EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Події, Суспільство
  5204  35
Все про:хвороба (178) смерть (3413) Харків (1423) волонтери (496) Правий сектор (196)

 "Була і назавжди залишиться справжнім бійцем": доброволиця УДА, волонтерка Тетяна Черкашина померла від важкої хвороби. ФОТО

5 липня після тяжкої хвороби пішла з життя волонтерка, керівниця інформаційної служби 8-го батальйону Української добровольчої армії "Аратта" Тетяна Черкашина.

Про це йдеться на сторінці батальйону в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Крайні роки її з’їдала хвороба і Тетяна вела героїчну боротьбу і … виграла її, лишивши по собі не просто пам’ять, а й справу – потужну інформаційну службу в "Аратта 8-й батальйон УДА Української Добровольчої Армії", яка не кане у Лету", - кажуть у підрозділі.

Зазначається, що у Тетяни Черкашиної залишилося троє дітей.

"Просимо молитов за упокій душі нашої посестри Тетяни та допомоги родині в цей важкий для неї час (4149 6293 8494 9095 Черкашин Микола Приватбанк).

Парастас відбудеться завтра, 07.07.19р. о 18:00 в каплиці Церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові (майдан святого Івана Павла ІІ папи Римського, 1).

Чин похорону о 10:00 в понеділок в тій же церкві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "За 10 днів 37 поранених, серед них багато ампутантів", - волонтерка Юсупова просить допомогти бійцям, яких лікують у військовому госпіталі Києва. ВІДЕО+ФОТО

На згадку про Тетяну Черкашину висловилися багато її друзів і колег.

"Померла Таня Черкашина. Ми до останнього намагались їй допомогти. Не вийшло. Спасибі всім, хто відгукувався й підтримував її, хто через неї допомагав іншим добровольцям. Таня боролась, це викликало велику повагу й віру в те, що все може бути добре. Востаннє, на питання чим допомогти, відповіла - не знаю.

В неї справді було багато віри. Тієї віри, якої сьогодні багато кому з нас бракує. Вона нею щедро ділилась. Вона взагалі була щедрою. Спочивай із Богом, Таню", - йдеться в пості письменника Сергія Жадана.

Була і назавжди залишиться справжнім бійцем: доброволиця УДА, волонтерка Тетяна Черкашина померла від важкої хвороби 01

"Непересічна особистість, що в моїй пам'яті залишиться прикладом стійкості духу. В Тані була несамовита жага до життя, вона не здавалася до останнього. І невтомно працювала на нашу перемогу", - написав боєць батальйону "Аратта" Микола Муравський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо я можу хоч чимось допомогти світу, людям - чому б цього не зробити? Навіть маючи тільки один палець, який у мене працює", - Дубішин розповів, як став волонтером. ВIДЕО

"Вона зробила багато добра для військових у перші, важкі часи. Особливо для Добровольців ДУК ПС. У неї залишилося троє дітей...
Тут на фото вона з Червона Яна, разом були волонтерами, потім Яна пішла на фронт, а Таня щиро допомагала їй і усім... Обох немає вже серед нас... Тільки біль, яка називається - пам'ять..." - написав військовий капелан Анатолій Кушнірчук.

Була і назавжди залишиться справжнім бійцем: доброволиця УДА, волонтерка Тетяна Черкашина померла від важкої хвороби 02

Була і назавжди залишиться справжнім бійцем: доброволиця УДА, волонтерка Тетяна Черкашина померла від важкої хвороби 03

Була і назавжди залишиться справжнім бійцем: доброволиця УДА, волонтерка Тетяна Черкашина померла від важкої хвороби 04

Була і назавжди залишиться справжнім бійцем: доброволиця УДА, волонтерка Тетяна Черкашина померла від важкої хвороби 05

Була і назавжди залишиться справжнім бійцем: доброволиця УДА, волонтерка Тетяна Черкашина померла від важкої хвороби 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136115
 
 
 Топ коментарі
 
В этой войне Украина теряет лучших и это обидно, так как россия избавляется от своего биомусора.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
скинул на карточку, сколько мог, сам отца потерял недавно, понимаю, что каждая копейка на счету
 показати весь коментар
 
 
В этой войне Украина теряет лучших и это обидно, так как россия избавляется от своего биомусора.
 показати весь коментар
 
