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 Політика України, Події
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 "Де вироки? Мангер, Рищук, Гордєєв", - активісти пікетували ГПУ з вимогою відзвітувати про розслідування вбивства Гандзюк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 4 липня активісти пікетували будівлю ГПУ з вимогою відзвітувати про хід розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Так, за словами організаторів акції, 6 червня вбивці Каті отримали м'які вироки за жорстоке вбивство - в обмін на угоду, за якою повинні були здати замовників.

Минув місяць. Мангер, Гордєєв і Рищук досі на свободі і вже планують свої політичні кар'єри після виборів, а жодного просування слідства у визначенні замовників убивства Каті Гандзюк немає.

Де вироки? Мангер, Рищук, Гордєєв, - активісти пікетували ГПУ з вимогою відзвітувати про розслідування вбивства Гандзюк 01
Де вироки? Мангер, Рищук, Гордєєв, - активісти пікетували ГПУ з вимогою відзвітувати про розслідування вбивства Гандзюк 02
Де вироки? Мангер, Рищук, Гордєєв, - активісти пікетували ГПУ з вимогою відзвітувати про розслідування вбивства Гандзюк 03
Де вироки? Мангер, Рищук, Гордєєв, - активісти пікетували ГПУ з вимогою відзвітувати про розслідування вбивства Гандзюк 04
Де вироки? Мангер, Рищук, Гордєєв, - активісти пікетували ГПУ з вимогою відзвітувати про розслідування вбивства Гандзюк 05
Де вироки? Мангер, Рищук, Гордєєв, - активісти пікетували ГПУ з вимогою відзвітувати про розслідування вбивства Гандзюк 06

Фото, відео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135793
 
 
 Топ коментарі
 
Порохня.Глава ГПУ кум алкаш,судебная "реформа" проведена Петей.Так что идите козин дякуваты)))
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Пока еще не наш.
Смеялись когда зРада не увольняла Луценко по просьбе Зели - теперь обтекайте и требуйте результатов с Югика.
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ЗЕсепар банда кремля полностью подмяла под себя все суды и прокуратуры, и начала московисткий реванш. Беня теперь за Расиюшку , ЗЕсепарам срочно нужно делать Малороссию..ато амеровский ФБР могут и того...экстрадировать маланца жирного.
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ЗЕсепар банда кремля полностью подмяла под себя все суды и прокуратуры, и начала московисткий реванш. Беня теперь за Расиюшку , ЗЕсепарам срочно нужно делать Малороссию..ато амеровский ФБР могут и того...экстрадировать маланца жирного.
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Порохня.Глава ГПУ кум алкаш,судебная "реформа" проведена Петей.Так что идите козин дякуваты)))
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Луценко продал дело Иванющенко,а виновать Беня,о как
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Меня интересует, почему в стране такой бардак кругом и ничего не меняется к лучшему? Почему убийцам Гандзюк дали всего по 6 лет, а заказчики этого убийства до сих пор не наказаны? Почему возвращаются безнаказанно в страну бандиты - регионалы? Почему их не задерживают? Зеленский будет продолжать традицию прошлой власти и крышевать бандитов, коррупцию и т.д.?
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Зеленский не генпрокурор,а генпрокурор кум,что непонятно?
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Да мне пофиг кто там генпрокурор. ЗЕ уже президент, а преступность цветет пышным цветом даже в его партии и я очень сомневаюсь,что она куда -то испарится. На него бандиты реагируют как на дурачка, никто его не ставит в расчет, а он по фонтанам прыгает в то время как на фронте наши солдаты гибнут и пленные томятся в путинских тюрьмах и бандиты -регионалы гуляют на свободе и коррупция зашкаливает. Например. Кого ЗЕ хочет поставить для контроля налоговой полиции? Гетьманцева, который совладелец Нацлотереи, где наркотой торгуют и налоги не платят. Такие вот у него "кадры". Что он и эти "кадры" могут хорошего в стране сделать?
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ШО, всю украинскую коррупцию держит Порошенко лично?
Может он вам и в подъезде нассал?
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а то хто ще! пап-ик он и есть пап-ик.
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ага он у них и все украл, но вот на покупку каналов у него денег не хватило
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тобто коломойський та фірташ вони чесні) Порошенко, який торгує цукерками поганий, а беня, вкравший 5 ярдів(по США інформації) баксів, він чесний, так?
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Иди кловану дякуй, и его дружбану, который уже месяц замом СБУ работает.
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У нас главный клоун порох,надо медальку дать из шоколада)))
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И так уже весь трещит по швам. Ожирение 3-ей степени!
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тут штука в чём...... надью уделали за денюжку малую её собратья-активисты по ненависти.
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порохоботовская проплаченая ...и не стыдно?Врать наглым образом.Это цензорнет,это не бабушек с дедушками агитировать! !!Ту все громотные!!
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это пишут болваны из корпорации ольгино - минстэць.
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зюзіки, тепер це ВАШ головний біль
несподівано, правда ж?
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Пока еще не наш.
Смеялись когда зРада не увольняла Луценко по просьбе Зели - теперь обтекайте и требуйте результатов с Югика.
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По сути разницы нет никакой.
Если луцик по указанию мог бы людей через суд в тюрьму оформлять - масса персон сидели бы.
Хоть по указанию кума, хоть по указанию зели.
Но так нельзя.
Но зебилы же туповатые, они этого не понимают.
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таки вы не правы. Генеральный все еще Луцик
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этот порошенковский выкормыш вообще берега попутал,дела продает ворам в законае,сепаров крышует,луценко должен отсидеть и уже по серьезному
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сразу после выплат учителям по 4 штуки баксов в месяц и снижения тарифов вдвое
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у луценко нет дел,потому что он их продал ,вор в законе иванющенко подтвердит из Монако
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зебил, дела у следователя, а не у генпрокурора
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Протести вже без участі нацжон? Без екстремістів серлещнаємів та зімінихгрішиних? Беніне бабло закінчилось?
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Кого там пикетировать? ГПУ - Гнилой притон ублюдков, во главе с генеральным алкашем
"Де вироки? Мангер, Рищук. Гордєєв", - активисты пикетировали ГПУ с требованием отчитаться о расследовании убийства Гандзюк - Цензор.НЕТ 5927
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откуда вылез этот имбецил?Его во власть мог привести только колхозный жлоб порошенко
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закончивший институт международных отношений с красным дипломом.

