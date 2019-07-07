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Все про:Джемілєв (220) Крим (7091) Тейлор (17) Данилюк Олександр (293) Баканов Іван (29)

 Данилюк, Баканов, Джемілєв і Тейлор побували на адмінмежі з окупованим Кримом. ФОТО

Секретар РНБО Олександр Данилюк, т.в.о. голови СБУ Іван Баканов, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор відвідали райони, які межують з окупованою РФ АР Крим.

Про це Олександр Данилюк написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у товаристві тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Б. Тейлора, т.в.о голови СБУ Івана Баканова та лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва відвідав КПВВ "Каланчак" на кордоні із окупованим півостровом", - написав Данилюк.

Він також записав на адмінмежі з окупованим Кримом відеозвернення до свого батька, у якого сьогодні день народження, з яким часто бував у дитинстві в Криму.

"Вірю, що дуже скоро зможу показати наші з татом "кримські спогади" вже своїм дітям", - зазначив Данилюк.

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Данилюк, Баканов, Джемілєв і Тейлор побували на адмінмежі з окупованим Кримом 01
Данилюк, Баканов, Джемілєв і Тейлор побували на адмінмежі з окупованим Кримом 02
Данилюк, Баканов, Джемілєв і Тейлор побували на адмінмежі з окупованим Кримом 03
Данилюк, Баканов, Джемілєв і Тейлор побували на адмінмежі з окупованим Кримом 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136142
 
   
 Топ коментарі
 
Посмотрели, как удобнее шлюзы для оккупантов открыть?
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Типичная соя кроме лая ничего . Песики рейтинг вашего царька на уровне погрешности и в этом ваша огромная заслуга
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Та не алкаши за ПЕСа он для них свой 😂😂😂😂
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Vladislav Maximenko Ні це саме нова і молода команда.Може це ваші родичі? Данилюк, Баканов, Джемилев и Тейлор побывали на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 1158
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Типичная соя кроме лая ничего . Песики рейтинг вашего царька на уровне погрешности и в этом ваша огромная заслуга
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Посмотрели, как удобнее шлюзы для оккупантов открыть?
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Зебл\ди хотят дать воду в Крым и Данилюк прекрасно это знает
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«Верю, что очень скоро смогу показать наши с папой «крымские воспоминания» уже своим детям»,- отметил Данилюк
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Если честно, к чему вот этот «шедевр»?.........😬
Можно и сейчас показывать «крымские воспоминания» с папой........
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Имеются в виду не фото показать, а сам Крым

Заявления к тому, что у новой власти цель - деоккупация Крыма.
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им даже на родном. типа русском, нужен переводчик...))))
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Та да Турки незабаром свої філіали почнуть там откривать Данилюк, Баканов, Джемілєв і Тейлор побували на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 4384
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КОЗЛОМОРДЫЕ так шо там у хохлов?

НАВОДНЕНИЕ. ОКОЛО 500 ТРУПОВ. Запись телефонного разговора МЧС.

https://www.facebook.com/karl.shrayber/videos/924392227903486/
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да им пофиг на своих, раньше порох хедлайнером был,сейчас Зебил не сходит с новостей у роисси
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у Корчинского прогнозы обычно сбываются... Данилюк, Баканов, Джемілєв і Тейлор побували на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 7322

Данилюк, Баканов, Джемілєв і Тейлор побували на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 6598 Дмитро Корчинський
1 год ·

Українська історія звернула на бічну стежку: революція-інтервенція-реставрація.
Зеленський - це янукович-няшка, янукович з малиновим сиропом.
Стрімко наближається капітуляція, якої від нас вимагають московити і до якої нас м'яко ************ європейці.
У наступній Раді, після дочасних виборів, буде ватна більшість.

Проте, не сумуйте! Випробування посилає Бог, бо не збирається дати нам спокою. Ми хотіли реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли до Євросоюзу, а доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися, доведеться взлетіти.
"Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається пораженцям.
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В чем суть этой новости? Приехали,посмотрели,поговорили. О чем говорили не знаем.Зато узнали,что у папы Данилюка сегодня день рождения. Данилюк, Баканов, Джемілєв і Тейлор побували на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 4254
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так как раз заслонки северокрымского канала находятся, пытались пробить они по месту настроение.
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Вот видите! Все налаживается, а порохоботы постоянно гадят, что новый Президент ничего не делает. Делает! Молодцы, голосуем за "Слугу Народа"! В коалиции с "За життя" в нашей стране наконец настанет мир.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниДанилюк, Баканов, Джемілєв і Тейлор побували на адмінмежі з окупованим Кримом. ФОТО
 
 
 
 
 
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