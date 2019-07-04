 Із загиблим під час обстрілу санітарного автомобіля воїном 36-ї ОБрМП Сергієм Майбородою попрощалися на Донеччині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 4 липня, у селищі міського типу Билбасівка, Слов’янського району Донецької області відбулося прощання з Сергієм Григоровичем Майбородою, 1971 року народження, старшим матросом-водієм 36 окремої бригади морської піхоти, який загинув 1 липня, під час виконання бойового завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, біля населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області.

Санітарний автомобіль, яким він керував, і в якому військові медики прямували на одну з передових позицій для евакуації пораненого побратима, був підступно розстріляний бойовиками з протитанкового ракетного комплексу.

Сергій Григорович Майборода загинув на місті, разом із ним отримала важкі поранення та згодом померла сержант Ірина Вікторівна Шевченко, 1970 року народження, мешканка міста Херсон, бойовий медик, кавалер ордену "За Мужність".

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Сергій Григорович Майборода народився 02.12.1971 року у Билбасівці.

На прощання із загиблим морським піхотинцем приїхали жителі Слов'янська і району, жителі Билбасівці, бойові побратими, учасники бойових дій.

У нього залишилися дружина, двоє дітей та онуки.



















