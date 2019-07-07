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Все про:нафта (108) Одеса (1968) США (5157)

 Першу в історії України партію американської нафти доставили в Одесу. ФОТО

На нафтовому терміналі Одеського порту вивантажується перша в історії України партія нафти із США.

Про це повідомляє пресслужба адміністрації Одеського морського порту, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією, о 7:20 на причалі №2Н Одеського порту було поставлено танкер Wisdom Venture (під прапором Гонконгу), який доставив із США 75 тис. тонн нафти. Партію нафти було закуплено ПАТ "Укртантнафта" для переробки на потужностях Кременчуцького НПЗ.

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В адміністрації заявили, що наступний танкер із нафтою може прибути до Одеси вже в серпні цього року.

Першу в історії України партію американської нафти доставили в Одесу 01
Першу в історії України партію американської нафти доставили в Одесу 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136097
 
   
 Топ коментарі
 
А у кацапов уже купят меньше, а вскоре ничего не купят... Першу в історії України партію американської нафти доставили в Одесу - Цензор.НЕТ 298 а вам то что - вам хоть камни с неба! Першу в історії України партію американської нафти доставили в Одесу - Цензор.НЕТ 130
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договор при Порошенко подписали, двоечник
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какие проблемы в проливе? Там каждый день идут русские танкеры в другом направлении
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Лять, през Украины конченый наркоман... смотришь тот видос с ДФС и блевать хочется...
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Да, вот тут видео откровенное. Выпученные глаза - дозу видимо увеличивает

https://twitter.com/dw_russian/status/1147169361184120832
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Зашибись с одной иглы спрыгнули упали на вторую...
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоПершу в історії України партію американської нафти доставили в Одесу. ФОТО
 
 
 
 
 
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