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 За тиждень піротехніки знешкодили 208 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Піротехнічні підрозділи ДСНС зі складу Об'єднаних сил (ОС) за тиждень 65 разів залучалися для проведення робіт з обстеження та розмінування територій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, обстежено 64 га території, вилучено та знищено 208 вибухонебезпечних предметів.

Загалом від початку проведення операції Об'єднаних сил піротехнічні підрозділи залучалися 3 740 разів, обстежено 5 278 га території та 16,29 га акваторії, вилучено та знищено 21 122 вибухонебезпечні предмети.

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Особовий склад ДСНС продовжує аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у населених пунктах Мар'їнка, Красногорівка, Лебединське і Бердянське. За тиждень відновлено 8 будинків, загалом від початку проведення операції - 382 житлові будинки.

У пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території контрольних пунктів в'їзду-виїзду, рятувальники надали медичну і психологічну допомогу 724 особам.

За тиждень піротехніки знешкодили 208 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - пресцентр ОС 01
За тиждень піротехніки знешкодили 208 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - пресцентр ОС 02

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За тиждень піротехніки знешкодили 208 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - пресцентр ОС 03
За тиждень піротехніки знешкодили 208 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - пресцентр ОС 04
За тиждень піротехніки знешкодили 208 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - пресцентр ОС 05
За тиждень піротехніки знешкодили 208 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - пресцентр ОС 06
За тиждень піротехніки знешкодили 208 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - пресцентр ОС 07
Фото: facebook.com/pressjfo.news

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136085
 
 
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ну яки пиротехники...то всё слуги народа.
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оказали медицинскую и психологическую помощь 724 лицам

Психологическая, конечно на основе работ профессора Экмана? Или неужели, о ужас, савецкаго Бехтерева?
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Цензор.НЕТФотоПодіїЗа тиждень піротехніки знешкодили 208 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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