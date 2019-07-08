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 Політика України, Фоторепортаж
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 21-й саміт Україна-ЄС стартував у Києві. ФОТОрепортаж

8 липня в Києві розпочався 21-й саміт Україна - Європейський Союз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби президента.

У межах заходу президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер проведуть зустріч у вузькому колі.

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Також Володимир Зеленський, Дональд Туск і Жан-Клод Юнкер візьмуть участь у пленарному засіданні 21-го саміту Україна - ЄС.

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Крім того, заплановано підписання двосторонніх документів між Україною та Євросоюзом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саміті Україна-ЄС буде підписано 5 документів про співпрацю, - постпред Точицький

21-й саміт Україна-ЄС стартував у Києві 03
Фото: Офіс президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136275
 
   
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А это пропагандой гомосексуализма не считается? Как-то уж слишком нежно они это делают.
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***, какой-то сюрреализм.... вроде не новости в реале смотришь, а юмористичесий сериал продолжается.....
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старого казла- пети нету? ну фиг с ним. пусть тапки белые готовит..пора его на свалку вышвырнуть
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Представляю, как Петр Алексееч от зависти лопается.
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Вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, который сегодня проходит в Киеве. Об этом сообщает "Европейская Правда" со ссылкой на источники.
По информации издания, Климпуш-Цинцадзе не подали в перечне участников встречи, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику, и Евросоюз ожидал ее участия.
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8 июля в Киеве начался 21-й саммит Украина - Европейский Союз.

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ну и прекрасненько........... 21-й саміт Україна-ЄС стартував у Києві - Цензор.НЕТ 4167
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Кому ти всрался чтоб тебя держать!))))))
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а шо ты тут зебил под немецким флагом делаешь , ссыкотно тварь
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Цензор.НЕТФотоПолітика України21-й саміт Україна-ЄС стартував у Києві. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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