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 Під час спорудження меморіалу воїнам Української Галицької армії в Чорткові вивезли на смітник людські останки. ФОТОрепортаж

Будівництво меморіального пам'ятника, присвяченого 100-річчю Чортківського повстання, зупинено через виявлений факт наруги над похованнями

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Тернопільській області.

Кримінальне провадження за фактом наруги над похованнями внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань чортківські поліцейські.

"Територія на кладовищі, на якому вирили котлован для будівництва меморіального пам'ятника воїнам Української Галицької армії, виявилася місцем поховання. Поліцейські встановили, що фірма-підрядник, яка здійснювала земельні роботи, орієнтувалася на висновок, згідно з яким поховань на місці копання котловану бути не мало. Хто робив такий висновок і на яких підставах, - правоохоронці з’ясовують. Адже, як стало відомо, і архівні дані свідчать про захоронення на цій території, і самі робітники підрядної організації бачили там надгробки. Вириту землю разом з людськими останками будівельники, як стверджують, вивезли на сміття. Наразі поліцейські встановлюють це місце, аби була можливість здійснити перепоховання. На території, де виритий котлован, під час огляду теж виявлено рештки людських кісток. Будівництво меморіального пам’ятника зупинено. Триває досудове розслідування", - повідомили в поліції.

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Під час спорудження меморіалу воїнам Української Галицької армії в Чорткові вивезли на смітник людські останки 01
Під час спорудження меморіалу воїнам Української Галицької армії в Чорткові вивезли на смітник людські останки 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135916
 
 
 Топ коментарі
 
Ага, а на небе - дедушка, прямо на "тверди" сидит Під час спорудження меморіалу воїнам Української Галицької армії в Чорткові вивезли на смітник людські останки - Цензор.НЕТ 4839
Вон, Сталин прожил кучу лет, плюя на эти скуления о "бохнокажид")
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Під час спорудження меморіалу воїнам Української Галицької армії в Чорткові вивезли на смітник людські останки - Цензор.НЕТ 9703 вот это культура. как правило веруны в подобную чушь - как раз типажи типо Вашего Під час спорудження меморіалу воїнам Української Галицької армії в Чорткові вивезли на смітник людські останки - Цензор.НЕТ 3614
все логично, кстати и смешно)
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Относись с уважением к останкам других. Чтобы к твоим ,относились,также.
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Нельзя такого делать, тот кто вырыл и вывез долго не проживет. Совсем у людей нет мозга.
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Ага, а на небе - дедушка, прямо на "тверди" сидит Під час спорудження меморіалу воїнам Української Галицької армії в Чорткові вивезли на смітник людські останки - Цензор.НЕТ 4839
Вон, Сталин прожил кучу лет, плюя на эти скуления о "бохнокажид")
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Ты за себя переживай, сколько сам проживешь, а сколько Сталин прожил никто не знает, уродец. Думаю,судя из твоих комментариев ,долго не протянешь.)
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вот это культура. как правило веруны в подобную чушь - как раз типажи типо Вашего Під час спорудження меморіалу воїнам Української Галицької армії в Чорткові вивезли на смітник людські останки - Цензор.НЕТ 3614
все логично, кстати и смешно)
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Еще раз. Чем ты отличаешься от меня? Ты такой же верун, но в то что Бога нет. Потому что не можешь доказать обратного. Но только я верю в то, что наблюдаю по жизни, а ты голословно бездоказательно веришь в то ,что Бога нет. Дошло, или нет? Не удивлюсь ,если и за вторым разом не дойдет.
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Ув.(но кем?) тов.(но чей?), боха нету по у м о л ч а н и ю. Если ты утверждаешь что оН есть - ты и доказывай. А я че - просто сказал что нету, ибо см. выше - так по умолчанию.
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"Вырытую землю вместе с человеческими останками строители, как утверждают, вывезли в мусор."



Джамшуты что-ли? Ну ум в голове должен быть?
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Относись с уважением к останкам других. Чтобы к твоим ,относились,также.
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Наверно Новинский с Рабиновичем выкапывали и на свалку вывозили...
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Идиоты выкопали яму на кладбище и офигели увидев останки
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Разрешение давал "Иван не помнящий родства"
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоПід час спорудження меморіалу воїнам Української Галицької армії в Чорткові вивезли на смітник людські останки. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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