 21-й саміт Україна-ЄС стартував у Києві. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби президента.
У межах заходу президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер проведуть зустріч у вузькому колі.
Також Володимир Зеленський, Дональд Туск і Жан-Клод Юнкер візьмуть участь у пленарному засіданні 21-го саміту Україна - ЄС.
Крім того, заплановано підписання двосторонніх документів між Україною та Євросоюзом.
По информации издания, Климпуш-Цинцадзе не подали в перечне участников встречи, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику, и Евросоюз ожидал ее участия.
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ну и прекрасненько...........