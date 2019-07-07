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 Противник обстріляв Травневе із застосуванням РПГ, - пресцентр ОС. ФОТО

Збройні формування Російської Федерації і її найманці 7 липня близько 7:00 обстріляли Травневе, застосувавши при цьому ручний протитанковий гранатомет.

Встановлено, що вогонь бойовики вели з позиції поблизу смт Гольмівський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Під час здійснення фотофіксації на вулиці Центральна, 27, офіцери спостережної групи УС СЦКК виявили пошкодження воріт унаслідок влучання ворожої гранати від РПГ-7, яка не розірвалася.

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Противник свідомо недотримується Мінських домовленостей, оскільки продовжує обстрілювати населені пункти, порушуючи всі існуючі норми міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні.

Противник обстріляв Травневе із застосуванням РПГ, - пресцентр ОС 01
Противник обстріляв Травневе із застосуванням РПГ, - пресцентр ОС 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136152
 
 
 Топ коментарі
 
Надо отвести от туда войска... У плесени только такая тактика.
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"Противник обстріляв..." Про адекватну відповідь повідомлень знову нема. Таки "заборонили відповідати вогнем на провокації"?
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"Противник обстріляв..." Про адекватну відповідь повідомлень знову нема. Таки "заборонили відповідати вогнем на провокації"?
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Нужно просто перестать стрелять - ДА? Каломойши-калоборанты и Зепредатели
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Надо отвести от туда войска... У плесени только такая тактика.
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Войска отводят, а им в спину лупят то с рпг, то с миномета, хорошая победа
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Цензор.НЕТФотоПодіїПротивник обстріляв Травневе із застосуванням РПГ, - пресцентр ОС. ФОТО
 
 
 
 
 
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