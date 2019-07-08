 "Сила і честь" потрапила до трійки партій, які стали цілями чорного піару, - дослідження "Інституту масової інформації". ІНФОГРАФІКА

Про це йдеться в результатах дослідження політичної джинси, проведеного ГО "Інститут масової інформації" в період із 24 по 28 червня 2019 року в 13 популярних інтернет-медіа, повідомляє Цензор.НЕТ.
У досліджених медіа 16% матеріалів з ознаками чорного піару стосувалися особисто Ігоря Смешка та політичної партії "Сила і честь". Цей показник є другим серед усіх політсил.
Понад половина (52%) матеріалів з ознаками контрагітації були спрямовані проти експрезидента і лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка. На третьому місці - контрагітація проти "Опозиційного блоку" (16%).
Котрагітація проти інших політсил у сумі становить 20%.
Найбільше матеріалів контрагітаційного характеру розміщувалося на сайті "Знай.юа" - 68% від усіх зафіксованих за період моніторингу матеріалів з ознаками чорного піару.
На контрагітацію проти чинного президента України Володимира Зеленського припало 8% від загальної кількості матеріалів.
Главное, что против Смешко 16 % ))))))))))))))))))
ДослідженніяЦентру контент-аналізу за результатами виборів 2019:
... Взагалі, маніпуляції на користь Зеленського відбувалися цілком у "російському" стилі. Ми не маємо прямих підтверджень співпраці Зе!команди з росіянами, але коктейль із фейків та конспірологічних теорій був дуже схожим на той, що використовувався під час президентської кампанії у США 2016 року....
.... Зокрема, 8 із 10 найпопулярніших негативних меседжів про Порошенка були фейковими або принаймні дуже маніпулятивними. Чого не спостерігалося у критиці Зеленського. .... Носії ліберальної позиції у соцмережі - прихильники дерегуляції, зменшення податків, ринку землі тощо - в 90% випадків виявлялися прихильниками Петра Порошенка. Це суперечить намаганням команди Зеленського, зокрема Данилюка та Абромавичуса, позиціонувати його як ліберала-реформатора. Поміж його електорату фактично немає запиту на реформи...
... Серед патріотично налаштованих користувачів абсолютну більшість - три чверті - складав електорат Порошенка. ...
Факты Смешко!
И плёнки Мельчниченко! И чемоданы Марчука!
Ура!
" 16% материалов с признаками черного пиара касались лично Игоря Смешко и политической партии "Сила и Честь". "
Кто-то, кто смотрит наши СМИ, может в это поверить?
Против Зели идет черного пиара раз в 10 больше, чем против остальных, вместе взятых, если прошерстить интернет-СМИ.
Где вас таких выращивают ? !!!
А выращивают нас в Украине. Ты разве не видишь на каком сайте ты работаешь?
Вижу, что с первого раза ты его не всосал )))
Ты вообще понимаешь, что исследования проводятся не по комментам, а по статьям ?
Я к тому - может, у него и выбора не было? Хотя, конечно, выбор есть всегда, но не всегда он с хорошим концом...
Пусть лучше дали себе пирамидки от рака продает.
Им шаКАЛадку покажи и...имей их как хоти!!!
Правильно !!!
"Слуга народа" - партия с вековыми традициями !!!
Основана в 1169 году.
Смешко не без недостатков, но за него надо голосовать если хотите чтобы мы вышли из нашей дерьмовой ситуации.
Дезентерія не у розрахунок у зв"язку з іх невіглазством.
А от леді Ю, Медведчук, Вакарчук - це вже забагато.
Для начала посмотрите на картинку, которую обсуждаете!