 Захист бійців від мін і фугасів: в Україні запустили серійне виробництво протимінної системи "Оберіг-С". ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".
"Оберіг" може заглушити будь-яку передачу команди на підрив через радіостанції та мобільні телефони у діапазоні від 20 до 4000 МГц. Фактично, у зоні роботи "Оберегу" не працює жодний приймач, який приводить у дію детонатор вибухівки. Це забезпечує гарантований захист бійців, важливих об‘єктів та мирного населення.
Саме такі системи зараз активно розробляються і постачаються до армій провідних країн світу, які ведуть бойові дії в умовах активної терористичної загрози, зокрема проти ІДІЛ. Використання таких систем дозволяє запобігти терактам, які направлені проти цивільного населення, військових та інфраструктурних об‘єктів.
Особливістю "Оберіг-С" є те, що він може встановлюватися на бронетехніку та автотранспорт, забезпечуючи захист всієї колони техніки під час руху. Це дозволяє уникнути втрат на марші чи стоянці від закладених фугасів. Також він може встановлюватись на стаціонарні об‘єкти, такі як блокпости, шпиталі, склади боєприпасів чи центри управління та зв‘язку. Масоване використання "Оберегів" дозволяє створити, навіть у найнебезпечніших місцях з найвищим ризиком терористичної атаки, захищені "зелені зони".
Окрім того, "Новатор" розробив більш легку версію цієї системи – "Оберіг-Н", який може переноситись одним бійцем. Ця версія призначена для захисту саперів під час розмінування, локального придушення зв‘язку, а також забезпечення захисту бійців під час спеціальних операцій.
Наразі "Оберіг-Н" проходить державні випробування, за позитивними результатами яких та включення у Держоборонзамовлення, він зможе постачатися до української армії.
Нагадаємо, що ДП "Новатор" є одним з провідних підприємств "Укроборонпрому", яке виробляє авіоніку, радари для літаків, засоби радіоелектронного придушення та інші електронні компоненти.
И да, То, что хряк разворовал ВПК Украины я слышу от тебя. Смари подадут в суд. Хряк обворовал Укроборонпром. Гы. Учи матчасть тупое.
"У Зе была команда, он её любил.."
Не служили, не служат и не собираются. Поэтому, шо им в голову положили, то там корни и пустило.
Слева до, справа после (зебилы верят, шо это их сраные 1,5% военного сбора такие чудеса творят):
Даже ты - платишь.
Т.е. зелебоба, из которого еле выжали несчастные 1,5% (о чем он постоянно скулит на всех углах) сравнивает себя с людьми, которые целые состояния безвозмездно тратили на ВСУ.
такие как ты выбрали шапкокрада в 2010, а 2019 мозгокрада. фальшивого голобородько, выбрали, чтобы лизать жопу московитам
Я был на Майдане именно на стороне протестующих, в отличие от тебя.
Я в 2004м голосовал за Юща, в 2010м - за Гриценко и Тимошенко, в 2014 и 2019м - за Гриценко.
А ты, свежеявленный бот с говорящей ботской кликухой, как работал все это время на кремль, так и продолжаешь работать под новым ником.
Для нього цукерки були дорожчі за життя воїнів.
ги
Реальный в 2014 был такой. При этом колени, локти, броники и каски покупались/оплачивались украинцами, когда 73% ватных муделей спокойно водяру с пивасом жрали у телевизоров. А теперь это ЗЕговно нам рассказывает, шо оказывается это оно армию подняло.
*****Roshen открыл новую фабрику под Киевом Корреспондент.biz, 4 июля 2019, 18:05
Новая Противоминная защита от " Рошена". Ха.