ну ты ж не колхозный жлоб,
у тебя ж корочка об окончании первого курса ПТУ есть ?
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Разве можно представить такое быдло как Луценко генпрокурором в Польше или Германии?Там бы такого идиота даже уборщиком не взяли,а в Украине все ушами хлопают,поэтому украинцы туда едут работать,так как дома кырют такие как Луценко
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а клоуна президентом Польши или канцлером Германии можно представить ?
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При свыне Мальдивской где были , Октивисты ху..вы ? В Минстеце ?
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А вы уверены что активисты из Петиной команды? Я нет, потому что в ГПУ по-прежнему рулит Петин выдвиженец. Так что не надо оскорблять активистов - они правильно проводят акцию. Потому что потом придет новый генеральный и может и концов этого дела не найти...
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З якого це бодуна вони вироки в прокуратурі шукали?
Вироки, блд, в суді пишуть!!!
Куди не глянь - діти в кедах...
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Заплатили, сказали где постоять, там и отрабатывают )
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Ляшко вам в сраку и девочку 3 Го тысячелетия на рыло . Хвойды !
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зюзіки, в мене до вас тільки одне питання:
ХТО ЗАМОВИВ КАТЮ ГАНДЗЮК???!!!!
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бачіли лученко з дружиною стоять фот вчора.нажаль неможно фото виставляти.плаття вишиванка у ИРИНИ дізайнера україни коштує 50 тися гривень... як вам люди вишиванки носять...? а потім попалася нова новина з їх фот у когось на прийомі..ІРИНА в кольоровій накидці з ОРГАНЗИ, у мене штори з органзи висять на кухні ..ну такі легкі...прозора тканина...меня недуже подобається... ну то таке! і як ви думаєте скільки ця некчемна органзова накидка коштує написано ??? аж цілих 130 тисяч гривень. ось так "Де вироки? Мангер, Рищук. Гордєєв", - активисты пикетировали ГПУ с требованием отчитаться о расследовании убийства Гандзюк - Цензор.НЕТ 7132 то дві речі і українські притому 200 тиш вилож и не шурши мілкота...((
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Рошеновские ботяры притихли... А шо такое, тролляры, не можете объяснить, почему кум Порошенко бандитов не садит?
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Калтаве гівно продає всі кримінальні справи. Бабло ділить із сивим паханом.
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Пухнастий на 25% 🇺🇦 ⚓️‏ @UaArtem 2 июл.

