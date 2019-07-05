 Спрощення візового режиму, домовленості щодо зброї і відвідування Ніагарського водоспаду, - Зеленський про підсумки візиту в Канаду. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав президент Ураїни Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Три дні перебували в Канаді. Підсумки такі: 19 важливих зустрічей і відвідування декількох заходів. Дуже радий, що нам вдалося досягти низки важливих домовленостей", - розповів він.
"Перше: тепер молоді українці зможуть приїжджати до Канади, а молодь Канади – до України за спрощеною процедурою на навчання й роботу на термін до 1 року.
Друге: Канада висловила бажання долучити Україну до програми Trusted Travellers, тобто українцям тепер буде легше потрапити до Країни кленового листка – це впевнений крок до майбутнього безвізу з Канадою. Третє: будемо розширювати Угоду про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій, а це значить, що українські підприємці з різних галузей матимуть змогу краще співпрацювати з Канадою. Четверте: домовлено про можливість постачання оборонної зброї та новітньої військової техніки з Канади", - деталізував Зеленський.
"В кінці візиту вдалося трішечки побути людиною", - додав Зеленський, очевидно, маючи на увазі поїздку до Ніагарського водоспаду.
16 февраля 2018
Канадская компания Colt Canada, являющаяся главным поставщиком оружия для Вооруженных сил страны, намерена заключить сделку на продажу своей продукции Украине. Об этом пишет газета National Post.
Представитель компании Алекс Пэйн рассказал изданию, что провел в январе встречу с украинскими чиновниками. Он отметил, что переговоры положили начало процессу, который может занять до двух лет. За это время Украина должна определиться с тем, какое оружие ей необходимо и в каком количестве.
О возможности поставок Украине летального оружия 22 сентября 2018 сообщилпремьер-министр Канады Джастин Трюдо
И суперприз от Зе и Бе: гастроли ниагарского водопада по украине. Переселенцам и малообеспеченным - скидка.
Где креатив?