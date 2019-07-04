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 Суспільство
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Все про:Одеса (1959) педофіл (61) прокуратура (1785)

 Правоохоронці затримали підозрюваного в розбещенні дівчаток на Одещині. ФОТО

Правоохоронці затримали 53-річного громадянина Молдови, якого підозрюють у тому, що він в Одеській області розбещував малолітніх і залучав їх до створення порноматеріалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прокуратуру Києва.

Правоохоронці затримали підозрюваного в розбещенні дівчаток на Одещині 01

Зазначається, що чоловік проживає в селі Грибівка Одеської області і здає житло в оренду відпочивальникам.

"Він входив у довіру до малолітніх дітей постояльців і запрошував до себе "пограти"."Під час такого спілкування чоловік змушував дівчаток роздягнутися, фотографував і схиляв до вчинення певних дій", - повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці затримали підозрюваного в розбещенні дівчаток на Одещині 02

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Під час обшуку в квартирі затриманого вилучили значну кількість фотографій і відеозаписів, які підтверджують його злочинні дії.

Його дії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за вчинення розпусних дій стосовно малолітніх, а також за виготовлення і поширення зображень порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135716
 
 
 Топ коментарі
 
Но это не означает что подобным непотребством нужно заниматься. Какая мерзость. Правоохранители задержали подозреваемого в растлении девочек на Одесчине - Цензор.НЕТ 6599
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Да шо ж это такое? Почему педофилы активизировались в таких масштабах именно с приходом к власти Зе!?
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Наказание за педофилию уже превысило наказание за убийство, плюс еще кастрацию приплели - вероятность что жертва растления уйдет домой на своих двоих значительно сократилась. К этому добавляются "шалости" самих акселератов. И как вишенка на торт, доведение до самоубийств случайно "отступившихся", а то и вовсе невиновных! А не сильно ли политиканы нагнетают ситуацию играя жизнями детей и людей тоже.
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Очень многих девочек и заставлять не надо. И мальчиков тоже.
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Но это не означает что подобным непотребством нужно заниматься. Какая мерзость. Правоохранители задержали подозреваемого в растлении девочек на Одесчине - Цензор.НЕТ 6599
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Ой. Ну конечно же фу фу фу! И все же это не мешает всем увлекаться древней Грецией и Римом. И в особенности Спартой. Кино все ********* про спартанцев. Какое то лицемерие получается.
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информация доступна из открытых источников
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Вопрос не в этом. Когда я в школе учился, у нас тоже были девочки, которые с 12 лет этим занимались. Моей первой девушке было 13, мне 14. Такое было и будет всегда. Но одно дело когда малолетки друг с другом, и совсем другое когда взрослый таким занимается. Это мерзко.
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Согласен. Однако есть немало случаев обратного совращения.
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Да шо ж это такое? Почему педофилы активизировались в таких масштабах именно с приходом к власти Зе!?
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они не активизировались. активизировались желающие попиариться на теме.
у них стабильная активность, которая мало от чего зависит.
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Как вариант - наступила Эра Зебилов.
Но я думаю это запланированная "акция"...
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Надеюсь все заметили, что за последие недели 3-4 - полным полно подобных новостей.
А ведь это всё было и раньше. Педофилы как были при Пете, так остались и при Вове.
Но для чего-то, нынешней власти просто необходимо разгонять истерию по поводу растлевания малолетних.
Зачем?
У меня отета нету. Но это явно запланироанный, для чего-то, ход.
Отвлекать от каких-то других проблем, возможно...
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Не ври. Взе знают, что при Порошенко такого не было!!!
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А ти порозмислюй. Та зложи пазл, в чиїх руках видавництва та телебачення. Кому вигідно розклад аля при "Святом Петре такого небыло, а тут вот при нынешней власти повылазило всё".
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От этой темы хоть польза есть. Потому что проблема реальная, а не надуманная. Раньше все говорили про права жинок и якобы многолетнее неравенство полов - а на деле это все отрабатывание грантов.
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В нас новини,ніби на Московії,все точно таке саме.
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Кое-кто лезет в депутаты. Ляшко например стал ярым педоборцем, внезапно. А когда депутаты от бют педофилили в Артеке он тогда чем занимался? А теперь главным кастрологом быть возжелал.
Иди работай и не мешай полиции.
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Секс туризм. Со всего мира приезжают к нам, а в случае чего - дал взятку и продолжай дальше заниматься тем же. Это как катание на пешеходном мосту - за аттракцион человек заплатит (может быть) 510 грн. ОЧЕНЬ мягкие у нас законы, а выполнение их еще хуже.
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Жестокие законы дают обыдляченному населению и продажной полиции мощное орудие шантажа. Смотрите как бы и вас не накрыло. А вот неотвратимость наказания и огласка работают гораздо лучше и без ужесточения.
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Ляшко казав Шо скоро всім педофілам повідрізають все те що заважає бути людиною. Правоохоронці затримали підозрюваного в розбещенні дівчаток на Одещині - Цензор.НЕТ 3762
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Наказание за педофилию уже превысило наказание за убийство, плюс еще кастрацию приплели - вероятность что жертва растления уйдет домой на своих двоих значительно сократилась. К этому добавляются "шалости" самих акселератов. И как вишенка на торт, доведение до самоубийств случайно "отступившихся", а то и вовсе невиновных! А не сильно ли политиканы нагнетают ситуацию играя жизнями детей и людей тоже.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоПравоохоронці затримали підозрюваного в розбещенні дівчаток на Одещині. ФОТО
 
 
 
 
 
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