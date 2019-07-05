 12 українців затримали в Польщі за виробництво підроблених сигарет. ФОТО

Спецоперація пройшла в Сілезькому воєводстві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо". Силовики вилучили майже 6 млн штук сигарет і понад 2 тонни тютюну. Збитки державі оцінили у більш ніж 8 млн злотих (1,9 млн євро).

Як повідомили в Бескидському відділі прикордонної служби, операцію із затримання і ліквідації незаконного цеху в місті Пекари-Шльонські провели в понеділок. Заходи були здійснені на підставі інформації нідерландської податкової служби, а всю операцію координував Європол.

"В одному з приватних об'єктів виявили ​​повну лінію з виробництва і упаковки сигарет, зокрема спеціалізовані машини і сировину, необхідні для їх виготовлення. Там виявили також велику кількість готових цигарок і тютюну. Водночас у другому об'єкті виявили склад, де було кілька кілограмів тютюну", - повідомила майор Ельжбета Пікор із Бескидського відділу Прикордонної служби.

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Під час операції правоохоронці затримали 14 осіб віком від 24 до 43 років, зокрема 2 поляків і 12 громадян України. Один з поляків розшукується на підставі ордера на арешт за попередні злочини.

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У затриманих українців були дійсні документи і перебували вони в Польщі легально.

Незаконна діяльність тривала з 2018 року. Сигарети вивозили з Польщі та продавали в інших країнах Європейського Союзу під виглядом однієї з відомих іноземних марок.