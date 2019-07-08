 Двоє осіб загинули, двоє опинилися в лікарні внаслідок аварії в Харкові, - поліція. ФОТОрепортаж

Унаслідок аварії 32- та 38-річний водії транспортних засобів загинули на місці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області. Пасажир Chery та пасажирка Daewoo зазнали тілесних ушкоджень і були доставлені в лікарню Харкова.

Інформацію про подію внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Нині встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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