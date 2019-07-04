 Правоохоронці затримали підозрюваного в розбещенні дівчаток на Одещині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прокуратуру Києва.
Зазначається, що чоловік проживає в селі Грибівка Одеської області і здає житло в оренду відпочивальникам.
"Він входив у довіру до малолітніх дітей постояльців і запрошував до себе "пограти"."Під час такого спілкування чоловік змушував дівчаток роздягнутися, фотографував і схиляв до вчинення певних дій", - повідомили в прокуратурі.
Під час обшуку в квартирі затриманого вилучили значну кількість фотографій і відеозаписів, які підтверджують його злочинні дії.
Його дії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за вчинення розпусних дій стосовно малолітніх, а також за виготовлення і поширення зображень порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
у них стабильная активность, которая мало от чего зависит.
Но я думаю это запланированная "акция"...
А ведь это всё было и раньше. Педофилы как были при Пете, так остались и при Вове.
Но для чего-то, нынешней власти просто необходимо разгонять истерию по поводу растлевания малолетних.
Зачем?
У меня отета нету. Но это явно запланироанный, для чего-то, ход.
Отвлекать от каких-то других проблем, возможно...
Иди работай и не мешай полиции.