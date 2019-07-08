 "Сила і честь" потрапила до трійки партій, які стали цілями чорного піару, - дослідження "Інституту масової інформації". ІНФОГРАФІКА

Про це йдеться в результатах дослідження політичної джинси, проведеного ГО "Інститут масової інформації" в період із 24 по 28 червня 2019 року в 13 популярних інтернет-медіа, повідомляє Цензор.НЕТ.

У досліджених медіа 16% матеріалів з ознаками чорного піару стосувалися особисто Ігоря Смешка та політичної партії "Сила і честь". Цей показник є другим серед усіх політсил.

Понад половина (52%) матеріалів з ознаками контрагітації були спрямовані проти експрезидента і лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка. На третьому місці - контрагітація проти "Опозиційного блоку" (16%).

Котрагітація проти інших політсил у сумі становить 20%.

Найбільше матеріалів контрагітаційного характеру розміщувалося на сайті "Знай.юа" - 68% від усіх зафіксованих за період моніторингу матеріалів з ознаками чорного піару.

На контрагітацію проти чинного президента України Володимира Зеленського припало 8% від загальної кількості матеріалів.

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