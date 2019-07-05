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Все про:Зеленський (1932) Канада (681)

 Спрощення візового режиму, домовленості щодо зброї і відвідування Ніагарського водоспаду, - Зеленський про підсумки візиту в Канаду. ФОТОрепортаж

В ході триденного візиту в Канаду президент Зеленський провів 19 важливих зустрічей і відвідав кілька заходів.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав президент Ураїни Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Три дні перебували в Канаді. Підсумки такі: 19 важливих зустрічей і відвідування декількох заходів. Дуже радий, що нам вдалося досягти низки важливих домовленостей", - розповів він.

"Перше: тепер молоді українці зможуть приїжджати до Канади, а молодь Канади – до України за спрощеною процедурою на навчання й роботу на термін до 1 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Торонто фактично показав, якою буде його зовнішня політика протягом наступних 5 років, - посол Шевченко

Друге: Канада висловила бажання долучити Україну до програми Trusted Travellers, тобто українцям тепер буде легше потрапити до Країни кленового листка – це впевнений крок до майбутнього безвізу з Канадою. Третє: будемо розширювати Угоду про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій, а це значить, що українські підприємці з різних галузей матимуть змогу краще співпрацювати з Канадою. Четверте: домовлено про можливість постачання оборонної зброї та новітньої військової техніки з Канади", - деталізував Зеленський.

"В кінці візиту вдалося трішечки побути людиною", - додав Зеленський, очевидно, маючи на увазі поїздку до Ніагарського водоспаду.

Спрощення візового режиму, домовленості щодо зброї і відвідування Ніагарського водоспаду, - Зеленський про підсумки візиту в Канаду 01
Спрощення візового режиму, домовленості щодо зброї і відвідування Ніагарського водоспаду, - Зеленський про підсумки візиту в Канаду 02
Спрощення візового режиму, домовленості щодо зброї і відвідування Ніагарського водоспаду, - Зеленський про підсумки візиту в Канаду 03
Спрощення візового режиму, домовленості щодо зброї і відвідування Ніагарського водоспаду, - Зеленський про підсумки візиту в Канаду 04
Спрощення візового режиму, домовленості щодо зброї і відвідування Ніагарського водоспаду, - Зеленський про підсумки візиту в Канаду 05
Спрощення візового режиму, домовленості щодо зброї і відвідування Ніагарського водоспаду, - Зеленський про підсумки візиту в Канаду 06
Спрощення візового режиму, домовленості щодо зброї і відвідування Ніагарського водоспаду, - Зеленський про підсумки візиту в Канаду 07
Спрощення візового режиму, домовленості щодо зброї і відвідування Ніагарського водоспаду, - Зеленський про підсумки візиту в Канаду 08
Спрощення візового режиму, домовленості щодо зброї і відвідування Ніагарського водоспаду, - Зеленський про підсумки візиту в Канаду 09
Спрощення візового режиму, домовленості щодо зброї і відвідування Ніагарського водоспаду, - Зеленський про підсумки візиту в Канаду 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135920
 
 
 Топ коментарі
 
А пока ты не потусил на водопаде ты млять кем был? Зебилы, где там вопли про отдых во время войны? Месяц как преЗедент, нихера еще не сделал, но два раза уже отдохнул
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ты зачем волил из АМКУ Агию Загребельскую ? аваков сказал?
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http://aferist.org/agiya-zagrebelskaya-i-aferisty-vo-vlasti/ Госуполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская лоббирует российский бизнес, финансирующий боевиков.
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а я всё тут сижу и думаю чего мне так не хватало, оказывается парочки бронетранспортёров из Канады и упрощенной визы на Ниагарский водопад, вот что всем нам не хватало для счастья
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Ну ты же выл от счастья, когда Томос давали и безвиз в Румынию? А теперь тебе бтр канадские не нужны. Тебе тяжело угодить.
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Томос это стратегически важная вещь. При чем, даже важнее чем переименование АП в Офис Прикинь!
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А пока ты не потусил на водопаде ты млять кем был? Зебилы, где там вопли про отдых во время войны? Месяц как преЗедент, нихера еще не сделал, но два раза уже отдохнул
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Непаганий результат для "клована",при Петрі такого не було))
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Зате з Колокольні свій Томас показав,круто))
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зато не пришлось тратить казенные деньги на перелет в Канаду
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Канада перевооружит Украину

