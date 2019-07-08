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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:вибори (4133) Смешко (21) чорний піар (27) Сила і Честь (6) Європейська Солідарність (50)

 "Сила і честь" потрапила до трійки партій, які стали цілями чорного піару, - дослідження "Інституту масової інформації". ІНФОГРАФІКА

Під час нинішньої парламентської передвиборчої кампанії частіше за інших стають цілями чорного піару три партії.

Про це йдеться в результатах дослідження політичної джинси, проведеного ГО "Інститут масової інформації" в період із 24 по 28 червня 2019 року в 13 популярних інтернет-медіа, повідомляє Цензор.НЕТ.

У досліджених медіа 16% матеріалів з ознаками чорного піару стосувалися особисто Ігоря Смешка та політичної партії "Сила і честь". Цей показник є другим серед усіх політсил.

Понад половина (52%) матеріалів з ознаками контрагітації були спрямовані проти експрезидента і лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка. На третьому місці - контрагітація проти "Опозиційного блоку" (16%).

Котрагітація проти інших політсил у сумі становить 20%.

Сила і честь потрапила до трійки партій, які стали цілями чорного піару, - дослідження Інституту масової інформації 01

Найбільше матеріалів контрагітаційного характеру розміщувалося на сайті "Знай.юа" - 68% від усіх зафіксованих за період моніторингу матеріалів з ознаками чорного піару.

На контрагітацію проти чинного президента України Володимира Зеленського припало 8% від загальної кількості матеріалів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членом партії Вакарчука є засновник агентства Postmen Ведмідь, яке займалося чорним піаром проти Зеленського на виборах

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136269
 
 
 Топ коментарі
 
То, что против ЕС и Порошенко 52 % чёрного пиара - это мелочь.

Главное, что против Смешко 16 % ))))))))))))))))))
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Порохоботы главий ресурс черного піару)) Так всіх обсирають, шо ііхнього сцаря ніхто вже навіть живим бачити не хоче))
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Порохоботы - як діти, которые врут и надеются, что взрослые в эту ложь свято верят.

Им шаКАЛадку покажи и...имей их как хоти!!!
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да у них гордон есть, это лысая голова кого хочешь перепиарит
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То, что против ЕС и Порошенко 52 % чёрного пиара - это мелочь.

Главное, что против Смешко 16 % ))))))))))))))))))
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Наверное цензор не учитывался. Здесь 90% черного пиара против ЗЕ и его партии.
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Посмотри чуть ниже и поспорь со статистикой.
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это не статистика а заказное исследование.. пора бы различать слова в словаре "Сила и честь" попала в топ-3 партий, ставших целями черного пиара, - исследование "Института массовой информации" - Цензор.НЕТ 2015
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для начала буквы все выучить не мешало бы
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Ну да, У Зебилов все, что не помещается в их тупую голову - ересь и деза Все кто не катит бочку на Порошенко - гады и порохоботы. . А мысли должны короткими и прямыми, как команды дресировщиков.
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Ну да, как и на первых выборах.

ДослідженніяЦентру контент-аналізу за результатами виборів 2019:

... Взагалі, маніпуляції на користь Зеленського відбувалися цілком у "російському" стилі. Ми не маємо прямих підтверджень співпраці Зе!команди з росіянами, але коктейль із фейків та конспірологічних теорій був дуже схожим на той, що використовувався під час президентської кампанії у США 2016 року....

.... Зокрема, 8 із 10 найпопулярніших негативних меседжів про Порошенка були фейковими або принаймні дуже маніпулятивними. Чого не спостерігалося у критиці Зеленського. .... Носії ліберальної позиції у соцмережі - прихильники дерегуляції, зменшення податків, ринку землі тощо - в 90% випадків виявлялися прихильниками Петра Порошенка. Це суперечить намаганням команди Зеленського, зокрема Данилюка та Абромавичуса, позиціонувати його як ліберала-реформатора. Поміж його електорату фактично немає запиту на реформи...

... Серед патріотично налаштованих користувачів абсолютну більшість - три чверті - складав електорат Порошенка. ...
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Це той, у кого на дачі Ющенка труїли.
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очернили старых гебистов и продавцов волшебных пирамидок?
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Оно и понятно. Против фактов, имеющихся у Смешко, особо не попрёшь. Остаётся одно: тупо лить грязную брехню. И голосовал и буду голосовать за Смешко и его партию.
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Удачи. А что льют? А то ни разу не встречал ничего, кроме пиара этой партии Гордоном.
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Ну зачем же так нагло лгать? Где я лил какой-то черный пиар против Смешко?
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Да, да!
Факты Смешко!
И плёнки Мельчниченко! И чемоданы Марчука!
Ура!
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Да какая там партия, кто ее знал до сего дня, как и слуг господ, пардон, народа?
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"На контрагитацию против действующего Президента Украины Владимира Зеленского пришлось 8% процентов от общего количества материалов."

