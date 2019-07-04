 Sea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую", першим в Одесу прибули флагмани постійної групи SNMG2 канадський фрегат Toronto і британський есмінець D37 Duncan. Через годину в порту пришвартувався турецький фрегат F241 Turgutreis, а в полудень була завершена постановка румунського F221 Regele Ferdinand.

Вся четвірка належить до постійної групи НАТО, що несе бойове чергування в Середземному морі. Флагманом групи є фрегат "Торонто".

Кораблі візьмуть участь у міжнародних навчаннях "Сі Бриз -2019" і будуть діяти у складі багатонаціональних сил.

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У порту Одеси кораблі пробудуть до 8 липня. 7 липня, в День флоту, жителі та гості міста зможуть потрапити на екскурсію на канадський фрегат Toronto.

















Фото: "Думская"