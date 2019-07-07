 "Була і назавжди залишиться справжнім бійцем": доброволиця УДА, волонтерка Тетяна Черкашина померла від важкої хвороби. ФОТО

Про це йдеться на сторінці батальйону в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Крайні роки її з’їдала хвороба і Тетяна вела героїчну боротьбу і … виграла її, лишивши по собі не просто пам’ять, а й справу – потужну інформаційну службу в "Аратта 8-й батальйон УДА Української Добровольчої Армії", яка не кане у Лету", - кажуть у підрозділі.

Зазначається, що у Тетяни Черкашиної залишилося троє дітей.

"Просимо молитов за упокій душі нашої посестри Тетяни та допомоги родині в цей важкий для неї час (4149 6293 8494 9095 Черкашин Микола Приватбанк).

Парастас відбудеться завтра, 07.07.19р. о 18:00 в каплиці Церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові (майдан святого Івана Павла ІІ папи Римського, 1).

Чин похорону о 10:00 в понеділок в тій же церкві.

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На згадку про Тетяну Черкашину висловилися багато її друзів і колег.

"Померла Таня Черкашина. Ми до останнього намагались їй допомогти. Не вийшло. Спасибі всім, хто відгукувався й підтримував її, хто через неї допомагав іншим добровольцям. Таня боролась, це викликало велику повагу й віру в те, що все може бути добре. Востаннє, на питання чим допомогти, відповіла - не знаю.



В неї справді було багато віри. Тієї віри, якої сьогодні багато кому з нас бракує. Вона нею щедро ділилась. Вона взагалі була щедрою. Спочивай із Богом, Таню", - йдеться в пості письменника Сергія Жадана.

"Непересічна особистість, що в моїй пам'яті залишиться прикладом стійкості духу. В Тані була несамовита жага до життя, вона не здавалася до останнього. І невтомно працювала на нашу перемогу", - написав боєць батальйону "Аратта" Микола Муравський.

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"Вона зробила багато добра для військових у перші, важкі часи. Особливо для Добровольців ДУК ПС. У неї залишилося троє дітей...

Тут на фото вона з Червона Яна, разом були волонтерами, потім Яна пішла на фронт, а Таня щиро допомагала їй і усім... Обох немає вже серед нас... Тільки біль, яка називається - пам'ять..." - написав військовий капелан Анатолій Кушнірчук.