" 16% материалов с признаками черного пиара касались лично Игоря Смешко и политической партии "Сила и Честь". "

Кто-то, кто смотрит наши СМИ, может в это поверить?
"Сила и честь" попала в топ-3 партий, ставших целями черного пиара, - исследование "Института массовой информации" - Цензор.НЕТ 3846

Против Зели идет черного пиара раз в 10 больше, чем против остальных, вместе взятых, если прошерстить интернет-СМИ.
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Оно и правильно. Сегодня - он главный обидчик педро. Ну, никак не ожидал педро такого вот конца. Ну, а союз со Смешко, в разы усилит позиции Зе. Главное, чтоб он и его команда это поняли.
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Смєшко - обідчик Педро?..Так у нього в першій десятці Чубаров - головний татарський порохобот...І ціла зграя пєдровських лизунів із Самопомочі,яких Садовий безрезультатно намагався вигнати саме за лояльність до Пєдро...
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Зеленский и пожалеет о своем выборе сесть в кресло президента. Но будет уже поздно. От миллионов поклонников не останется и следа. Прекрасного актера, комика, шоумена те, кто ему аплодировал, будут ненавидеть. Год он еще на волне угасающей популярности сможет побыть тем самым, кому аплодировали миллионы. Актером, комиком, тамадой. После парламентских с любым исходом голосования он постепенно утратит все свои позиции, как любимец публики. Потому что бумеранг возвращается. Потому что стать хорошим президентом у него нет ни задатков, ни оснований. А комиком и актером он уже не будет как прежде. Его будут ненавидеть. Это будет жалко и противно даже для бывших почитателей "таланта. Возможно Квартал как-то продолжит собирать залы, если отойдет в сторону от него, а Лена тихонечко продолжит писать сценарии, не выходя на публику. Но вот Вова уже все потерял. Не уйдет он с поста под овации. Это будет самый бездарный пример правления. А его выбор вообще сесть в это кресло - самый глупый и недальновидный в его карьере. Наверное, он сам задаст себе вопрос: Зачем я в это вляпался? Ведь у меня все было? Можно было подстраиваться под любого президента, высмеивать очередного спикера, копировать вечную Юлю и зарабатывать большие деньги. Можно было сняться еще в десятках фильмов и продать их в ту же Россию. Купить еще пару вилл в Италии и даже в Крыму. И жить до старости той жизнью, которой привык. В которой действительно ничего никому не был должен. Но в итоге мы наблюдаем эту поистине "аферу века".
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Вот классический пример черного пиара против ПЕС... ээ СилаиЧес... эээ ... Не, ну не против же ЗЕ этот пост. Как вы такое могли подумать?
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Ты вообще понимаешь, что исследования проводятся не по комментам, а по статьям ?

Где вас таких выращивают ? !!!
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Ухты и где такие статьи печатают? Где наезжают на святаго ПАПу? Я статьи не читаю, я смотрю коменты в интернете. А в них ПАП почти святой, а вот ЗЕ ... фсёпропало.
А выращивают нас в Украине. Ты разве не видишь на каком сайте ты работаешь?
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задам вопрос повторно.

Вижу, что с первого раза ты его не всосал )))

Ты вообще понимаешь, что исследования проводятся не по комментам, а по статьям ?
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Ты чо затараторило то? Ты ваще бред этой новости цензора видишь? По 25 не статьям, а публикациям, они сделали основополагающий вывод. ПО 25 ПУБЛИКАЦИЯМ. Да их сотни. Проценты видел? В сумме 104% Это что? А ты мне тут про какие-то статьи.
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а ты, зебил, про какие-то комменты )))
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Со всем согласен, кроме, пожалуй, вот этого : А его выбор вообще сесть в это кресло - самый глупый и недальновидный в его карьере.

