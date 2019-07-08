 Терористи обстріляли Новгородське: унаслідок розриву 82-мм міни поранено мирного жителя, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, про це повідомляє українська сторона СЦКК.
Незважаючи на Мінські домовленості, збройні формування Російської Федерації та її найманці продовжують обстрілювати мирні населені пункти на сході України. Так, 6 липня, пізно ввечері, бойовики обстріляли селище Новгородське. Відомо, що вогонь противник вів з окупованої Горлівки.
За фактом обстрілу спостережною групою української сторони СЦКК здійснено фотофіксацію.
"В результаті розриву мін калібру 82 мм пошкоджено вікна у приватному будинку по вулиці Слов’янській та поранено літнього чоловіка 1941 року народження. Ворожа міна розірвалася в декількох метрах від його будинку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що постраждалий перебуває в лікарні в місті Торецьк.
"Висновок може бути один – противник знову порушує всі можливі норми міжнародного гуманітарного права. Страждає цивільне населення", - додали в СЦКК.
И вообще, нужно расширять теле-ассортимент.
Например, можно снять:
- документальный фильм "Мой друг - сепар", о двух школьных друзьях, разделенных "гражданской" войной
- документальный фильм "Зов предков", о посещении семейством из РФ могилки дедушки-НКВДста, прибитого в Ужгороде поленом (чтобы пулю не тратить) бийцами УПА
- сериал "Они сражались за родину" о судьбах бойцов "народного" фронта ЛДНР
- оперетта в двух действиях "Сепарская баллада", с песнями и плясками
"Из всех искусств для нас важнейшим является кино", - сказал дедушка Ленин, а на практике потвердил Беня, успешно "выстрогав президента из полена" (С Беня).
Жителі згодні.
Как-то, заполняя какую-то анкету или список, Николай спросил его, где он родился.
- В Нью-Йорке, - спокойно ответил Черевичный.
- Брось дурака валять! У меня времени нет. Где ты родился, я спрашиваю.
- В Нью-Йорке, я ж говорю, - и улыбнулся. - Это в Сталинской области.
Поселок такой фабричный есть. В Дзержинском районе. Честное слово! Можешь в паспорте посмотреть.
- Неужели есть?
Оказалось, что действительно есть.
- Так, может, и Нью-йоркский райком партии есть?
- Нет, райкома нет. А поселковый Совет Нью-йоркский есть. И председателем его был до войны человек по фамилии Дэвис.
Николай и стоявшие рядом ребята рассмеялись. Действительно, получалось очень смешно.
http://chivokunya-on.livejournal.com/4479.html