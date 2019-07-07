 Першу в історії України партію американської нафти доставили в Одесу. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба адміністрації Одеського морського порту, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією, о 7:20 на причалі №2Н Одеського порту було поставлено танкер Wisdom Venture (під прапором Гонконгу), який доставив із США 75 тис. тонн нафти. Партію нафти було закуплено ПАТ "Укртантнафта" для переробки на потужностях Кременчуцького НПЗ.

Читайте також: "Укртранснафта" відновила транзит російської нафти до Європи

В адміністрації заявили, що наступний танкер із нафтою може прибути до Одеси вже в серпні цього року.



