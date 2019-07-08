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 Події, Фоторепортаж
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 Двоє осіб загинули, двоє опинилися в лікарні внаслідок аварії в Харкові, - поліція. ФОТОрепортаж

Chery та Daewoo зіткнулися 7 липня близько 00:45 на вулиці Шевченка в Київському районі Харкова.

Унаслідок аварії 32- та 38-річний водії транспортних засобів загинули на місці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області. Пасажир Chery та пасажирка Daewoo зазнали тілесних ушкоджень і були доставлені в лікарню Харкова.

Інформацію про подію внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Нині встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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Двоє осіб загинули, двоє опинилися в лікарні внаслідок аварії в Харкові, - поліція 01
Двоє осіб загинули, двоє опинилися в лікарні внаслідок аварії в Харкові, - поліція 02
Двоє осіб загинули, двоє опинилися в лікарні внаслідок аварії в Харкові, - поліція 03
Двоє осіб загинули, двоє опинилися в лікарні внаслідок аварії в Харкові, - поліція 04

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Двоє осіб загинули, двоє опинилися в лікарні внаслідок аварії в Харкові, - поліція 05
Двоє осіб загинули, двоє опинилися в лікарні внаслідок аварії в Харкові, - поліція 06
Двоє осіб загинули, двоє опинилися в лікарні внаслідок аварії в Харкові, - поліція 07
Двоє осіб загинули, двоє опинилися в лікарні внаслідок аварії в Харкові, - поліція 08

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136162
 
 
 Топ коментарі
 
Да,это Белгородский спуск.Там обязательная остановка для тех кто по ул.Шевченко едет,которой у одного из водителей по ходу не было(((
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Я на том стопе после спокойной американской езды всегда офигевал сколько было желающих мне в бочину въехать. Ехал помолясь Двое человек погибли, двое оказались в больнице в результате аварии в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 2294
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и это при том что шанхайкар лбом ударил в левую бочину ланоса.
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Да,это Белгородский спуск.Там обязательная остановка для тех кто по ул.Шевченко едет,которой у одного из водителей по ходу не было(((
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Я на том стопе после спокойной американской езды всегда офигевал сколько было желающих мне в бочину въехать. Ехал помолясь
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Chery Amulet в очередной раз подтвердил титул одно из самых опасеых автомобилей с нулевым рейтингом пассивной безопасности. Видео краш-теста https://autoreview.ru/arcap/cars/Chery/Amulet . Краш-тест
https://www.youtube.com/watch?v=IhYTxyEHgWE
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и это при том что шанхайкар лбом ударил в левую бочину ланоса.
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инамарка инамарку встретила и чмакнула а там нима падушек
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"двое человек" - редактора, вам тексты "Мендель" пишет?
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это временно пока основной пост с украинского переводит робот но ничего, скоро снова все будет на великом и могучем, в общем заживём
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це схоже як с зайцевой, проскочити захотілось комусь...
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Поки люди не загинуть, влада нічого не зробить на небезпечних ділянках дороги.
Іконки не торпеді не допомагають.
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Цензор.НЕТФотоПодіїДвоє осіб загинули, двоє опинилися в лікарні внаслідок аварії в Харкові, - поліція. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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