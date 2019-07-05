 Бенкет під час чуми, команда професіоналів, ще один клоун. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Команда професіоналів
Гірше не буде...
І від американців сховаємо...
ДУЖЕ не спокійні...
Замели, справу шиють
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Бенкет під час чуми
Рецидивістам теж можна, суд підтримає...
Шляхи команди незвідані
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На колір і смак товариш не всяк...
Чому?
Росія повертається в Європу…
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тож без набряків ніяк, а від них утворюються мішки під очима.
Хотя у вас же методички на отмазку вазелина и его хозяина...
«Война на Донбассе - внутренний гражданский конфликт, никем не инспирированный, никакой Россией. Российские отпускники на Донбассе выполняют интернациональный долг. Америке выгодно держать санкции против России, чтобы поддерживать конфликт на Донбассе».
Ну вот наконец-то и закончился миф о самом патриотическом олигархе, который спас Украину в 2014 году. Каминг-аут.
продолжение https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2057328034572137
Просто подпись приделали
Там внизу ves - это то шо я подумала? Тады ой
Спасибо
а среди расейского быдла принято продать свои почки, но купить самое понтовое и дорогущее...
Це точно по зеленськи..
Саакашвілі штурмує ЦВК.