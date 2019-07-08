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 Захист бійців від мін і фугасів: в Україні запустили серійне виробництво протимінної системи "Оберіг-С". ФОТОрепортаж

ДП "Новатор", що входить до складу ДК "Укроборонпром", розпочало серійне виготовлення спеціальної системи "Оберіг-С", яка призначена для захисту бійців від радіокерованих вибухових пристроїв – мін, фугасів тощо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

"Оберіг" може заглушити будь-яку передачу команди на підрив через радіостанції та мобільні телефони у діапазоні від 20 до 4000 МГц. Фактично, у зоні роботи "Оберегу" не працює жодний приймач, який приводить у дію детонатор вибухівки. Це забезпечує гарантований захист бійців, важливих об‘єктів та мирного населення.

Захист бійців від мін і фугасів: в Україні запустили серійне виробництво протимінної системи Оберіг-С 01
"Оберіг-С"

Саме такі системи зараз активно розробляються і постачаються до армій провідних країн світу, які ведуть бойові дії в умовах активної терористичної загрози, зокрема проти ІДІЛ. Використання таких систем дозволяє запобігти терактам, які направлені проти цивільного населення, військових та інфраструктурних об‘єктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" - це бізнес. Він має бути максимально ефективним", - Данилюк

Особливістю "Оберіг-С" є те, що він може встановлюватися на бронетехніку та автотранспорт, забезпечуючи захист всієї колони техніки під час руху. Це дозволяє уникнути втрат на марші чи стоянці від закладених фугасів. Також він може встановлюватись на стаціонарні об‘єкти, такі як блокпости, шпиталі, склади боєприпасів чи центри управління та зв‘язку. Масоване використання "Оберегів" дозволяє створити, навіть у найнебезпечніших місцях з найвищим ризиком терористичної атаки, захищені "зелені зони".

Захист бійців від мін і фугасів: в Україні запустили серійне виробництво протимінної системи Оберіг-С 02
"Оберіг-Н"

Окрім того, "Новатор" розробив більш легку версію цієї системи – "Оберіг-Н", який може переноситись одним бійцем. Ця версія призначена для захисту саперів під час розмінування, локального придушення зв‘язку, а також забезпечення захисту бійців під час спеціальних операцій.

Наразі "Оберіг-Н" проходить державні випробування, за позитивними результатами яких та включення у Держоборонзамовлення, він зможе постачатися до української армії.

Захист бійців від мін і фугасів: в Україні запустили серійне виробництво протимінної системи Оберіг-С 03
Фото: сайт "Укроборонпром"

Нагадаємо, що ДП "Новатор" є одним з провідних підприємств "Укроборонпрому", яке виробляє авіоніку, радари для літаків, засоби радіоелектронного придушення та інші електронні компоненти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136260
 
   
 Топ коментарі
 
как же петя разворовал - ВПК Украины - правда зебилы? - уууу тупицы тупые
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это порохосвин со свинрчуками изолбрел на пару, мародер порошенко он же все для армии, все для армии... Защита бойцов от мин и фугасов: в Украине запустили серийное производство противоминной системы "Оберіг-С" - Цензор.НЕТ 3128
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Зеленский лично схемы проэктировал для этого оборудывания, ты чего Защита бойцов от мин и фугасов: в Украине запустили серийное производство противоминной системы "Оберіг-С" - Цензор.НЕТ 15
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как же петя разворовал - ВПК Украины - правда зебилы? - уууу тупицы тупые
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Да не трогай их, они и сами не понимают что происходит. Как там про бисер и свиней.
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Зеленский лично схемы проэктировал для этого оборудывания, ты чего
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это порохосвин со свинрчуками изолбрел на пару, мародер порошенко он же все для армии, все для армии... Защита бойцов от мин и фугасов: в Украине запустили серийное производство противоминной системы "Оберіг-С" - Цензор.НЕТ 3128
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А Жека?! Ты Шо, это же его идея, это же только в его лысую,тьфу, светлую голову могло пртйти... Захист бійців від мін і фугасів: в Україні запустили серійне виробництво протимінної системи "Оберіг-С" - Цензор.НЕТ 7419
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Маладэс петя. На 6 году войны, после снятия себя с президентов запустил систему, в которой ВСУ нуждалась еще в 2014 году. Айда хряк.
И да, То, что хряк разворовал ВПК Украины я слышу от тебя. Смари подадут в суд. Хряк обворовал Укроборонпром. Гы. Учи матчасть тупое.
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Пора уже тебе на голову кирпич опустить! Защита бойцов от мин и фугасов: в Украине запустили серийное производство противоминной системы "Оберіг-С" - Цензор.НЕТ 2340
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коллективная работа лахтоольгинцев по дискредитации? Попал по яйцам? Гы.
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Правда,правда! Разворовал и надпись написал:
"У Зе была команда, он её любил.." Защита бойцов от мин и фугасов: в Украине запустили серийное производство противоминной системы "Оберіг-С" - Цензор.НЕТ 6976
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Вождь, ну ты разворушил помойку. По нашему-по индейски скальпы снимать, а не базарить.
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Проблема зебилов в том, что они не видели ни до, ни после.
Не служили, не служат и не собираются. Поэтому, шо им в голову положили, то там корни и пустило.
Слева до, справа после (зебилы верят, шо это их сраные 1,5% военного сбора такие чудеса творят):

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И до таких берцев не было, а жилеты не для всех
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1,5% военный сбор - это охренительно огромные деньги за 5 лет. Его платят абсолютно все люди , живущие в Украине. И бомжи ,если покупают еду в магазине.
Даже ты - платишь.
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Ты со своими 1,5% вобще никуда не упираешься с учетом того, сколько было потрачено и сколько было собрано настоящими украинцами на СВОЮ армию.

