 "Де вироки? Мангер, Рищук, Гордєєв", - активісти пікетували ГПУ з вимогою відзвітувати про розслідування вбивства Гандзюк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Так, за словами організаторів акції, 6 червня вбивці Каті отримали м'які вироки за жорстоке вбивство - в обмін на угоду, за якою повинні були здати замовників.
Минув місяць. Мангер, Гордєєв і Рищук досі на свободі і вже планують свої політичні кар'єри після виборів, а жодного просування слідства у визначенні замовників убивства Каті Гандзюк немає.
Фото, відео - Олег Богачук
Может он вам и в подъезде нассал?
несподівано, правда ж?
Смеялись когда зРада не увольняла Луценко по просьбе Зели - теперь обтекайте и требуйте результатов с Югика.
Если луцик по указанию мог бы людей через суд в тюрьму оформлять - масса персон сидели бы.
Хоть по указанию кума, хоть по указанию зели.
Но так нельзя.
Но зебилы же туповатые, они этого не понимают.
ну ты ж не колхозный жлоб,
у тебя ж корочка об окончании первого курса ПТУ есть ?
Вироки, блд, в суді пишуть!!!
Куди не глянь - діти в кедах...
ХТО ЗАМОВИВ КАТЮ ГАНДЗЮК???!!!!
В Краматорске пройдёт футбольный турнир памяти Стёпы Чубенко, ребёнка, зверски замучанного русскими боевиками за украинскую ленточку.
Вспоминайте лицо Стёпы, когда услышите речи про прощение русских.
Масква повинна згоріти.
Русскій народ-пі4орас має довіку страждати, допоки не сконає.
Амінь.
Проти бариги ж мабуть, так?
Зрозуміло, мабуть ще один з 73%.
От би забанили
Вася-Хахол))
тільки росіянин буде шарія дивитись
Хтозамовив -2 серія "Октівісти повертаються"
Вилазь, Юга, не сси.
Кто там партнёр медведчука говорите?
Посилання на російський зрадницький пропагандистський ресурс, де одразу ж відео шарія.
Йди далі дивися Шарія. Все із тобою зрозуміло
В стране чиновничества, победившего народ, всякая вновь образованная структура растёт, как на дрожжах. Любой вновь назначенный на должность начальник тащил к себе своих кумовьев, свояков, друзей детства и прочую случайную публику, безжалостно вычищая прежнюю команду. При этом профессиональные качества работников никого не волновали - критериев подбора кадров было два - родственные либо дружеские отношения и личная преданность. Словно раковая опухоль, выжирая здоровые ткани, новая команда разрасталась, разбрасывая во все стороны метастазы, пухнет , образовывала новые отделы, подотделы, выбивая под новых сотрудников ставки, помещения, служебные автомобили.
«Современные бюрократы уже втрое превысили число тех, прежних попередников.