EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Події, Фоторепортаж
  1520  11
Матеріали за темою:
Все про:Сі-Бриз (32) вишкіл (1212)

 На Sea Breeze-2019 українці відпрацювали десантування без парашутів із вертольота у відкрите море. ФОТОрепортаж

Бійці відділу спеціальних дій на воді Одеського загону морської охорони вперше десантувалися з вертольотів Мі-8, не призначених для десантування такого типу.

Фоторепортаж із навчань публікує "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Раніше бійці підрозділу виконували таке десантування з вертольотів К-27 і Мі-14. Унікальність нинішнього тренування - в тому, що їм вперше довелося десантуватися з вертольотів Мі-8. Крім того, десантування одночасно виконували дві групи.

На Sea Breeze-2019 українці відпрацювали десантування без парашутів із вертольота у відкрите море 01

Вправи такого типу десантування група відпрацьовує для швидкого і непомітного проникнення і захоплення кораблів і для взяття під контроль стратегічно важливих об'єктів на суші - портів, гідротехнічних споруд.

На Sea Breeze-2019 українці відпрацювали десантування без парашутів із вертольота у відкрите море 02
На Sea Breeze-2019 українці відпрацювали десантування без парашутів із вертольота у відкрите море 03
На Sea Breeze-2019 українці відпрацювали десантування без парашутів із вертольота у відкрите море 04

Бійці заздалегідь готувалися до нинішнього десантування - виконували імітаційні стрибки з 5 і 10-метрових вишок у басейн, проходили теоретичні курси і відпрацьовували механізм десантування на землі.

На Sea Breeze-2019 українці відпрацювали десантування без парашутів із вертольота у відкрите море 05
На Sea Breeze-2019 українці відпрацювали десантування без парашутів із вертольота у відкрите море 06
На Sea Breeze-2019 українці відпрацювали десантування без парашутів із вертольота у відкрите море 07
На Sea Breeze-2019 українці відпрацювали десантування без парашутів із вертольота у відкрите море 08

Всі фото - "Радіо Свобода"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Sea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Навчання Sea Breeze-2019 триватимуть в Одесі та Миколаївській області до 12 липня. Крім українських і американських військових, у відпрацюванні завдань на суші, на воді і в повітрі братимуть участь військові з Великої Британії, Грузії, Греції, Данії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини, Швеції, Франції й Естонії. Загалом вести спільні бойові дії вчитимуться близько 3000 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136021
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Молодцы, ребята. Больше пота на учениях-меньше слез на войне.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодіїНа Sea Breeze-2019 українці відпрацювали десантування без парашутів із вертольота у відкрите море. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору