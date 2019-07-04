 "Де вироки? Мангер, Рищук, Гордєєв", - активісти пікетували ГПУ з вимогою відзвітувати про розслідування вбивства Гандзюк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Так, за словами організаторів акції, 6 червня вбивці Каті отримали м'які вироки за жорстоке вбивство - в обмін на угоду, за якою повинні були здати замовників.

Минув місяць. Мангер, Гордєєв і Рищук досі на свободі і вже планують свої політичні кар'єри після виборів, а жодного просування слідства у визначенні замовників убивства Каті Гандзюк немає.













Фото, відео - Олег Богачук