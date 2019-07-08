 Захист бійців від мін і фугасів: в Україні запустили серійне виробництво протимінної системи "Оберіг-С". ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

"Оберіг" може заглушити будь-яку передачу команди на підрив через радіостанції та мобільні телефони у діапазоні від 20 до 4000 МГц. Фактично, у зоні роботи "Оберегу" не працює жодний приймач, який приводить у дію детонатор вибухівки. Це забезпечує гарантований захист бійців, важливих об‘єктів та мирного населення.



"Оберіг-С"

Саме такі системи зараз активно розробляються і постачаються до армій провідних країн світу, які ведуть бойові дії в умовах активної терористичної загрози, зокрема проти ІДІЛ. Використання таких систем дозволяє запобігти терактам, які направлені проти цивільного населення, військових та інфраструктурних об‘єктів.

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Особливістю "Оберіг-С" є те, що він може встановлюватися на бронетехніку та автотранспорт, забезпечуючи захист всієї колони техніки під час руху. Це дозволяє уникнути втрат на марші чи стоянці від закладених фугасів. Також він може встановлюватись на стаціонарні об‘єкти, такі як блокпости, шпиталі, склади боєприпасів чи центри управління та зв‘язку. Масоване використання "Оберегів" дозволяє створити, навіть у найнебезпечніших місцях з найвищим ризиком терористичної атаки, захищені "зелені зони".



"Оберіг-Н"

Окрім того, "Новатор" розробив більш легку версію цієї системи – "Оберіг-Н", який може переноситись одним бійцем. Ця версія призначена для захисту саперів під час розмінування, локального придушення зв‘язку, а також забезпечення захисту бійців під час спеціальних операцій.

Наразі "Оберіг-Н" проходить державні випробування, за позитивними результатами яких та включення у Держоборонзамовлення, він зможе постачатися до української армії.



Фото: сайт "Укроборонпром"

Нагадаємо, що ДП "Новатор" є одним з провідних підприємств "Укроборонпрому", яке виробляє авіоніку, радари для літаків, засоби радіоелектронного придушення та інші електронні компоненти.