Т.е. зелебоба, из которого еле выжали несчастные 1,5% (о чем он постоянно скулит на всех углах) сравнивает себя с людьми, которые целые состояния безвозмездно тратили на ВСУ.
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пацанчик точно все это прикроет = т.к это не нравится пуйлу
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Много в последнее время развелось таких как ты ботов с идиотскими никами, которые нормальный человек себе никогда не возьмет и иностранными IP, которые пытаются раскачать Украину против власти, устроив хаос...Лахта очень оператично переключилась с мочилова Порошенко на мочилово Зеленского.
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Ну, да такие как ты были за беркут и против "раскачки Украины против власти, устроив хаос."
такие как ты выбрали шапкокрада в 2010, а 2019 мозгокрада. фальшивого голобородько, выбрали, чтобы лизать жопу московитам
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Брешешь.
Я был на Майдане именно на стороне протестующих, в отличие от тебя.
Я в 2004м голосовал за Юща, в 2010м - за Гриценко и Тимошенко, в 2014 и 2019м - за Гриценко.
А ты, свежеявленный бот с говорящей ботской кликухой, как работал все это время на кремль, так и продолжаешь работать под новым ником.
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Главное этот товарищ(Пригожина) срет на партию Зели, но кликуху взял се - как будто шоб подлизаться к нему. Там наверное уже пациентов-кащенитов набирают Захист бійців від мін і фугасів: в Україні запустили серійне виробництво протимінної системи "Оберіг-С" - Цензор.НЕТ 8591
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Є і інша думка. Все залишити і зробити своїм коли Україна знову буде під контролем Кремля.
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При педро такого не було...
Для нього цукерки були дорожчі за життя воїнів.
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Конкурирующая кондитерская АВК, кто же вам поверит на слова.
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Как это Пепе лично не профинансировал???,)))
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"В неуемном стремлении подорвать традиционные ценности и разложить Россию изнутри и поставить ее снова на колени внедряют сволочи при помощи интернета, социальных сетей и СМИ в неокрепшие умы нашей молодежи, да и не только молодежи, чуждые нам либеральные идеи свободы и прав человека, неприкосновенности частной собственности и жилища и даже права на выбор образа жизни и саму личную жизнь".
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показывали, амеры с воздуха подобную хрень в Ираке запускали....
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Щось ніхрена не ясно. Який у них принцип дії?
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Глушилка сигнала , такие новшества ещё в Афгане применяли .
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тобто, якщо створити ******** винищувач, то це не буде новацією, бо літак ще у 1903му році створений?
ги
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******** винищувач і перший літак відрізняються як комп`ютер від арифмометра . А тут прилад з однаковим принципом дії , тільки елементна база ******* та діапазон значно розширений .
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""Оберіг" может заглушить любую передачу команды на подрыв через радиостанции и мобильные телефоны в диапазоне от 20 до 4000 МГц. Фактически, в зоне работы "Оберігу", не работает ни один приемник, который приводит в действие детонатор взрывчаткиИсточник: https://censor.net.ua/p3136260"
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Это типа элитный. Захист бійців від мін і фугасів: в Україні запустили серійне виробництво протимінної системи "Оберіг-С" - Цензор.НЕТ 1711
Реальный в 2014 был такой. При этом колени, локти, броники и каски покупались/оплачивались украинцами, когда 73% ватных муделей спокойно водяру с пивасом жрали у телевизоров. А теперь это ЗЕговно нам рассказывает, шо оказывается это оно армию подняло.

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https://korrespondent.net/business/companies/4114662-Roshen-otkryl-novuui-fabryku-pod-kyevom
*****Roshen открыл новую фабрику под Киевом Захист бійців від мін і фугасів: в Україні запустили серійне виробництво протимінної системи "Оберіг-С" - Цензор.НЕТ 7193Корреспондент.biz, 4 июля 2019, 18:05Захист бійців від мін і фугасів: в Україні запустили серійне виробництво протимінної системи "Оберіг-С" - Цензор.НЕТ 1170

Новая Противоминная защита от " Рошена". Ха.
Захист бійців від мін і фугасів: в Україні запустили серійне виробництво протимінної системи "Оберіг-С" - Цензор.НЕТ 8054
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЗахист бійців від мін і фугасів: в Україні запустили серійне виробництво протимінної системи "Оберіг-С". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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