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Все про:Вінницька область (356) корупція (2418) СБУ (4472)

 Новина про корупцію на Вінниччині за участю віцепрем'єра зникла з сайту СБУ. ФОТО

З сайту Служби безпеки України зникла новина про корупцію у Вінницькій області, до якої нібито причетний український віцепрем'єр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 5 липня спецслужба повідомила про виявлення механізму привласнення коштів державного та місцевих бюджетів чиновниками комунальних підприємств Вінницької області, організованого одним з віцепрем'єр-міністрів України.

Після цього низка ЗМІ написала про те, що родом з Вінниці в уряді тільки один віцепрем'єр - Володимир Кістіон.

Кістіон, зі свого боку заявив, що не є тим віцепрем'єром, про який йдеться у розслідуванні СБУ.

Наразі сторінки з новиною про розслідування вже не існує. 

Новина про корупцію на Вінниччині за участю віцепремєра зникла з сайту СБУ 01

А ось як виглядала сторінка з новиною.

Новина про корупцію на Вінниччині за участю віцепремєра зникла з сайту СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136122
 
   
 Топ коментарі
 
Ау какой вице премьер, Винница это прежде всего территория Гроси.
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Была карупция и нету)
Дижитализация, не хухры-мухры
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Да падазреваемый заньос с десяток лимонов💰💰
доказательств невиноВатности и таки доказал!
🤣🤣
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молодий лейтенант видав бажане за дійсне?
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Молодий лейтенант вірив у версію : "баридна влада все покрала". Ближче знайомство з реальним станом справ виявилося для лейтенанта шоком: фактів РЕАЛЬНИХ" немає. Передвиборчі антирекламні лозунги у суд не скеруєш. А фальсифікувати справу не вийде - все-таки суспільство не проковтне. Думаю, наступним шоком для молодого лейтенанта буде так, що Порошенко - не бариґа. 😁
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для того, щоб знайомитись із станом справ і вникати, потрібно бути фахівцем, а не керівником кварталу
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Ау какой вице премьер, Винница это прежде всего территория Гроси.
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если сильно раскачивать минору, и крошить мацу, то Гройсман мало оттянет голосов у Пороха.
Это шко-ла Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.



Алик Рабинович, я имею выйти,
Я имею выйти, вам говорят!
Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и две назад.

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Таки да! Это «новые лица»!Каломой и зельцман взяли Гросю на понт ,за это он помог снять Климкина и облить грязью бывших
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пропагандист РФ перепечатывает под своим именем чужие работы.Т.е. ворует. Но пропагандистам воровать чужие работы можно.Цель оправдывает средства.Мы исправляем порочность средств чистотою цели. Паскаль. 02.07.2019 13:48

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Вот хорошая штука интернет: новости сами появляются и сами исчезают...И главное афторов не было и нет.
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Была карупция и нету)
Дижитализация, не хухры-мухры
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были демоны.
мы не спорим. но они самоликвидировались.
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Да падазреваемый заньос с десяток лимонов💰💰
доказательств невиноВатности и таки доказал!
🤣🤣
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ну да, узеленского и его друзей эпоха бедности закончилась. А у тебя?
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Расскажи сначала о себе, допитливий ти наш!

🤗
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а у меня не было эпохи бедности - я всю жизнь работаю и не жду, пока кто-то придет и нассыт зеленым в глаза закончит эпоху бедности
а тебе, видать, знатно зеленым очи промыли
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Маладца, рабатай дальше!
Держи РОСшенку 🍬 и сельодку в шаКАЛаладе 🐟🍫!

🤣🤣🤣
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Хтобы бы про зеленюю саплю КАЛАмоського тут рассказывал. Сватов пересмотрелся, зеленообосцаный?
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То есть, ты хочешь сказать, что выбранный тобою приЗедент, и его назначенцы, барыги и коррупционеры?
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Шестикласничек, у тебя счас каникулы, решил
шаКАЛадок падзаработать? Тупые вопросы!
🤣🤣🤣
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Дибил тупой, ведь это ты написал за занос в десять лямов назначенцу твоего приЗедента. Это не тупые вопросы, это ты тупой шо валянок.
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Идиот ты!
Я не против идиотов, - лишь бы разрешали их бить.
🤣🤣🤣
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Баканову,чи Богдану ? А з гідрантом поділяться ?
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Та СБУ это рассадник коррупционеров ,там что угодно исчезнет ..
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Берега попутал? Обьяснение ему подавай.
Презедент знает что делает!
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начальник СБУ, у которого фальшивые диплом и военный билет, а жена гражданка РФ, это есть сосед по подъезду бздливой вафли с самого детства, и какой то там участник цирковой труппы подворотня95 . вот оно, справа https://www.youtube.com/watch?v=y0SZWqdkANg
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а хто "при чем"? ти щось знаєш? пиши конкретно...а не відбілюй преза, що від ВЖЕ скоїв, навитівав стільки порушень і намолов брехні за півтора місяця, що НЕ відмиється довіку
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Да все знают что делает бывший президент - задорно тонет😁
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Это тот, кто по словам порохоботов тратил на Украину свои деньги... Новость о коррупции на Виннитчине с участием вице-премьера исчезла с сайта СБУ - Цензор.НЕТ 8348
ПРЕЗИДЕНТ ОБНАЛИЧИЛ 34 МЛН ДОЛЛАРОВ
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если после Овоща нашли золотой батон, то после Пети останутся золотые БАТОНчики
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Зато после вас останется одно дерьмо. Что и не удивительно.
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Так ты ж это своим кормильцам пробла-бла-кай
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У Зе теперь всё под контролем.. везде свои люди, прикроют
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Ложки - то нашлись, а вот осадок - остался. Да, узеленский?
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Подивіться на сайті НАБУ. Раптом що, справді корупція в Кістіона - тоді у Ситника має слідство відкритись.
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Вже хабарика заніс Новость о коррупции на Виннитчине с участием вице-премьера исчезла с сайта СБУ - Цензор.НЕТ 405
Як там казали - весна, будемо сажати
Ага )))
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трусельман неподкупный. ну разве от версачи. и только для себя.
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Не занёс !Его одноверцы на понт взяли !!!
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Ну так от Зе теж обіцяв перед виборами податок на виведений капітал, але оце 2 тижні тому провів зустріч із Ахметовим, Пінчуком та Коломойським і на другий день заявив, що такий податок зараз "не на часі". То виходить, що Петя і Зе однакові???
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Опа. И нет коррупции. Волшебство от новых лиц.
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Со "Слугой народа" уже поделился и можно дальше грабить.
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Цензор.НЕТФотоПодіїНовина про корупцію на Вінниччині за участю віцепрем'єра зникла з сайту СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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