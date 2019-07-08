 21-й саміт Україна-ЄС стартував у Києві. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби президента.

У межах заходу президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер проведуть зустріч у вузькому колі.

Також Володимир Зеленський, Дональд Туск і Жан-Клод Юнкер візьмуть участь у пленарному засіданні 21-го саміту Україна - ЄС.

Крім того, заплановано підписання двосторонніх документів між Україною та Євросоюзом.

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Фото: Офіс президента