрито 95 кримінальних проваджень, повязаних із виборчим процесом до Верховної Ради, - Нацполіція 01

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Відкрито 95 кримінальних проваджень, повязаних із виборчим процесом до Верховної Ради, - Нацполіція 02
Відкрито 95 кримінальних проваджень, повязаних із виборчим процесом до Верховної Ради, - Нацполіція 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136313
 
 
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Портнов подал в ГБР заявление о преступлениях Парубия и Луценко.
***
Конечно, Парубий и Луценко тоже должны «сесть», поскольку они точно были подельниками Порошенко…
Кроме того, «в составе организованной преступной группы», организованной и возглавляемой Порошенко, пребывали также Гройсман, Турчинов, две Ирины (Геращенко и Луценко), Грицак, Гонтарева, Ворушилин и еще многие другие негодяи…
https://is.gd/YxLj4Q

🤣🤣
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хотелось бы увидеть как с порося будут снимать депутатскую неприкосновенность, если оно таки прорвется в верховную зраду
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Верещать буде!!
Вже було при Ющері.. сцилку пошукаю..
😁
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95-й квартал плавно трансформировался в 95-й криминал.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниВідкрито 95 кримінальних проваджень, пов'язаних із виборчим процесом до Верховної Ради, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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