EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Фоторепортаж
  5930  63
Матеріали за темою:
Все про:Бойко (235) вибори (4115) Коломойський (458) Медведчук (420) Путін (9735) фотожаба (8646) Шойгу (181) Янукович (6133) Богдан Андрій (81) Шарій Анатолій (18)

 Бенкет під час чуми, команда професіоналів, ще один клоун. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Бенкет під час чуми, команда професіоналів, ще один клоун. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Команда професіоналів

Бенкет під час чуми, команда професіоналів, ще один клоун. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Гірше не буде...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бракує Януковича десь на мажоритарному окрузі", - Парубій закликає ЦВК скасувати реєстрацію Кузьміна, Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи

Бенкет під час чуми, команда професіоналів, ще один клоун. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

І від американців сховаємо...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це внутрішній громадянський конфлікт. Ніким не інспірований, ніякою Росією", - Коломойський про війну на Донбасі

Бенкет під час чуми, команда професіоналів, ще один клоун. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

ДУЖЕ не спокійні...

Бенкет під час чуми, команда професіоналів, ще один клоун. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Замели, справу шиють

Читайте на "Цензор.НЕТ": Речниця Зеленського Мендель відмовилася свідчити ГПУ. ДОКУМЕНТ

Бенкет під час чуми, команда професіоналів, ще один клоун. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Бенкет під час чуми

Бенкет під час чуми, команда професіоналів, ще один клоун. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Рецидивістам теж можна, суд підтримає...

Бенкет під час чуми, команда професіоналів, ще один клоун. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Шляхи команди незвідані

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це особиста позиція Богдана, - Стефанчук про ідею зробити російську мову регіональною на Донбасі

Бенкет під час чуми, команда професіоналів, ще один клоун. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

На колір і смак товариш не всяк...

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Ми втомились від лайна", - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бенкет під час чуми, команда професіоналів, ще один клоун. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Чому?

Бенкет під час чуми, команда професіоналів, ще один клоун. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Росія повертається в Європу…

Більше фотошопів дивіться тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135980
 
   
 Топ коментарі
 
Тут реальность круче фотошопа...
Пир во время чумы, команда профессионалов, еще один клоун. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4493
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
😁 первая - вообще огонь
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
особенно эта:
Пир во время чумы, команда профессионалов, еще один клоун. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7157
 показати весь коментар
 
 
в діабетиків слабкі нирки.
тож без набряків ніяк, а від них утворюються мішки під очима.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
скорее бы оно скопытилось от гипергликемии, сивая свиноПЕТЮшина!
 показати весь коментар
 
 
именно об этом орут ВСЕ расейские пропагандоны и вы, зебилы, ненавидящие Украину...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
причем тут Украина к сивой ПЕСо-свинье?
 показати весь коментар
 
т.е. ты ничего не имеешь против своей ненависти к Украине. Браво, кацап)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Слова, що висмикнули з контексту. Сенс сказаного був зовсім інший.
 показати весь коментар
 
зебилы, беня сказал четко и ясно, и НЕ один раз: "гражданская война в Украине, расея тут ни при чём"..
Хотя у вас же методички на отмазку вазелина и его хозяина...
 показати весь коментар
 
 
зебилам повторим, слово в слово - Беня КАломойский:

«Война на Донбассе - внутренний гражданский конфликт, никем не инспирированный, никакой Россией. Российские отпускники на Донбассе выполняют интернациональный долг. Америке выгодно держать санкции против России, чтобы поддерживать конфликт на Донбассе».
Ну вот наконец-то и закончился миф о самом патриотическом олигархе, который спас Украину в 2014 году. Каминг-аут.
продолжение https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2057328034572137
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это не фотожаба а фотка
Просто подпись приделали

Там внизу ves - это то шо я подумала? Тады ой
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
пофиг..фотка настоящая. петя реально как бомж
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Очень ржачная 😁
Спасибо
 показати весь коментар
 
ага, любой видит где бомжи)) и ведь здесь нет фотошопа)
Пир во время чумы, команда профессионалов, еще один клоун. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6170
 показати весь коментар
 
 
запитай в Лалки, в Європі багаті люди ходять як бомжі і особливо нічим з натовпу не виділяються, так прийнято, це в нас ******* натягнути на себе все що налазить.
 показати весь коментар
 
 
Лалала Лалалала не знает как в Европе - оно из своего ольгино никогда не выезжало Пир во время чумы, команда профессионалов, еще один клоун. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7605..
а среди расейского быдла принято продать свои почки, но купить самое понтовое и дорогущее...
 показати весь коментар
 
 
а мы-то думали, кого ко-манды вазелина похожи - буряты...) на
 показати весь коментар
 
 
пригласи меня на свои похороны.. я даже коммент напишу на Цензоре..
 показати весь коментар
 
 
реально ржака - на каких идиотов пост мендель рассчитан))
Пир во время чумы, команда профессионалов, еще один клоун. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9493
Пир во время чумы, команда профессионалов, еще один клоун. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8246
 показати весь коментар
 
 
А що там сьогодні в Рашогандурасе? Пир во время чумы, команда профессионалов, еще один клоун. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4289
 показати весь коментар
 
 
Гірше вже не буде..
Це точно по зеленськи..
 показати весь коментар
 
 
Профукали такую страну, что смешного? как олигархи доворовуют последнее в этом нищим государстве,где царит тотальный беспредел на всех уровнях.
 показати весь коментар
 
Скинул фото рояля для одночленной партии?
 показати весь коментар
 
 
Рашу треба визнати винуватицею громадянського конфлікту на Донбасі, але сьогодні в Лугандоні залишились тільки українофоби, це факт.
 показати весь коментар
 
Вважаю, що Лугандону треба років з 20 побути в асоціації до вступу в Україну, а поки що візовий режим з перспективою безвізу. Чи пані хоче погодитись на особливий статут Лугандону? Щоб тільки в них були захищені статті українського бюджету?
 показати весь коментар
 
 
Если "пиндосы" реально "зажмут" нашему "Бене" "бейцы" - мы получим прорыв в антироссийских взглядах на политику Украины, в отношении РФ...
 показати весь коментар
 
 
Як там зараз в Чебоксарах, "піндос" мальований?
 показати весь коментар
 
" Она же Юлия Мендель, она же Элла Канцельбоген, она же Людмила Огуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Панеяд. Сводня, воровка, четырежды судимая ". (с)
 показати весь коментар
 
 
эти соевые художества похожи на работы олигофренов.

 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортажБенкет під час чуми, команда професіоналів, ще один клоун. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
 вгору