 Першу в історії України партію американської нафти доставили в Одесу. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба адміністрації Одеського морського порту, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з інформацією, о 7:20 на причалі №2Н Одеського порту було поставлено танкер Wisdom Venture (під прапором Гонконгу), який доставив із США 75 тис. тонн нафти. Партію нафти було закуплено ПАТ "Укртантнафта" для переробки на потужностях Кременчуцького НПЗ.
В адміністрації заявили, що наступний танкер із нафтою може прибути до Одеси вже в серпні цього року.
https://twitter.com/dw_russian/status/1147169361184120832