Я к тому - может, у него и выбора не было? Хотя, конечно, выбор есть всегда, но не всегда он с хорошим концом...
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Гордона раскусили, многие не знали что он вата, а теперь узнали.
Пусть лучше дали себе пирамидки от рака продает.
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Чего брешешь? Ватой рашисткой он никогда не был.
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какой чёрный Пиар?! Посмотрите на состав людишек у Смешко!!!
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Не ври. Там состав несравнимо лучше, чем во всех других.
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Из бпп там только два человека. Один из них это Чубаров. Считать его бпп-шником это тупость.
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ты острая...проверься и свою семью проверь, убогая, ярлыки тут вешаешь.
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Порохоботы главий ресурс черного піару)) Так всіх обсирають, шо ііхнього сцаря ніхто вже навіть живим бачити не хоче))
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Це наглядно демострує твій коментар. "Сила и честь" попала в топ-3 партий, ставших целями черного пиара, - исследование "Института массовой информации" - Цензор.НЕТ 3634
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Порохоботы - як діти, которые врут и надеются, что взрослые в эту ложь свято верят.

Им шаКАЛадку покажи и...имей их как хоти!!!
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заказчик черного пиара против всех - "слуга русского народу"
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Цікава в статті арифметика: 52+16+16+20=104%
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Враховуючи, що тут усі відсотки округлені до цілого, то це скоріше проблема округлення. Стояло округлити все вгору і воно округлило, а ті, хто картинку малював не замислювалися. Так що зради тут нема.
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Ні, просто у Смешка насправді 12%: https://imi.org.ua/monitorings/chornyy-piar-ta-kontrahitatsiia-na-parlaments-kykh-khto-i-proty-koho/
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Чёрт из табакерки выскочил и требует голосуй за меня.Зе придётся многое впредь поменять,чтобы не было подставных,однодневок и инфантильных на выборах.Чтобы борьба была честной,без гречки.Щас мода пошла на мороженое.Кто ещё не взял- подходите!!При савке -водочка, пиво ,дефицит.
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Идеально было бы, если бы участие в выборах могли принимать только работающие люди, которые отчисляют деньги в бюджет. Никаких неработающих пенсионеров, студентов, домохозяек и заключенных. И небольшой денежный взнос за право участия в голосовании - для страховки от любителей шаровой гречки.
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мнение никчемной нулевки для меня особенно ценно "Сила і честь" потрапила до трійки партій, які стали цілями чорного піару, - дослідження "Інституту масової інформації" - Цензор.НЕТ 8222
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Зе придётся многое впредь поменять,чтобы не было подставных,однодневок ...


Правильно !!!

"Слуга народа" - партия с вековыми традициями !!!

Основана в 1169 году.
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Если учесть что Порошенко имеет и очень большое количество пиара, то черный пиар против него не так уж много. Тогда как если на партию Сила и Честь даже бигбордов нет и рекламы на телевидении, то это очень существенно. И по моим наблюдениям, что большая часть черного пиара против партии Смешко это как раз порохоботы.
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Эта срань носом чует, где и кто им может реально яйца прищемить.
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Жопоблоковські-БОТи главий ресурс черного піару, Так всіх обсирають, що їхнього царя Путіна ніхто вже навіть живим бачити не хоче.
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Черный пиар против Смешко организовывают вонючие мерзавцы и ворье олигархи и приближенные к ним политики, которые боятся Смешко. А также московия, которая не хочет Смешко, так как они не заинтересованы, чтобы в парламенте Украины появился патриотичный интеллектуал.
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Еще добавлю что московитов устраивает если у нас в политике всякие ничтожества. При этом их Хутин, в сравнении, выглядит интеллектуалом.
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Народ. Голосуйте только за партию Смешко "Сила и честь". Остальные партии это большое зло. Хватит голосовать по надоевшему принципу - за большое зло, чтобы не прошло зло еще большее.
Смешко не без недостатков, но за него надо голосовать если хотите чтобы мы вышли из нашей дерьмовой ситуации.
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И не слушайте когда говорят, что он не пройдет. Все "опросы" мошеннические. Если мы не будем слушать внушения, то пройдет. Притом если будете голосовать за кого-то другого, считая что он не пройдет, то значит будете голосовать против Смешко, помогая негодяям возвыситься над ним.
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А що це за партія, "Сили несчесть"? Я і не чув про таку....
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Смешко - це вже буде занадто проросійських сил у парламенті.
Дезентерія не у розрахунок у зв"язку з іх невіглазством.
А от леді Ю, Медведчук, Вакарчук - це вже забагато.
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Вы идиоты?
Для начала посмотрите на картинку, которую обсуждаете!

"Сила і честь" потрапила до трійки партій, які стали цілями чорного піару, - дослідження "Інституту масової інформації" - Цензор.НЕТ 3420
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Цензор.НЕТФотоПолітика України"Сила і честь" потрапила до трійки партій, які стали цілями чорного піару, - дослідження "Інституту масової інформації". ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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