 
Свобода шикарная вещь и не каждому по карману. (Дудаев)
 показати весь коментар
 
 
Может хоть пару слов статьи прочитаешь? Она умерла от болезни.
 показати весь коментар
 
Может внимательно мой комментарий прочитаешь? Где я написал, что убили Татьяну Черкашину? А если внимательно сам прочитаешь статью, то заметишь, что там упоминается и Яна Червона, которая погибла на фронте.
 показати весь коментар
 
Человек умер от болезни. Причем тут слова "в этой войне"? Про Червону то тема другая.
 показати весь коментар
 
Вона захворіла в 14-му, після того, як загинув її чоловік. Людина віддавала всі сили поротьбі. Так, щозв'язок з війною , принаймні того, що троє дітей залишилися сиротами, очевидний.
 показати весь коментар
 
По сьогодні рак - невиліковна хвороба. І кількість хворих постійно зростає... Офіційно: якщо хворий на рак прожив 5 років, то він вважається вилікуваним... Наприклад, захворів у 30, помер в 36, а статистика вважає, що був вилікуваний...
Треба розуміти, що виключно завдяки агресивній, непередбачуваній та самовбивчій Росії людство витрачає трильйони на зброю, а не на дослідження...
 показати весь коментар
 
 
Miko R 798886a8 Рак успішно лікують закордоном.Просто в нас пізно його діагностують.
 показати весь коментар
 
Від раку померло чимало мільйонерів, та й мільярдерів.
 показати весь коментар
 
Рак - в принципі, виліковна хвороба. Щоправда, за дуже великі бабки, мільони доларів. Не кожен має такі гроші....
Людство зараз на етапі боротьби з раком, який характеризується тим, щоб дати якиога доступніше ефективне лікування. І - поки що в лабораторіях такої мети ще не досягли.
 показати весь коментар
 
Рак - это очень большое количество разных болезней, у которых одна общая схема: неконтролируемое размножение клеток какой-либо ткани. Сколько видов рака - столько и разных видов лечения. К сожалению, некоторые виды рака не лечатся совсем (поджелудка, яичники, глиома мозга...); некоторые можно вовремя "ухватить" и удалить, а затем пытаться следить за возможными метастазами. Сейчас появился действительно перспективный метод: иммунотерапия, то есть "перенастройка" иммунной системы на то чтобы она вовремя распознавала и начала атаковать раковые клетки. Но, эта война будет очень долгой в любом случае, потому что человечество в целом живёт дольше, а с возрастом риск онкологии растёт.
 показати весь коментар
 
Мы все помрем, Черкашина показует каждому из нас как стоило б шоб не напрасно.
 показати весь коментар
 
Не вбивайте у людей хворих на рак, надію на одужання, цим ви скорочуєте їм життя.
 показати весь коментар
 
Що за дика маячня. Ще звинувать мене у вбивстві хворих на рак. А не тих, хто знає, що людина помре, і старається якнайшвидше пограбувати її.
Мені за 50 і я не знаю жодної людини, яка б хворіла на рак і вилікувалась.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А что случилось? Секрет?
 показати весь коментар
 
Царство Божиє Патріоткам України,нехай ваші душі насолоджуються відпочінком в Обітелі Господа нашого!
 показати весь коментар
 
 
Коли у моєї мами знайши рак то після операції лікарі-хірурги сказали, що жити їй ~5 років. Приблизно так воно і сталось.
 показати весь коментар
 
А какое-то лечение после операции было ? (Химиотерапия, рентген ?)
 показати весь коментар
 
Увы, но в нашем несправедливом мире ,лучшие всегда уходят первыми...видимо в этом есть какой-то замысел Господа.
 показати весь коментар
 
Нет никакого замысла... Мы биороботы, в которых происходят поломки - как в машинах.
 показати весь коментар
 
 
Співчуття ріднім та близьким.Смерть жидо-кацапам!
 показати весь коментар
 
 
Померла не взнавши що всі зусилля і жертви були даремні. Царство небесне.
 показати весь коментар
 
Царство Небасне. В України є тільки два союзники,це добровольці і волонтери,завдяки їм Україна жива і буде збережена на віки.
 показати весь коментар
 
 
Найкращі, потрібні державі люди або гинуть або помирають від хвороб..
Царство Небесне..
Земля пухом Тетяні.
Співчуття близьким та рідним.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодії"Була і назавжди залишиться справжнім бійцем": доброволиця УДА, волонтерка Тетяна Черкашина померла від важкої хвороби. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору