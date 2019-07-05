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 Суспільство, Фоторепортаж
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 "Це плювок в обличчя ООН": Росія внесла до вісника ЮНЕСКО український Херсонес Таврійський як російський об'єкт. ФОТО

Делегація РФ на 43 сесії комітету Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО в Баку розповсюджує вісник організації, в якому представляє розташоване в окупованому Криму стародавнє місто Херсонес Таврійський як російський об'єкт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала заступниця міністра культури Тамара Мазур.

"Так зухвало Росія ще не діяла! Роздають прямо на сесії Комітету Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО спецвипуск вісника комісії Нацкомісії ЮНЕСКО РФ, у якому серед російських об`єктів всесвітньої спадщини подають НАШ Херсонес Таврійський!

Це неприпустиме порушення всіх норм міжнародного права, відверта пряма заява про анексію, плювок в обличчя ЮНЕСКО та ООН, які неодноразово у своїх документах на найвищому рівні підтвердили, що Крим - це Україна!" - написала вона.

Це плювок в обличчя ООН: Росія внесла до вісника ЮНЕСКО український Херсонес Таврійський як російський обєкт 01

Пізніше в коментарі до свого посту заступниця міністра додала, що в ЮНЕСКО також, "м'яко кажучи, здивовані таким поворотом, ще й з використанням імені гендиректора ЮНЕСКО".

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"Обіцяли оприлюднити офіційну заяву", - написала Мазур.

Це плювок в обличчя ООН: Росія внесла до вісника ЮНЕСКО український Херсонес Таврійський як російський обєкт 02
Це плювок в обличчя ООН: Росія внесла до вісника ЮНЕСКО український Херсонес Таврійський як російський обєкт 03
Фото: Мазур /Facebook

Це плювок в обличчя ООН: Росія внесла до вісника ЮНЕСКО український Херсонес Таврійський як російський обєкт 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135918
 
   
 Топ коментарі
 
скоро обрезанная евровафля осуществит мечту пуйла.
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надеюсь админ таки заценит..
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Ниче, щас зекрыска видос запишет)
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скоро обрезанная евровафля осуществит мечту пуйла.
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Я в этом не специалист, но, ИМХО, один из "пальцев" обрезан неправильно, и кому-то придется сделать процедуру "на бис".
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Тому, кому придется "переделывать", будет несмешно "Це плювок в обличчя ООН": Росія внесла до вісника ЮНЕСКО український Херсонес Таврійський як російський об'єкт - Цензор.НЕТ 2000
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Странные у тебя картинки. Коллекционируешь?
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Зебилы целуются? Мозгов, как в письке.
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ООН заслуживает такой плевок. ПАСЕ и ООН - никак не влияют на безопасность Европы и мира. Это сборище бездельников и пустой коррумпированный звон за деньги налогоплательщиков.
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кому она уже только не наплевала в рожу...не доходит мля...
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Це приз за підкуп політичних тарганів й за утримання українського правлячого Бидла "Це плювок в обличчя ООН": Росія внесла до вісника ЮНЕСКО український Херсонес Таврійський як російський об'єкт - Цензор.НЕТ 5188
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Россия - это мировой террорист!!!! Путин и его окружение - это преступники!!
Это мое решение. А мир пусть решает как хочет!
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Так ***** же заявило, что Крым всегда был российским, даже когда россии еще не было.
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а херли вы хотите, пуйло не зря дождался нового зедента, только печально это все, шимпанзе туда и воду скоро пустит чтоб памятник юнеско защитить
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Вони(кацапи), стають нахабшіше з кожним днем.
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Таких плевков будет ещё много Задолбаемся вытираться Это только начало
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ЮНЕСКО - организация проституток в ООН, поэтому США и Израиль вышли из этой организации, прекратили её финансирование. Украина должна сделать тоже самое
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Да хер з тем Херсонесом, у нас еще Херсон есть, пускай забирают, я то думал...

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А че вы хотели.....
рашка последовательно бульдозером продвигает свою политику. А мягкотелая Европа им уступает (не бесплатно).
Обидно что мы уступаем мягкотелой Европе!
Т.е. у нас не державные мужи, а медузы и ходячие холодцы!
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Цензор.НЕТФотоСуспільство"Це плювок в обличчя ООН": Росія внесла до вісника ЮНЕСКО український Херсонес Таврійський як російський об'єкт. ФОТО
 
 
 
 
 
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