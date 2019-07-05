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Все про:затримання (2935) контррозвідка (99) Росія (18437) СБУ (4465) шпигунство, шпіонаж (326) Укроборонпром (462)

 Контррозвідка CБУ затримала співробітника "Укроборонпрому", який шпигував для військової розвідки РФ з 2014 року. ВІДЕО+ФОТО

Співробітники контррозвідки спільно з Головним слідчим управлінням СБ України затримали агента російської військової розвідки, який їхав до Воронежа на зустріч зі своїм куратором.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що працівник одного із підприємств державного концерну "Укроборонпром", мешканець Запоріжжя, був завербований у 2014 році на тимчасово анексованій території АР Крим кадровим співробітником Головного управління Генштабу ЗС РФ.

Співробітники СБ України задокументували, що зловмисник за грошову винагороду збирав для представників російської спецслужби інформацію про різні аспекти функціонування підприємств вітчизняного ОПК та соціально-політичну обстановку у запорізькому регіоні. Зібрані розвідувальні дані він надсилав через відпрацьовані йому офіцером ГУ ГШ ЗС РФ канали електронного зв’язку, а також передавав під час особистих зустрічей на території РФ, Республіки Білорусь та тимчасово анексованого Криму.

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Правоохоронці затримали агента під час перетину державного кордону з матеріалами розвідувального характеру і вилучили прихований магнітний носій інформації (мікро-SD), на якому містилися зібрані для передачі, за завданням російської сторони, розвідувальні відомості.

Контррозвідка CБУ затримала співробітника Укроборонпрому, який шпигував для військової розвідки РФ з 2014 року 01
Контррозвідка CБУ затримала співробітника Укроборонпрому, який шпигував для військової розвідки РФ з 2014 року 02
Контррозвідка CБУ затримала співробітника Укроборонпрому, який шпигував для військової розвідки РФ з 2014 року 03

За результатами проведення санкціонованих слідчих дій за місцем проживання агента виявлено та вилучено комп’ютерну техніку і носії інформації, які використовувались для обробки, зберігання та передачі розвідданих, а також засоби зв’язку з іноземною стороною.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб. Триває досудове слідство.

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Операція проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135874
 
   
 Топ коментарі
 
Может это конечно просто инфопиар, но складывается впечатление, что СБУ в последние месяцы стало работать гораздо эффективнее чем раньше.
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Какой смысл везти информацию на себе в век "виртуального облака"?
Или в ФСБ дебилы - или СБУ пиарит своего нового зелено-сопливого шефа из "квартала95"
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Может это конечно просто инфопиар, но складывается впечатление, что СБУ в последние месяцы стало работать гораздо эффективнее чем раньше.
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убрали петиных куроторов по распилу бабла.
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есть реальные задержанные клиенты, трудно это назвать пиаром, это факты )
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5тилетний крот или дятел....надеюсь перед тем как брали кацапам пару флешек с криворукими чертежами подкинули.....
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Может это был "государственник 25%" - налаживать поставки запчастей для бронетехники ехал? Старую схему ведь агент кремля Бигус засветил.
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Такого клиента ведут не один месяц, пока не возьмут на горячем. Молодцы. А теперь подвесить гниду за крашенки посреди Крещатика другим в назидание.
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Одних шпионов задерживают, других отпускают, вроде переводчика при Гройсмане, при таком подходе толку не будет
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А толку с раскрытого шпийона после того, как из него все выпотрошили?
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- Вооружись терпением и, помолясь Богу, продай мой диагоналевый студенческий мундир. И не такие еще придется нести расходы. Будь готова ко всему , писал отец Фёдор (с)
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Благодаря нашей судебной системе переводчик Гройсмана уже дома лыжи натирает. Думаю и этот надолго не задержится. Барыга знатно реформировал суды.
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Подсказываю СБУ!!!!!!!
Контрабанду товаров военного и двойного назначения в рашке контролирует ФСБ и их контрразведка!
Свинорылые настроили оптовый коридор!
Вывод - они договорились с ФСБ рашки .... Ну 100% гарантии.
Вопрос - что они ФСБ и их контрразведке предложили?
Или что то слили, или их детали были явно браком.... Или с дополнительной "начинкой".
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Какой смысл везти информацию на себе в век "виртуального облака"?
Или в ФСБ дебилы - или СБУ пиарит своего нового зелено-сопливого шефа из "квартала95"
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В век "виртуального облака" за этим самым облаком "смотрят" тоже пристально (кому надо) ... Офигенная мысль залить в интернет секретную информацию - какое-бы там "облако" не было.
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Выйдет под залог
Портнов и Богдан обеспечат
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Зеленскому перед выборами дали денюжку на поддержку гривни и слили шпиёна.Чего там ещё Зеленский вытащит из рукава.Хорошо бы снижение тарифов.
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И короткое слово "расстрел" должно прозвучать в трибунале!
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Похоже на фейк. У меня доча в 4 классе обменивается с однокласниками картинками с "вшитым" текстом. (Чисто случайно заподозрил и открыл JPG в блокноте). Теперь жалею, что с командно строкой научил работать. Прячет папки, ставит маячки.. Детки развиваются. Контррозвідка CБУ затримала співробітника "Укроборонпрому", який шпигував для військової розвідки РФ з 2014 року - Цензор.НЕТ 5450
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Однозначная показуха чиновников СБУ, которые хотят показать Зеленскому что они ОЧЕНЬ нужны Украине и они хорошо работают.
Таких "шестерок" и шпиенов ФСБ СБУ может ловить пачками каждый день. Подкинуть флэшку любому украинцу, который ездил когда-то в РФ (к родственникам) еще проще чем подкинуть пакетик с наркотой.
Пройдет ПР компания сбу-шников, Зеленский поназначает новых начальников СБУ, все устаканется и этих липовых фсб-шпиенов отпустят втихую, потому что дело то липовое.
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Цензор.НЕТФотоПодіїКонтррозвідка CБУ затримала співробітника "Укроборонпрому", який шпигував для військової розвідки РФ з 2014 року. ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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