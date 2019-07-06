Про це пише "Інформатор", повідомляє Цензор.НЕТ.
Трагедія сталася близько 8:00. Після падіння на проїжджу частину чоловік помер на місці від отриманих травм. Медики, які прибули на місце події, були безсилими.
Поліцейським вдалося встановити, що загиблому було близько 40 років. На місце трагедії приїхала його родичка, але вона не змогла прокоментувати цю ситуацію і його вчинок.
На місці події працювали наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна група і медики.
Вже ж не підліток.
Я давно думал - а че если бы кто-то сделал сайт, где то шо ты сказал, ну там + разные голосовалки и т.д.
Но закрыли бы, так как незаконно. Может разве в даркнете чет такое есть, но не слышал еще.
Спрыгивание с моста с нарезанием на ломти
Вpемя: скорость 9.87 м/с-2, высота от 4 до 10 метpов... посчитайте сами
Оборудование: веpевка, проволока и высокий мост.
Hадежность: Довольно надежно.
Можно попpобовать с высокого здания, но тогда исчезает аpт-мотив всего действа.
Веpевка и проволока разрезаются на куски pазличной длины. Куски не должны быть длиннее высоты моста. Куски веpевок и проволоки привязываются к мосту, дpугие концы веpевок - к pазным частям тела: бедpа, икpы, тоpс и т.п. Затем петли из проволоки надеваются на суставы, шею и гениталии.
Итак, после прыжка части тела будут последовательно отсечены петлями из проволоки и останутся висеть на веpевках, меpно покачиваясь под дуновениями ветpа.
Если все сделать правильно, то в финале получится тоpс и фрагменты тела, живописно подвешенные над моpем, pекой, автотpассой или пpосто землей.
Любов з часом минає, сліду не лишається.
Або когось іншого б зустрів.
Все, как я и думал
Я ж нікому не забороняю.. кохай собі все життя.
цензорята в курсах ньюансів любої херні...
Пусть покоится с миром.......
Корреспондент.net, Сегодня, 07:53
2-3 в неделю со слов главного военного прокурора..