В Краматорске пройдёт футбольный турнир памяти Стёпы Чубенко, ребёнка, зверски замучанного русскими боевиками за украинскую ленточку.
Вспоминайте лицо Стёпы, когда услышите речи про прощение русских.


"Де вироки? Мангер, Рищук. Гордєєв", - активісти пікетували ГПУ з вимогою відзвітувати про розслідування вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 4293

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Мордор має бути зруйнований.
Масква повинна згоріти.
Русскій народ-пі4орас має довіку страждати, допоки не сконає.
Амінь.
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російський народ є давно поневоленим. Самі знаєте ким. Тепер та орда хоче і нас поневолити
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Хто вбиває українців на Сході? Може х@йло особисто? Чи той самий "поневолений російський народ"? Най би вони всі в пеклі горіли. За всі 350 років катувань і вбивств українців та інших народів.
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якщо нас поневолять, то наша бидлота так само вбиватиме когось в сирії чи ще деінде. Доречі, он 42% підтримують дружбу із расією. То що тут казати.
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путін Х@йло, русскіє свині народ-пі4арас: вбивці, мародери і гвалтівники. Най би вони повиздихали нахєр, манкурте.
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за кого голосував, не манкурте?
Проти бариги ж мабуть, так?
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Люди перед тваринами не звітують, запроданець.
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зрозуміло, обіс%ався. От такий ти "українець", який навіть патріотом не є. Просто кидається лайном, та називає людей тваринами просто так.
Зрозуміло, мабуть ще один з 73%.
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Порохоботи нЕлюди. Такі самі, як і кацапська мразота. Порохоботи відрізняються від свинособак тільки царською сракою, яку старанно вилизують.
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ти Шарія додивився? Йди далі передивись. Там нова методичка для тебе про зраду
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Тому саме порохоботи є ідейними та ментальними братами свинособак, тими самими хахлами-маларосами, про яких так мріє кацапська рогата худоба)
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подивився?Хороший хлопчик, не забудь проголосувати за Слугу Народу)Він закінчить війну)
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порохоботи навіть гірші за кацапських свинособак. Бо кацапи - вороги, а порохоскот - зрадники, поплічники мародера і зрадника.
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зрозуміло, кацапський бот.
От би забанили
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ти малорос і є, який шарія дивиться.
Вася-Хахол))
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путін Х@йло, русскіє свині народ-підарас, порошенко зрадник і мародер, порохоботи мерзенні виродки.
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так ти й є руській)))
тільки росіянин буде шарія дивитись
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А вироки-хіба не справа суду ? А ! Молодій зекоманді заважає генпрокурор.
Хтозамовив -2 серія "Октівісти повертаються"
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прокурвор заважае тим, що никак не съедет из ГПУ!
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Де там генітальний прокулол жінки третього тисячоліття? Сховався під накидкою за 128 тис. грн?
Вилазь, Юга, не сси.
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Кум Медведчука, владеющий виллой под Веной, баллотируется от слуги народа.

Кто там партнёр медведчука говорите?
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о. Так це ти зрадник та манкурт, я так і знав.
Посилання на російський зрадницький пропагандистський ресурс, де одразу ж відео шарія.

Йди далі дивися Шарія. Все із тобою зрозуміло
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Сказка про современную ЗЕвласть.
В стране чиновничества, победившего народ, всякая вновь образованная структура растёт, как на дрожжах. Любой вновь назначенный на должность начальник тащил к себе своих кумовьев, свояков, друзей детства и прочую случайную публику, безжалостно вычищая прежнюю команду. При этом профессиональные качества работников никого не волновали - критериев подбора кадров было два - родственные либо дружеские отношения и личная преданность. Словно раковая опухоль, выжирая здоровые ткани, новая команда разрасталась, разбрасывая во все стороны метастазы, пухнет , образовывала новые отделы, подотделы, выбивая под новых сотрудников ставки, помещения, служебные автомобили.
«Современные бюрократы уже втрое превысили число тех, прежних попередников.
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Цензор.НЕТФотоПолітика України"Де вироки? Мангер, Рищук, Гордєєв", - активісти пікетували ГПУ з вимогою відзвітувати про розслідування вбивства Гандзюк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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