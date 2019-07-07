 Данилюк, Баканов, Джемілєв і Тейлор побували на адмінмежі з окупованим Кримом. ФОТО

Про це Олександр Данилюк написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у товаристві тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Б. Тейлора, т.в.о голови СБУ Івана Баканова та лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва відвідав КПВВ "Каланчак" на кордоні із окупованим півостровом", - написав Данилюк.
Він також записав на адмінмежі з окупованим Кримом відеозвернення до свого батька, у якого сьогодні день народження, з яким часто бував у дитинстві в Криму.
"Вірю, що дуже скоро зможу показати наші з татом "кримські спогади" вже своїм дітям", - зазначив Данилюк.
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Если честно, к чему вот этот «шедевр»?.........😬
Можно и сейчас показывать «крымские воспоминания» с папой........
Заявления к тому, что у новой власти цель - деоккупация Крыма.
НАВОДНЕНИЕ. ОКОЛО 500 ТРУПОВ. Запись телефонного разговора МЧС.
https://www.facebook.com/karl.shrayber/videos/924392227903486/
Дмитро Корчинський
1 год ·
Українська історія звернула на бічну стежку: революція-інтервенція-реставрація.
Зеленський - це янукович-няшка, янукович з малиновим сиропом.
Стрімко наближається капітуляція, якої від нас вимагають московити і до якої нас м'яко ************ європейці.
У наступній Раді, після дочасних виборів, буде ватна більшість.
Проте, не сумуйте! Випробування посилає Бог, бо не збирається дати нам спокою. Ми хотіли реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли до Євросоюзу, а доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися, доведеться взлетіти.
"Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається пораженцям.