16 февраля 2018
Канадская компания Colt Canada, являющаяся главным поставщиком оружия для Вооруженных сил страны, намерена заключить сделку на продажу своей продукции Украине. Об этом пишет газета National Post.
Представитель компании Алекс Пэйн рассказал изданию, что провел в январе встречу с украинскими чиновниками. Он отметил, что переговоры положили начало процессу, который может занять до двух лет. За это время Украина должна определиться с тем, какое оружие ей необходимо и в каком количестве.
О возможности поставок Украине летального оружия 22 сентября 2018 сообщилпремьер-министр Канады Джастин Трюдо
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Последняя строчка убила. Значит до этого был нелюдем
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Упрощение визового режима, договоренности по оружию и посещение Ниагарского водопада, - Зеленский об итогах визита в Канаду

И суперприз от Зе и Бе: гастроли ниагарского водопада по украине. Переселенцам и малообеспеченным - скидка.
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Стесняюсь спросить, а после водопада шаурма была в повестке дня ПреЗЕдента?
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Выпученные глаза - характерный признак кокса, при этом принявший находится в состоянии опьянения и эйфории
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Та да) а переименование столицы Канады? А видон и кривая рожа зеЛенки, с которой теперь вся Европа ржет? Про то шо ты там нес уже даже лень говорить -этот позорняк уже стабильный...
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У Полтавы не смешно. Вот у Житомира ОК, а еще лучше у Кировограда.
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Что бы выглядеть безупречно сидит бедняга на диете Ей бы немного подхарчеваться Обабиться так сказать
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фигня вопрос, штука евро билет - и молодые украинцы в Канаде
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ВадАпАди, пуфіки, шаурма, либа до вушей... Що че клоуну треба?
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судя по улыбкам зрителей на фото 7 за роялем сам Зеленский
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чекайте, чадо з турне повертається. Буде вдома розказувати, як в Канаді гарно люди живуть, і що років через 200 і ви так будете жити, якщо не помрете.
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посещение Ниагарского водопада - единственное, в сухом остатке.
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Ну у Трюдо фирменный знак - полосатые носочки. А Зеля вроде профессиональный приколист - и в простом костюме....
Где креатив?
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по приезду в Канаду, хде сталица Таронто* (согласно решению Барышевского суда Киевской области), Вову начало резко сушить, и он потребовал ехать на Ниагару.. чисто попить воды..
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Мне кажется у вас президент очень маленького роста.
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Я вот смотрю на него и не могу понять когда ему надоест кривляться. От тебя же пользы ноль, один вред. А ты то лоб морщиш то зубы скалишь. Я понимаю что человек находится в состоянии измененного сознания но от реальности не убежишь сколько бы денег на наркоту у тебя небыло
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А ще згідно повідомлення прес-секретутки Зебіла ко.***** оглянула столицю Канади місто Торонто. Спрощення візового режиму, домовленості щодо зброї і відвідування Ніагарського водоспаду, - Зеленський про підсумки візиту в Канаду - Цензор.НЕТ 1736
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Я смотрю Богдан Зеленского от себя не отпускает.
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Ну а как же, ещё заблудится дитё, все старания с выборной афёрой на смарку.
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а представьте,что порох на водопад поехал?треть зебилов бы разорвало бы! Спрощення візового режиму, домовленості щодо зброї і відвідування Ніагарського водоспаду, - Зеленський про підсумки візиту в Канаду - Цензор.НЕТ 6933
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниСпрощення візового режиму, домовленості щодо зброї і відвідування Ніагарського водоспаду, - Зеленський про підсумки візиту в Канаду. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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