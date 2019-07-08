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 Події, Фоторепортаж
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 Терористи обстріляли Новгородське: унаслідок розриву 82-мм міни поранено мирного жителя, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Унаслідок обстрілу незаконними збройними формуваннями селища Новгородське травмовано мирного жителя.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, про це повідомляє українська сторона СЦКК.

Незважаючи на Мінські домовленості, збройні формування Російської Федерації та її найманці продовжують обстрілювати мирні населені пункти на сході України. Так, 6 липня, пізно ввечері, бойовики обстріляли селище Новгородське. Відомо, що вогонь противник вів з окупованої Горлівки.

Терористи обстріляли Новгородське: унаслідок розриву 82-мм міни поранено мирного жителя, - СЦКК 01

За фактом обстрілу спостережною групою української сторони СЦКК здійснено фотофіксацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, троє дістали поранення і травми, знищено 2 терористів. За добу - 16 ворожих обстрілів, - штаб

"В результаті розриву мін калібру 82 мм пошкоджено вікна у приватному будинку по вулиці Слов’янській та поранено літнього чоловіка 1941 року народження. Ворожа міна розірвалася в декількох метрах від його будинку", - йдеться в повідомленні.

Терористи обстріляли Новгородське: унаслідок розриву 82-мм міни поранено мирного жителя, - СЦКК 02

Зазначається, що постраждалий перебуває в лікарні в місті Торецьк.

Терористи обстріляли Новгородське: унаслідок розриву 82-мм міни поранено мирного жителя, - СЦКК 03
Фото: пресцентр ОС/Facebook

"Висновок може бути один – противник знову порушує всі можливі норми міжнародного гуманітарного права. Страждає цивільне населення", - додали в СЦКК.

Терористи обстріляли Новгородське: унаслідок розриву 82-мм міни поранено мирного жителя, - СЦКК 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136169
 
 
 Топ коментарі
 
Вот, а узеленского хотят провести разведение сил по всей линний форнта. Чтобы орки потом увеличили свои позиции. Кароче капитуляция не загорами...
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Это все телерадиовещание виновато, телерадио мост не провели вовремя.
И вообще, нужно расширять теле-ассортимент.
Например, можно снять:
- документальный фильм "Мой друг - сепар", о двух школьных друзьях, разделенных "гражданской" войной
- документальный фильм "Зов предков", о посещении семейством из РФ могилки дедушки-НКВДста, прибитого в Ужгороде поленом (чтобы пулю не тратить) бийцами УПА
- сериал "Они сражались за родину" о судьбах бойцов "народного" фронта ЛДНР
- оперетта в двух действиях "Сепарская баллада", с песнями и плясками

"Из всех искусств для нас важнейшим является кино", - сказал дедушка Ленин, а на практике потвердил Беня, успешно "выстрогав президента из полена" (С Беня).
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А казали шо перемиріє. Безальтернативне і мЬІролюбне. Напольйон, де ти? Ауууу!
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Вот, а узеленского хотят провести разведение сил по всей линний форнта. Чтобы орки потом увеличили свои позиции. Кароче капитуляция не загорами...
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Щаз телемост поведут, с "борщом московским", и замирятся за 10 миллиардов баксов на ЛДНР.
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Я тревожусь, Туск под обстрел не попал, вместе с сопровождающим?
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Это все телерадиовещание виновато, телерадио мост не провели вовремя.
И вообще, нужно расширять теле-ассортимент.
Например, можно снять:
- документальный фильм "Мой друг - сепар", о двух школьных друзьях, разделенных "гражданской" войной
- документальный фильм "Зов предков", о посещении семейством из РФ могилки дедушки-НКВДста, прибитого в Ужгороде поленом (чтобы пулю не тратить) бийцами УПА
- сериал "Они сражались за родину" о судьбах бойцов "народного" фронта ЛДНР
- оперетта в двух действиях "Сепарская баллада", с песнями и плясками

"Из всех искусств для нас важнейшим является кино", - сказал дедушка Ленин, а на практике потвердил Беня, успешно "выстрогав президента из полена" (С Беня).
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В ответ Зеленский отведет войска, а Кучма запретит стрелять.
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А казали шо перемиріє. Безальтернативне і мЬІролюбне. Напольйон, де ти? Ауууу!
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Шкода дідуся, одужання!!! а тим виродкам що вбили воїна України та поранели - смерть!!!! здохне клята расія та путін-*****!!!!
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Шкода дідуся, одужання!!! а тим виродкам що вбили воїна України та поранели - смерть!!!! здохне клята расія та путін-*****!!!!
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До речі, треба у рамках декомунізації повернути Новгородському йому історичну назву.
Жителі згодні.
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До 1951 года посёлок назывался Нью-Йорк, под этим именем упоминается в драме Виктора Некрасова «В родном городе»:

Как-то, заполняя какую-то анкету или список, Николай спросил его, где он родился.
- В Нью-Йорке, - спокойно ответил Черевичный.
- Брось дурака валять! У меня времени нет. Где ты родился, я спрашиваю.
- В Нью-Йорке, я ж говорю, - и улыбнулся. - Это в Сталинской области.
Поселок такой фабричный есть. В Дзержинском районе. Честное слово! Можешь в паспорте посмотреть.
- Неужели есть?
Оказалось, что действительно есть.
- Так, может, и Нью-йоркский райком партии есть?
- Нет, райкома нет. А поселковый Совет Нью-йоркский есть. И председателем его был до войны человек по фамилии Дэвис.
Николай и стоявшие рядом ребята рассмеялись. Действительно, получалось очень смешно.
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В челябинской области есть Париж и Берлин... А в США - Одесса и Москва...
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Судя по возрасту "пострадавшего" - он из тех, что говорили в 2014: "Да мне "похер", чья власть будет... Лишь-бы пенсию, вовремя, платили...".
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На гугле-картах посмотрел, так там окопы прямо возле города. Понятно дело, что перелёты будут.
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Я вот посмотрел выложеное вчера на Цензоре от 54 бригады, так там бьют по ватрушках в жил.секторе явно 120м калибром
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Цензор.НЕТФотоПодіїТерористи обстріляли Новгородське: унаслідок розриву 82-мм міни поранено мирного жителя, - СЦКК. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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