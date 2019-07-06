 Чоловік розбився на смерть після падіння з "Мосту закоханих" у Києві. ФОТО

Про це пише "Інформатор", повідомляє Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася близько 8:00. Після падіння на проїжджу частину чоловік помер на місці від отриманих травм. Медики, які прибули на місце події, були безсилими.

Поліцейським вдалося встановити, що загиблому було близько 40 років. На місце трагедії приїхала його родичка, але вона не змогла прокоментувати цю ситуацію і його вчинок.

На місці події працювали наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна група і медики.

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