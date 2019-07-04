EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Події
  4474  36
Матеріали за темою:
Все про:НАТО (2026) Одеса (1959) Сі-Бриз (30) вишкіл (1210)

 Sea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці 4 липня в Одеський морський порт увійшли всі чотири кораблі НАТО, які несуть бойове чергування в Середземному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую", першим в Одесу прибули флагмани постійної групи SNMG2 канадський фрегат Toronto і британський есмінець D37 Duncan. Через годину в порту пришвартувався турецький фрегат F241 Turgutreis, а в полудень була завершена постановка румунського F221 Regele Ferdinand.

Вся четвірка належить до постійної групи НАТО, що несе бойове чергування в Середземному морі. Флагманом групи є фрегат "Торонто".

Sea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси 01

Кораблі візьмуть участь у міжнародних навчаннях "Сі Бриз -2019" і будуть діяти у складі багатонаціональних сил.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Sea Breeze-2019: мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби. ФОТОрепортаж

У порту Одеси кораблі пробудуть до 8 липня. 7 липня, в День флоту, жителі та гості міста зможуть потрапити на екскурсію на канадський фрегат Toronto.

Sea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси 02
Sea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси 03
Sea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси 04
Sea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси 05
Sea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси 06
Sea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси 07
Sea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси 08
Sea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси 09
Фото: "Думская"

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135701
 
   
 Топ коментарі
 
Користуючись нагодою, хочу привітати усіх присутніх тут юзерів з США.
Зі Святом 4 Липня, леді та джентльмени!
Слава Президентові Джорджу Вашингтону та усім Героям Американської Війни за Незалежність!


Sea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси - Цензор.НЕТ 6874 Sea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси - Цензор.НЕТ 2559

Sea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси - Цензор.НЕТ 3861
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Как показала практика - и ничего. Хорошего. Друзья РФ по потокам развлекаются, а мы у них зачем-то в массовке.
 показати весь коментар
 
Представляю как одесская вата усирается в бессильной злобе.
 показати весь коментар
 
 
Хто пам'ятає, як у 2000-ті там пінилися гімном різні Сіманєнкі, Вєтрєнкі і Марози?
«Америка гоу хоме с УкрАіни !!!!», «Нєт ******** НАТА !!!», «Рассія Рассія !», Далой Ющєнка ! »

 показати весь коментар
 
 
digital staff да, было такое, сейчас витренко первая леди мертвечутских каналов
 показати весь коментар
 
 
Это хорошая операция для сдерживания агрессии кремлядей. Хоть так. Заодно подчёркивают свыоё присутствие, влияние ну и может содействие....В любом случае для военных манёвры и совместные слаженные действия это опыт. контакты на будущее ,это хорошо.
 показати весь коментар
 
 
Користуючись нагодою, хочу привітати усіх присутніх тут юзерів з США.
Зі Святом 4 Липня, леді та джентльмени!
Слава Президентові Джорджу Вашингтону та усім Героям Американської Війни за Незалежність!


Sea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси - Цензор.НЕТ 6874 Sea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси - Цензор.НЕТ 2559


 показати весь коментар
 
 
Где конотопская ведьма - ветренко? Сапоги НАТы сейчас весь Приморский бульвар повытаптывают.
 показати весь коментар
 
 
А п'яні негри-морпехи зґвалтують усіх одеських дівчат, після чого візьмуться й за хлопців - і потім проведуть на Дерибасівській військовий гей-парад Sea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси - Цензор.НЕТ 1021
 показати весь коментар
 
 
Одесская вата такое не переживёт. 😂
 показати весь коментар
 
 
Фрегат "Торонто" - солидная сила. Типа "Галифакс", канадской постройки, 8 пусковых для Гарпунов,16 пусковых для ЗРК Морской Воробей, ну и по мелочи - 40-мм старый добрый Бофорс, 20-мм Фаланга, 4 торпдных аппарата. И одна вертушка. Плюс радиоэлекстронные средства обнаружения, слежения и наводки по воздушным и надводным целям.
 показати весь коментар
 
 
Ще потрібні оті старі добрі "сокири індіанців"... якими можна робити зі свинособак святкове nuclear barbecue...
 показати весь коментар
 
 
Гарпунами тоже можно фигачить по наземным целям, правда, достает он только на 300 км.
 показати весь коментар
 
 
Гиркин-Стрелков рассказывает, как план Кремля по Украине провалился.
https://www.youtube.com/watch?v=W6oJOxLvLmM&feature=youtu.be
 показати весь коментар
 
Опять кацапы напишут как натовские солдаты портки обгадят после пролета над ними дельтаплана су-27 1977года выпуска.
 показати весь коментар
 
Су-27 (Т-10) был принят на вооружение в 1990 году. А в эксплуатации с 1985 года (но он назывался Т-10С, по заводскому индексу).
Так, для общего развития тебе.
 показати весь коментар
 
Та што ты гаваришь, вот тепе для развития общега:
Су-27
Призначення:
винищувач-перехоплювач
Перший політ:
20 травня 1977
Прийнятий на озброєння:
1982 р
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодіїSea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору