 Новина про корупцію на Вінниччині за участю віцепрем'єра зникла з сайту СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 5 липня спецслужба повідомила про виявлення механізму привласнення коштів державного та місцевих бюджетів чиновниками комунальних підприємств Вінницької області, організованого одним з віцепрем'єр-міністрів України.
Після цього низка ЗМІ написала про те, що родом з Вінниці в уряді тільки один віцепрем'єр - Володимир Кістіон.
Кістіон, зі свого боку заявив, що не є тим віцепрем'єром, про який йдеться у розслідуванні СБУ.
Наразі сторінки з новиною про розслідування вже не існує.
А ось як виглядала сторінка з новиною.
Это шко-ла Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
Алик Рабинович, я имею выйти,
Я имею выйти, вам говорят!
Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и две назад.
Дижитализация, не хухры-мухры
мы не спорим. но они самоликвидировались.
доказательств невиноВатности и таки доказал!
🤣🤣
🤗
нассыт зеленым в глазазакончит эпоху бедности
а тебе, видать, знатно зеленым очи промыли
Держи РОСшенку 🍬 и сельодку в шаКАЛаладе 🐟🍫!
🤣🤣🤣
шаКАЛадок падзаработать? Тупые вопросы!
🤣🤣🤣
Я не против идиотов, - лишь бы разрешали их бить.
🤣🤣🤣
Презедент знает что делает!
Президент здесь при чем ?
бывший презедент.
ПРЕЗИДЕНТ ОБНАЛИЧИЛ 34 МЛН ДОЛЛАРОВ
Як там казали - весна, будемо сажати
Ага )))